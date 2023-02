Τσαπανίδου: Φέρτε τώρα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που θα αναστέλλει τους πλειστηριασμούς έως τις εκλογές Η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στη δήλωση της υπερασπίζεται και τις κινητοποιήσεις των καλλιτεχνών «Φέρτε αύριο κιόλας ΠΝΠ που θα αναστείλει κάθε πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας, επαγγελματικής στέγης και αγροτικής γης μέχρι τις εκλογές» απαντά στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Γιάννη Οικονόμου, η Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Πόπη Τσαπανίδου. Αναλυτικά, η δήλωση: Μπροστά σε ένα τσουνάμι πλειστηριασμών, ο κ. Οικονόμου προσπαθεί να κάνει το άσπρο και μαύρο. Οι πολίτες όμως γνωρίζουν ότι πληρώνουν τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη: – Την κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας με τον νέο πτωχευτικό κώδικα. – Την επιλογή του νόμου του 2003 που δίνει αφορολόγητο στα funds και καμία υποχρέωση προηγούμενης πρότασης ρύθμισης στον δανειολήπτη. Τα πολλά λόγια περιττεύουν κύριε Οικονόμου: Φέρτε αύριο κιόλας ΠΝΠ που θα αναστείλει κάθε πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας, επαγγελματικής στέγης και αγροτικής γης μέχρι τις εκλογές. Όσο για τους ανθρώπους του πολιτισμού, δεν φτάνει που επιμένετε στην υποβάθμιση των σπουδών τους, αλλά συνεχίζετε να τους προσβάλετε λέγοντας ούτε λίγο ούτε πολύ ότι «δεν γνωρίζουν» για ποιον λόγο βρίσκονται εδώ και δύο μήνες κάθε μέρα σε κινητοποιήσεις. Ειδήσεις σήμερα Σεισμός στην Τουρκία: Ο Δένδιας πηγαίνει με Τσαβούσογλου στην Αντιόχεια Σεισμός στην Τουρκία: Άκαρπες οι έρευνες της ΕΜΑΚ, δεν βρέθηκε ίχνος ζωής από την 24χρονη αθλήτρια του βόλεϊ Μεγάλη πυρκαγιά σε κτίριο στο κέντρο της Αθήνας – Κλειστή η Πατησίων (φωτογραφίες) BEST OF NETWORK 12.02.2023, 15:30 12.02.2023, 07:26 07.02.2023, 10:57 12.02.2023, 14:46 12.02.2023, 14:47 12.02.2023, 13:09

