Σεισμός στην Τουρκία: Στην Αντιόχεια ο Νίκος Δένδιας μαζί με τον Τσαβούσογλου Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται στο στρατηγείο αντιμετώπισης του σεισμού – Ικανοποίηση Τσαβούσογλου για την επίσκεψη Ικανοποίηση για την παρουσία του Νίκου Δένδια στην Τουρκία και στις περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ εξέφρασε από την Αντιόχεια, όπου βρίσκεται, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Ο κ. Τσαβούσογλου, από το στρατηγείο αντιμετώπισης σεισμού, δήλωσε ικανοποιημένος που ο «φίλος μου ο Νίκος είναι εδώ και μας συμπαραστέκεται». Ο κ. Δένδιας προσγειώθηκε στα Άδανα, όπου είχε θερμό εναγκαλισμό με τον κ. Τσαβούσογλου. Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών είχαν σύντομη συνάντηση σε αίθουσα του αεροδρομίου και αμέσως μετά επιβιβάστηκαν σε ελικόπτερα με προορισμό τις πληγείσες από τον σεισμό περιοχές, στην επαρχία Χατάι. Κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία, ο υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τα μέλη της Ελληνικής Αποστολής βοηθείας, η οποία επιχειρεί στις περιοχές που έχουν υποστεί καταστροφικές ζημιές από τους πρόσφατους σεισμούς. Επιπλέον, ο Υπουργός Εξωτερικών θα επισκεφθεί το Κέντρο Επιχειρήσεων στην Αντιόχεια και θα ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες αφορούν στην προσπάθεια απεγκλωβισμού και διάσωσης, καθώς και για τις ανάγκες σε ανθρωπιστική βοήθεια που έχουν δημιουργηθεί. Στο πλαίσιο της επίσκεψης θα εξετασθούν και τρόποι περαιτέρω συνδρομής της Ελλάδας για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών των σεισμών. Να σημειωθεί ότι ο Υπουργός Εξωτερικών έχει δώσει οδηγίες στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία μας στη Γενεύη να προβεί σε ενέργειες ώστε να δοθεί έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια μέσω του OCHA ( United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) σε Τουρκία και Συρία . Επιπλέον, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Ανδρέας Κατσανιώτης, έχει αναλάβει τον συντονισμό των φορέων και των ιδιωτών, οι οποίοι επιθυμούν να συνδράμουν στις ενέργειες συλλογής ανθρωπιστικής βοήθειας για τις πληγείσες περιοχές σε Τουρκία και Συρία.

