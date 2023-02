Στις «Ημέρες Καριέρας» σήμερα ο Μητσοτάκης – Θα λάβει μέρος σε συζήτηση

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα λάβει μέρος στις 13:15 σε συζήτηση στο πλαίσιο της 14ης εκδήλωσης «Ημέρες Καριέρας», που διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στο εκθεσιακό κέντρο Helexpo στο Μαρούσι. Στις «Ημέρες Καριέρας» της ΔΥΠΑ άνεργοι, αλλά και όσοι αναζητούν μία καλύτερη δουλειά ή ακόμα και μία διαφορετική επαγγελματική ευκαιρία, έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν απευθείας με εκπροσώπους εταιρειών από πολλούς κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας, που διαθέτουν κενές θέσεις εργασίας και χρειάζονται προσωπικό με τα κατάλληλα προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες. Οι επιχειρήσεις, που συμμετέχουν, δραστηριοποιούνται σε μεγάλο εύρος κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας, όπως βιομηχανίες τροφίμων, φαρμάκων, επίπλων γραφείου, ιατρικών προϊόντων και καλλυντικών, ομίλους καταστημάτων χονδρικής και λιανικής πώλησης ένδυσης και ηλεκτρολογικού υλικού, μεγάλους ομίλους εισαγωγής και εμπορίας αυτοκινήτων, τουριστικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις πληροφορικής, εξυπηρέτησης πελατών, επικοινωνιών, παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, παροχής ιατρικών υπηρεσιών, τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες, καταστήματα υπεραγορών, διυλιστήρια κ.ά.. Οι ειδικότητες, που οι επιχειρήσεις αναζητούν, αφορούν, ενδεικτικά: εμποροϋπαλλήλους, υπαλλήλους γραφείου και γραμματειακής υποστήριξης, υπαλλήλους λογιστηρίου, στελέχη πληροφορικής, ταμίες, αποθηκάριους, οδηγούς, εργάτες παραγωγής, χειριστές μηχανημάτων, εξειδικευμένους τεχνίτες, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, ηλεκτρολόγους εγκαταστάσεων, υπαλλήλους τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης πελατών, ηλεκτρολόγους, διανομείς, αισθητικούς, κομμωτές, ηλεκτρολόγους και μηχανικούς αυτοκινήτων και βαρέων οχημάτων, τεχνίτες αμαξωμάτων, μηχανοτεχνίτες, μηχανολόγους μηχανικούς, στελέχη μάρκετινγκ, νοσηλευτές, φύλακες ασφαλείας, φυσικοθεραπευτές, τεχνολόγους ιατρικών εργαστηρίων, ειδικότητες σε όλο το φάσμα του τουρισμού κ.ά.. Ειδήσεις σήμερα Σεισμός στην Τουρκία: Ο Δένδιας πηγαίνει με Τσαβούσογλου στην Αντιόχεια Σεισμός στην Τουρκία: Άκαρπες οι έρευνες της ΕΜΑΚ, δεν βρέθηκε ίχνος ζωής από την 24χρονη αθλήτρια του βόλεϊ Μεγάλη πυρκαγιά σε κτίριο στο κέντρο της Αθήνας – Κλειστή η Πατησίων (φωτογραφίες)

