Χριστοδουλίδης: Ο λαός γνωρίζει το διακύβευμα των εκλογών Ο κ. Χριστοδουλίδης πριν την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος παρέστη στη Γεροσκήπου στο μνημόσυνο της μητέρας του, η οποία απεβίωσε πριν από ακριβώς δέκα χρόνια Μανώλης Καλατζής 12.02.2023, 11:42 O υποψήφιος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης ψήφισε στη Πάφο δηλώνοντας πως η σημερινή ημέρα είναι σημαδιακή για τον ίδιο. Πρόσθεσε πως έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην κρίση του κυπριακού λαού, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι ο κυπριακός λαός επιθυμεί να δημιουργηθεί, ελπίδα και προοπτική για το σύνολο του λαού για εμάς και τα παιδιά μας. «Είναι πολύ σημαντικό, αφού θέλουμε τα ίδια πράγματα, να υπάρξει μια μαζική συμμετοχή στις κάλπες. Η αποχή δεν είναι επιλογή» είπε και συμπλήρωσε ότι η αποχή διασφαλίζει τη συνέχεια όλων αυτών που μας ενοχλούν. Είπε ότι το πιο σημαντικό είναι «η επόμενη ημέρα των εκλογών να μας βρει όλους ενωμένους». Επανέλαβε επίσης πως τα προβλήματα και οι προκλήσεις δεν έχουν ούτε πολιτικό χρώμα, ούτε ιδεολογική προέλευση και «μπορούμε, σαφώς, καλύτερα, μέσα από μια συλλογική προσπάθεια να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του κυπριακού λαού». Βασικό ζητούμενο είναι να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις προσδοκίες του κυπριακού λαού ασχέτως κομματικής προέλευσης ασχέτως ιδεολογικού χρώματος ανένταχτων ψηφοφόρων, νέων ψηφοφόρων, συνέχισε. Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ακόμη πως τα προβλήματα και οι προκλήσεις θέλουν κοινές προσεγγίσεις ενώ είπε ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε τη συλλογικότητα «η οποία στο τέλος της ημέρας είναι και απαίτηση του κυπριακού λαού». Ο κ. Χριστοδουλίδης πριν την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος παρέστη στη Γεροσκήπου στο μνημόσυνο της μητέρας του, η οποία, όπως είπε, απεβίωσε πριν από ακριβώς δέκα χρόνια. Ειδήσεις σήμερα Σεισμός στην Τουρκία: Ο Δένδιας πηγαίνει με Τσαβούσογλου στην Αντιόχεια Σεισμός στην Τουρκία: Άκαρπες οι έρευνες της ΕΜΑΚ, δεν βρέθηκε ίχνος ζωής από την 24χρονη αθλήτρια του βόλεϊ Μεγάλη πυρκαγιά σε κτίριο στο κέντρο της Αθήνας – Κλειστή η Πατησίων (φωτογραφίες) Μανώλης Καλατζής 12.02.2023, 11:42 BEST OF NETWORK 12.02.2023, 10:52 12.02.2023, 07:26 07.02.2023, 10:57 12.02.2023, 10:35 12.02.2023, 10:36 12.02.2023, 09:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )