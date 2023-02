Ανδρέας Παπανδρέου: Σε δημοπρασία τα εμβληματικά γυαλιά του – Πού θα πάνε τα έσοδα «Αν πήγαιναν 10.000 θα ήμουν χαρούμενος», δήλωσε ο Νίκος Παπανδρέου Σε δημοπρασία βγαίνουν τα εμβληματικά γυαλιά του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο γιος του, Νίκος Παπανδρέου, μίλησε σήμερα στο Πρωινό του ΑΝΤ1 για τη δημοπράτηση που γίνεται για καλό σκοπό. Η πρωτοβουλία ανήκει στην φιλανθρωπική οργάνωση της Μαρίνας Βερνίκου, η οποία συγκεντρώνει αντικείμενα διάσημων ανθρώπων, προκειμένου να τα δημοπρατήσει. Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από την δημοπράτηση θα δοθούν στο Σύλλογο φίλων παιδιών με καρκίνο «Ελπίδα». Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cqhb5p3wbszl) Τι είπε ο Νίκος Παπανδρέου «Είναι φίλη η Μαρίνα Βερνίκου. Πιστεύω ότι θα άρεσε στον Αντρέα κάτι αντίστοιχο. Δεν νομίζω ότι έπαιρνε σοβαρά τα αντικείμενα. Δεν είχε τέτοια τρέλα. Και για καλό σκοπό έχει αξία κάτι τέτοιο. Δεν είναι ότι δίνουμε κάποιο γραπτό κειμήλιο. Κάτι που ήταν μέσα στη ζωή του που σήμερα ο κόσμος για κάποιο λόγο το θέλει, υποθέτω. Ειδικά σήμερα που υπάρχει πάθος για το παρελθόν του Αντρέα. Δεν έχουμε τόσα αντικείμενα, έχουμε αρχείο με ομιλίες, φωτογραφίες». Σχετικά με το ποσό που θα ήθελε να… πιάσουν τα γυαλιά ο Νίκος Παπανδρέου είπε: «Αν πήγαιναν 10.000 θα ήμουν χαρούμενος. Βάζω ψηλά τον πήχη αλλά δεν ξέρεις μέσα στη σημερινή τρέλα πώς πάει» σημείωσε μεταξύ άλλων. Ειδήσεις σήμερα: Αίτημα άρσης ασυλίας του Κύρτσου για χρέη €459.000 στο Δημόσιο Πέθανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριος Σαντορινιός Το «θαύμα» της Ερζίν – Η μόνη πόλη στο Χατάι που δεν έχει θρηνήσει ούτε έναν νεκρό BEST OF NETWORK 13.02.2023, 13:00 13.02.2023, 11:24 13.02.2023, 10:30 13.02.2023, 09:52 13.02.2023, 09:47 13.02.2023, 12:00

