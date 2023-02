Σεισμός στην Τουρκία: Στα σκαριά επίσκεψη Δένδια στην Τουρκία – Θα βρεθεί κοντά στα στελέχη της ΕΜΑΚ Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του thetimes|-.gr, θα τον υποδεχθεί ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου – Οι δύο υπουργοί θα επισκεφθούν μαζί τις πληγείσες περιοχές και τα σημεία που επιχειρεί η ελληνική ΕΜΑΚ Γιώργος Ευγενίδης 12.02.2023, 06:18 «Η Ελλάδα, με όσες δυνατότητες έχει, θα συνεχίσει να βοηθά τα θύματα των καταστροφικών σεισμών, τόσο στην Τουρκία, όσο και στη Συρία», είχε υπογραμμίσει πριν από λίγες μέρες ο υπουργός Εξωτερικών, εκφράζοντας την πλήρη στήριξη του στη γειτονική χώρα, που μετρά τις πληγές της στον απόηχο του φονικού σεισμού. Ο Νίκος Δένδιας, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του thetimes|-.gr, μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας του στη Λατινική Αμερική, έχει στα σκαριά την άμεση μετάβαση του στην Τουρκία. Κατά πληροφορίες, θα τον υποδεχθεί ο ομόλογός του, Μεβλουτ Τσαβούσογλου. Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, από την πρώτη στιγμή, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις ελληνικές Αρχές και πιο συγκεκριμένα με τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Στυλιανίδη, για την παροχή βοήθειας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών θα επισκεφθούν μαζί τις πληγείσες περιοχές και τα σημεία που επιχειρεί η ελληνική ΕΜΑΚ. Μένει να φανεί αν τα στελέχη της ελληνικής αποστολής, που οι Τούρκοι όλες αυτές τις μέρες εκφράζουν την απέραντη ευγνωμοσύνη τους στο έργο τους, θα παραμείνουν ή θα ολοκληρώσουν το έργο τους. Ειδήσεις σήμερα: Σεισμός στην Τουρκία: Πλιάτσικο και συμπλοκές στα ερείπια – Βγαίνει ο στρατός, αναστέλλουν τις διασώσεις ξένες αποστολές Σεισμός στην Τουρκία: 24χρονη αθλήτρια έστειλε μήνυμα στους διασώστες από τα συντρίμμια Πετρούπολη: «Είμαι παντρεμένη, άφησέ με» – Υπό την απειλή όπλου ο βιασμός της 28χρονης σε μπαρ Γιώργος Ευγενίδης 12.02.2023, 06:18 BEST OF NETWORK 11.02.2023, 15:30 11.02.2023, 16:27 02.02.2023, 14:58 11.02.2023, 23:19 11.02.2023, 23:18 11.02.2023, 16:34

