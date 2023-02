Ανδρουλάκης: «Χρειάζονται πρωτοβουλίες, που θωρακίζουν τη μεσαία τάξη και τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας»

Συνάντηση με ενώσεις δανειοληπτών και καταναλωτών είχε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόηχο της απόφασης του Αρείου Πάγου που ανοίγει τον δρόμο για μαζικούς πλειστηριασμούς, καθώς και της νομοθετικής πρωτοβουλίας, που ανέλαβε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος για την προστασία της κύριας κατοικίας των αδύναμων δανειοληπτών. «Τα στοιχεία δείχνουν ότι αν δεν γίνει κάτι, το 2023 απειλούνται με πλειστηριασμό της πρώτης κατοικίας 50.000 νοικοκυριά» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης περιγράφοντας το χάσμα επιτοκίων καταθέσεων και στεγαστικών δανείων αλλά και το γεγονός ότι τα funds αγοράζουν τα δάνεια από τις Τράπεζες στο 10-20 % της αξίας τους αλλά απαιτούν εκβιαστικά από τους πολίτες το 80-90% του δανείου. Κάλεσε εκ νέου την Κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να υπερψηφίσουν την τροπολογία της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, η οποία προβλέπει: -Προστασία της κύριας κατοικίας στη φιλοσοφία του νόμου του ΠΑΣΟΚ του 2010 με επικαιροποιημένα κριτήρια -Προστασία της αγροτικής γης -Συνολικό πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται η πρόνοια για 120 δόσεις για τα χρέη στην εφορία και τον ΕΦΚΑ, με “κούρεμα” 30% της οφειλής για τους συνεπείς – και λύση για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο. «Αυτές οι πρωτοβουλίες θωρακίζουν τη μεσαία τάξη και τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Εξαιτίας της οικονομικής και ενεργειακής κρίσης, γνωρίζετε το ροκάνισμα του εισοδήματος των πολιτών. Η Κυβέρνηση έχει τεράστια ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση» επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης υπενθυμίζοντας ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας , που είχε πετύχει το ΠΑΣΟΚ το 2010, μειώθηκε επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και καταργήθηκε οριστικά επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Ευάγγελος Κρητικός, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δανειοληπτών, ο Νικόλαος Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ., η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, Πρόεδρος ΕΚΠΟΙΖΩ, ο Απόστολος Ραυτόπουλος, Πρόεδρος Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, η Κατερίνα Ροζάκη εκπροσωπώντας την Πρωτοβουλία Δανειοληπτών ελβετικού φράγκου και εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ο Μιχάλης Κατρίνης, Επικεφαλής της Κ.Ο., ο Δημήτρης Σπυράκος Γραμματέας Τομέα Ιδιωτικού Χρέους, ο Δημήτρης Αναστασόπουλος Αν. Γραμματέας Τομέα Ιδιωτικού Χρέους και ο Διευθυντής της Κ.Ο. Θανάσης Γλαβίνας. Ειδήσεις σήμερα:Νέο θαύμα στα συντρίμμια: 6χρονο κορίτσι και 70χρονη ανασύρθηκαν ζωντανές έπειτα από 178 ώρες! Το «αντίο» πολιτικών και κομμάτων στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριο Σαντορινιό Μυστήριο με τα «μπαλόνια» που κατέρριψαν οι ΗΠΑ – Δεν αποκλείεται ούτε να… είναι UFO

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )