Χριστοδουλίδης – Κύπρος: Από αύριο Δευτέρα οι διαβουλεύσεις για νέο υπουργικό συμβούλιο

Τη διαβεβαίωση ότι θα κάνει το παν για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του κυπριακού λαού, έδωσε ο εκλεγμένος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Στις πρώτες του δηλώσεις, έπειτα από την εκλογή του, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε πως η παρούσα κατάσταση πραγμάτων δεν μπορεί να αποτελεί λύση του Κυπριακού και ότι «η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί για μένα ύψιστη προτεραιότητα». Αναφέρθηκε στις συνομιλίες που είχε με ηγέτες κρατών και θεσμών, σημειώνοντας ότι πρώτη επίσκεψή του στο εξωτερικό θα είναι στη Ελλάδα. Εξήγγειλε επίσης συναντήσεις με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων για τον σχηματισμό μιας κυβέρνησης ευρείας κοινωνικής αποδοχής. «Ο κυπριακός λαός μίλησε, αύριο είναι μια καινούργια μέρα και όσα προεκλογικά έχω αναφέρει, αυτή είναι και η υπόσχεσή μου προς τον κυπριακό λαό», ανέφερε στους δημοσιογράφους, βγαίνοντας από το πολιτικό του γραφείο. «Θα κάνω το παν όχι μόνο για να ανταποκριθώ στις προσδοκίες του κυπριακού λαού, αλλά μέσα από μια συνένωση δυνάμεων, και να ξέρετε τις επόμενες μέρες θα ζητήσω να δω όλους τους αρχηγούς των κομμάτων για τον σχηματισμό μιας κυβέρνησης ευρείας κοινωνικής αποδοχής». Ο εκλεγμένος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ανάφερε πως θα μιλήσει μαζί τους και θα ανταλλάξει απόψεις μαζί τους και πρόσθεσε: «Αντιλαμβάνεστε ότι οι τελικές αποφάσεις εναπόκεινται σε μένα, αλλά θα δουλέψουμε μαζί για -επαναλαμβάνω- μια κυβέρνηση ευρείας κοινωνικής αποδοχής για να μπορούμε ανταποκριθούμε σαφώς καλύτερα στις προσδοκίες της κοινωνίας». «Γιατί στο τέλος της ημέρας», είπε, «το βασικό ζητούμενο για μένα -και είμαι σίγουρος για όλους- είναι να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του κυπριακού λαού, έχουμε μπροστά μας πολλές προκλήσεις, προκλήσεις οι οποίες μόνο αν εργαστούμε μαζί θα αντιμετωπίσουμε με επιτυχία». Σε ερώτηση πότε αρχίζουν οι διεργασίες για το σχηματισμό του υπουργικού συμβουλίου, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε πως αυτό αποτελεί την «πρώτη κορυφαία πολιτική πράξη», προσθέτοντας πως από αύριο ξεκινούν οι επαφές. «Όπως προανέφερα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, έχω συγκεκριμένες πλέον σκέψεις, αυτές τις σκέψεις θα τις μοιραστώ με όλους αυτούς που επηρεάζονται και όπως προνοείται θα είμαστε έτοιμοι για να ανακοινώσουμε το υπουργικό μας συμβούλιο», συμπλήρωσε. Ειδήσεις σήμερα Γκάλοπ της Marc: Αυτοδυναμία βγάζει η δεύτερη κάλπη Νέος πρόεδρος της Κύπρου ο Νίκος Χριστοδουλίδης «Άγνωστο αντικείμενο» εμφανίστηκε και στην Κίνα – Έτοιμο να το καταρρίψει το Πεκίνο

