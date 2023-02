Αντιδήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης: «Είμαι σοκαρισμένη, οι απειλές δεν με φοβίζουν»

Η αντιδήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης Όλγα Πολίτη έχει καταγγείλει πως έπεσε θύμα εκβιασμού με γυμνές, μονταρισμένες φωτογραφίες που κάνουν τις τελευταίες εβδομάδες τον γύρο του διαδικτύου. Όπως αναφέρει η ίδια σε δήλωσή της που δημοσίευσε σήμερα τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «το τελευταίο διάστημα έχω γίνει στόχος μίας πρωτοφανούς και χυδαίας προσωπικής επίθεσης. Δέχομαι απειλές, εκβιασμούς και συκοφαντικά μηνύματα που θίγουν την προσωπικότητα, το ήθος και την οικογένειά μου, με σκοπό να αποδομήσουν τις ικανότητες μου, τα όνειρα μου, εν τέλει εμένα την ίδια. Μετά από πολλά χρόνια σκληρής επαγγελματικής προσπάθειας, σπουδών σε Ελλάδα και εξωτερικό, ευαισθητοποίησης και κοινωνικής προσφοράς, είναι τουλάχιστον ΝΤΡΟΠΗ να διαπράττονται τέτοια αδικήματα εις βάρος μου. Είμαι κυριολεκτικά σοκαρισμένη και αηδιασμένη από τις ανοίκειες και ανήθικες αυτές επιθέσεις και αδυνατώ να πιστέψω πως μία νέα γυναίκα δεν δύναται να διεκδικήσει, θεωρητικά κατοχυρωμένα, δικαιώματα και να ασχοληθεί πιο ενεργά με τα κοινά και την πολιτική». Όπως αναφέρει η ίδια, «σεξισμός – σεξιστικές προσβολές είναι απαράδεκτες, θίγουν και προσβάλλουν τον πυρήνα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, βεβηλώνουν την ψυχή και δεν έχουν θέση στον χώρο της πολιτικής, κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής. Είναι αυτονόητο πως θα πράξω τα νόμιμα και δέοντα προς προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μου. Είμαι βέβαιη πως εκατοντάδες, πιθανότατα χιλιάδες γυναίκες, έχουν βρεθεί σε αντίστοιχη θέση και γίνονται καθημερινά αποδέκτες ανάρμοστων, σεξιστικών, χυδαίων σχολίων, αλλά δυστυχώς αισθάνονται πως δεν έχουν την «φωνή» να μιλήσουν. Η ελάχιστη υποχρέωση μου είναι να καταγγείλω την βαρβαρότητα και την αθλιότητα αυτών των πράξεων, που αρμόζουν, όχι σε μια σύγχρονη, πολιτισμένη κοινωνία, αλλά σε μια κοινωνία που εξακολουθεί να ζει στο μεσαίωνα. Στην προκειμένη περίπτωση η κάθοδος στον εκλογικό στίβο είναι το έλασσον. Το μείζον είναι η δημιουργία μιας κοινωνίας, στην οποία η γυναίκα / ο άνθρωπος θα αντιμετωπίζεται με βάση τις ιδέες, τις απόψεις, τα πιστεύω και τις δυνατότητές του και όχι το φύλο, την εμφάνιση, την καταγωγή. Για την κοινωνία αυτή θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις. Θέλω, τέλος, να ενημερώσω τους εκβιαστές ότι οι απειλές τους δεν με φοβίζουν. Η αλήθεια θα αποκαλυφθεί και οι υπαίτιοι θα τιμωρηθούν». Ειδήσεις σήμερα: Αίτημα άρσης ασυλίας του Κύρτσου για χρέη €459.000 στο Δημόσιο Πέθανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριος Σαντορινιός Η τραγωδία μόλις άρχισε στην Τουρκία – Οργή κατά Ερντογάν για τους «φιλικούς εργολάβους»

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )