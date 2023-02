Βορίδης: Ο ΣΥΡΙΖΑ πίσω από τις κινητοποιήσεις των καλλιτεχνών «Τις πριμοδοτεί και τις κινητροδοτεί» σημείωσε ο υπουργός Εσωτερικών – «Διάλογος με αυταρχισμό και υποτίμηση των καλλιτεχνών δεν γίνεται» απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την μετατροπή πέντε μεγάλων μουσείων σε ΝΠΔΔ, με τον υπουργό Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, να καταλογίζει στο ΣΥΡΙΖΑ «πολιτική κινητροδότηση και πριμοδότηση των κινητοποιήσεων». Ο κ. Βορίδης τόνισε πως έχουμε ένα πρωθυπουργό που εξαντλεί κάθε περιθώριο διαλόγου καλώντας σε συνάντηση τους καλλιτέχνες – η δε αντιπολίτευση απάντησε πως πρόκειται για μια απέλπιδα προσπάθεια της κυβέρνησης να αποπροσανατολίσει, μετά τις έντονες και δίκαιες διαμαρτυρίες των καλλιτεχνών για το προεδρικό διάταγμα 85. «Για να τελειώνουμε μια άκαρπη συζήτηση. Με νομοθετική ρύθμιση είπαμε ότι εξαιρούνται από το προεδρικό διάταγμα οι καλλιτέχνες. Τώρα ανοίξαμε άλλου είδους συζήτηση. Την ανωτατοποίηση των παραστατικών σχολών. Θεμιτή η συζήτηση αλλά δεν την δημιούργησε το προεδρικό διάταγμα», τόνισε ο κ. Βορίδης και πρόσθεσε: «Καταλαβαίνω την πολιτική κινητροδότηση και τη πολιτική πριμοδότηση αυτών των κινητοποιήσεων, αλλά τώρα πρέπει να διασταλογηθεί αυτό σωστά και στη κανονική του βάση. Δεν έχω αντίρρηση αν κάποιος θέλει να βάλει μπροστά μια κομματική ταμπέλα και να κάνει κινητοποιήσεις γιατί πιστεύει ότι με αυτό το τρόπο πλήττει τη κυβέρνηση. Δημοκρατία έχουμε, αλλά είναι πιο έντιμο να το πει αυτό καθαρά και όχι ότι θίγεται από κάτι από το οποίο και εσείς ψηφίσατε και λέει ρητά ότι εξαιρούνται. Η συζήτηση θεωρώ ότι πρέπει να πάρει τη κανονική της διάσταση. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει πλήρως το διάλογο, δίνοντας απολύτως διαλλακτικό κλίμα και από δω και πέρα όλοι κρινόμαστε». Έντονη ήταν η αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνου Σκουρλέτη, που αντέτεινε ότι διάλογος με αυταρχισμό και υποτίμηση των καλλιτεχνών δεν γίνεται – και επέμεινε ότι η κυβέρνηση πρέπει να αποσύρει το προεδρικό διάταγμα. «Το ερώτημα που θέτω είναι ότι αν έχει ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση. Την Τετάρτη τι θα πει ο πρωθυπουργός; Τα ίδια; Προς τι λοιπόν η συνάντηση; Από αυτά που λέτε δείχνετε ότι μένετε αμετακίνητοι. Δεν καταλαβαίνω τη παρέμβασή σας. Ήρθατε να προετοιμάσετε αυτά που θα πει ο πρωθυπουργός; Θα βρει δηλαδή τοίχο ο καλλιτεχνικός κόσμος σε αυτή τη συνάντηση, ή απλώς θέλετε να κερδίζετε μέρες; Τι ακριβώς συμβαίνει;» αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά ο κ. Σκουρλέτης και συμπλήρωσε: «Στην Ελλάδα υπήρχε μία στρέβλωση γύρω από αυτό το ζήτημα αλλά και μία πραγματικότητα. ‘Ανθρωποι δεν ήταν κατοχυρωμένοι με σαφήνεια για τις σπουδές τους. Αυτό υπήρχε, άρα αυτό που ζητούμε είναι μία υβριδική κατάσταση, μέχρι να υπάρξει μία μεταρρύθμιση και σε ανώτατο επίπεδο, που να κατοχυρώνει αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούν από πάρα πολλές θέσεις του πολιτισμού. Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό πρέπει να γίνει με διάλογο και όχι με προεδρικά διατάγματα βιαστικά κα αιφνιδιαστικά. Όχι χωρίς διάλογο, με υποτίμηση, και αυταρχισμό. Σε αυτό καλείστε να απαντήσετε». «Ήταν ενδιαφέρουσα η προσπάθεια του υπουργού να δημιουργήσει θετικές εντυπώσεις για την προηγούμενη τροπολογία που ήρθε υποτίθεται για να βελτιώσει το ΠΔ85 για τους καλλιτέχνες», σχολίασε από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Γιάννης Δελλής και πρόσθεσε: «Περιορίσατε το θέμα κ. υπουργέ στους ηθοποιούς αλλά εκτός από αυτούς είναι και άλλοι, Όπως για παράδειγμα οι μουσικοί, οι οποίοι είχαν κατοχυρωμένο το δικαίωμα των αμοιβών τους ως κατηγορία ΤΕ, και με το ΠΔ που φέρατε θα αμείβονται μετά από κοινή υπουργική απόφαση. Και μπορεί να είναι και λιγότερο από αυτό που είχαν πριν και λέτε ότι αυτό είναι θετικό και δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα;». «Έχουμε επιστολή από τις ενώσεις των μουσικών που λένε ότι είναι απολύτως ρυθμισμένο και δεν θέλουμε καμία παρέμβαση στο καθεστώς τους. Το νόμο του 2017 δεν τον πειράξαμε για να είναι απολύτως ρυθμισμένοι» απάντησε ο κ. Βορίδης, ενώ σχολιάζοντας το θέμα της ανωτατοποίησης των παραστατικών σχολών, σημείωσε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο, όπως αναγνώρισε ο κ. Σκουρλέτης, χρονίζει από το 2003. «Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι επί 20 χρόνια δεν λύθηκε το θέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι προνομιακός συνομιλητής, δεν το έλυσε επί 4,5 χρόνια που ήταν στη διακυβέρνηση. Για να μη το λύσει, κάποια θεματάκια και δυσκολίες έχει το θέμα αυτό και έτσι όλο το χρονικό διάστημα της 20ετίας, συμπεριλαμβανομένης και της 4ετίας διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δεν λύθηκε. Μπορείτε να μου εξηγήσετε το μένος των κινητοποιήσεων; Γιατί αν κάτι 20 χρόνια δεν λύνεται, τι έγινε ξαφνικά τώρα, εκτός από το ότι είναι πολιτικά κινητοποιούμενες οι κινητοποιήσεις; Αν το σημείο εκκινήσεως των διαμαρτυριών ήταν το προεδρικό διάταγμα, πάει, εξαιρέθηκαν, λήξη συναγερμού και πανικού. ‘Αρα τώρα τι απομένει ξαναρωτώ; Η απάντηση είναι, τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βορίδης. «Για να δείτε ότι πραγματικά έχουμε εδώ έναν πρωθυπουργό που εξαντλεί κάθε περιθώριο διαλόγου, κάλεσε σε συνάντηση τους εκπροσώπους των καλλιτεχνών την ερχόμενη Τετάρτη. Προφανώς ο πρωθυπουργός, από εκεί και πέρα θα εξαντλήσει κάθε δυνατό περιθώριο. Αλλά από κει πέρα να ξέρουμε ποια είναι η δεδομένη νομική πραγματικότητα στο ζήτημα αυτό», κατέληξε ο υπουργός Εσωτερικών. «Περιμένουμε την Τετάρτη στη σύσκεψη που θα κάνει ο πρωθυπουργός με τους εκπροσώπους των καλλιτεχνών, να δώσει λύση στο αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί», επεσήμανε από την πλευρά του, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος. Όπως υπογράμμισε, «πρέπει οι απόφοιτοι των καλλιτεχνικών σχολών, να έχουν το δικαίωμα εξομοίωσης των τριετών σπουδών τους μέσω προγράμματος και κύκλου σπουδών που θα παρακολουθήσουν, με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα. Καθώς και να τους δοθεί η δυνατότητα για απόκτηση παιδαγωγικής επάρκειας μέσω της ΑΣΠΑΙΤΕ» Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Βασίλης Βιλιάρδος, έκανε λόγο για ένα «άσκοπο και προσβλητικό νομοσχέδιο το οποίο χαρακτηρίζει την ίδια την κυβέρνηση και τις τεράστιες καταστροφικές πολιτικές της στην οικονομία. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΜεΡΑ25, Κλέων Γρηγοριάδης, χαρακτήρισε τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους καλλιτέχνες, ως «απέλπιδα προσπάθεια της κυβέρνησης να αλλάξει το προεκλογικό κλίμα, που μοιάζει να βράζει από τις δίκαιες αντιδράσεις του καλλιτεχνικού κόσμου». «Είναι μια προσπάθεια να ρίξετε στάχτη στα μάτια, αλλά δεν καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται να ξεμπερδέψετε. Δεν έχετε καταλάβει ότι οι νέοι άνθρωποι άρχισαν να δημιουργούν τη Νέα Αθήνα και θα διαδηλώνουν κάθε μέρα με κάθε τρόπο ενάντια στο προεδρικό σας διάταγμα. Οι ελεύθεροι καλλιτέχνες θα σας αποκαθηλώσουν και θα ρίξουν τη κυβέρνησή σας, ίσως και πριν τις εκλογές», ανέφερε.

