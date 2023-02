Συγχαρητήρια από Σακελλαροπούλου στον Νίκο Χριστοδουλίδη για την εκλογή του Στην επικοινωνία τους η Πρόεδρος τόνισε ότι το Κυπριακό αποτελεί κορυφαία εθνική προτεραιότητα Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επικοινώνησε την Κυριακή με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον συνεχάρη για την εκλογή του στην προεδρία της Κύπρου ενώ του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων του. Στην επικοινωνία τους η Πρόεδρος τόνισε ότι το Κυπριακό αποτελεί κορυφαία εθνική προτεραιότητα ενώ προσκάλεσε τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο να επισκεφθεί την Αθήνα, όταν το επιτρέψει το πρόγραμμά του. Η ανακοίνωση της Προεδρίας: «Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επικοινώνησε με τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, τον συνεχάρη για την εκλογή του και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων του. Η Πρόεδρος τόνισε ότι το Κυπριακό αποτελεί κορυφαία εθνική προτεραιότητα και επισήμανε ότι η διαρκής συνεργασία και ο συντονισμός Ελλάδας και Κύπρου σε όλα τα επίπεδα είναι εγγύηση για την εξεύρεση βιώσιμης λύσης. Η κυρία Σακελλαροπούλου προσκάλεσε τον κύριο Χριστοδουλίδη να επισκεφθεί την Αθήνα, όταν το επιτρέψει το πρόγραμμά του». BEST OF NETWORK 12.02.2023, 15:30 12.02.2023, 16:55 07.02.2023, 10:57 12.02.2023, 19:10 12.02.2023, 19:14 12.02.2023, 13:09

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )