Γιώργος Κύρτσος: Αίτημα άρσης ασυλίας για χρέη €459.000 στο Δημόσιο Υποβλήθηκε από τον Αρειο Πάγο στην Ευρωβουλή – Είχε μπει και στις 120 δόσεις το 2018 και δεν τις πλήρωσε – Τα «πολιτικά σλάλομ» από την ΚΝΕ Αγγλίας στον ΛΑΟΣ και από τη ΝΔ στις παρυφές του ΣΥΡΙΖΑ Αίτημα-βόμβα προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την άρση της ασυλίας του ευρωβουλευτή Γιώργου Κύρτσου λόγω χρεών προς το Δημόσιο απέστειλε πριν από λίγες ημέρες η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Οπως αποκαλύπτει σήμερα το «ΘΕΜΑ», το σχετικό επίσημο αίτημα, με ημερομηνία 27 Ιανουαρίου 2023, απευθύνεται στην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εδράζεται στη σχετική αναφορά του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και η άρση της ασυλίας ζητείται προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στον ευρωβουλευτή. Η όλη υπόθεση αφορά χρέη ύψους 459.918,18 ευρώ προς το Δημόσιο, που προέρχονται από την εκδοτική επιχείρηση Free Sunday, την οποία ίδρυσε και διηύθυνε ο Γ. Κύρτσος και στη συνέχεια ο γιoς του, Χρήστος. Το επίσημο αίτημα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προς την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, με το οποίο ζητείται η άρση της ασυλίας του Ελληνα ευρωβουλευτή Τι λέει το έγγραφο Με το επίσημο αίτημα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, που υπογράφεται από τον αντιεισαγγελέα του Ανωτάτου δικαστηρίου Γεώργιο Σκιαδαρέση και υποβάλλεται με βάση τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διαβιβάζεται η ποινική δικογραφία από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών με την οποία ζητείται «η άρση της ασυλίας του Ελληνα βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Κύρτσου Γεωργίου του Χρήστου, προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο συνολικού ύψους 459.918,18 ευρώ κατά παράβαση του άρθρου 25 παρ. 1 εδάφιο β’ του νόμου 1882/90, πράξη που φέρεται τελεσθείσα στην Αθήνα, στις 15/4/2018, υπό την ιδιότητα του διευθύνοντος συμβούλου, προέδρου και νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία “Free Sunday Εκδοτική Ανώνυμη Εταιρεία” και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης περί άρσης ή μη της ασυλίας του ανωτέρω ευρωβουλευτή». Με βάση τις διατάξεις του νόμου πρόκειται, λόγω ποσού, περί ποινικής δίωξης κακουργηματικού χαρακτήρα, για την οποία μπορεί να επιβληθεί ποινή φυλάκισης τριών τουλάχιστον ετών, καθώς το χρέος υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. Η άρση το 2018 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ζητείται η άρση της ασυλίας του Γ. Κύρτσου γι’ αυτή την υπόθεση. Το ίδιο συνέβη και προ πενταετίας, αλλά τότε, όπως όλα δείχνουν, τη… γλίτωσε, καθώς έσπευσε να υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης. Συγκεκριμένα, στις 2 Οκτωβρίου 2018 το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε την άρση της ασυλίας του ύστερα από αντίστοιχο αίτημα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για μη καταβολή οφειλών ύψους 627.752,65 ευρώ, με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας Free Sunday Εκδοτική Α.Ε. στην Ελλάδα. Oπως είχε δηλώσει τότε ο Γ. Κύρτσος, ψήφισε και ο ίδιος υπέρ της άρσης της ασυλίας του «ως θέση αρχής», προσθέτοντας παράλληλα ότι «πρέπει να φτάσουμε και σε έναν διακανονισμό». Σε άρθρο του εκείνες τις ημέρες σημείωνε ότι «ψήφισα για δεύτερη φορά την άρση της ευρωβουλευτικής ασυλίας μου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», ενώ απέδιδε το όλο ζήτημα στην οικονομική κρίση. «Το πρόβλημα που αντιμετωπίζω έχει σχέση με σημαντικές οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες δημιουργήθηκαν μέσα από την κρίση και την ουσιαστική χρεοκοπία, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, του 60% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η χρεοκοπία, με την έννοια της αδυναμίας εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων, έχει σχέση με τραπεζικό δανεισμό που έχει “κοκκινίσει”, οφειλές προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτές. Από τον Σεπτέμβριο του 2019 η Alpha Bank επιχειρούσε να βγάλει στο σφυρί δύο διαμερίσματα ιδιοκτησίας του Γιώργου Κύρτσου σε πολυκατοικία επί των Λουκιανού 25 και Χάριτος στο Κολωνάκι, καθώς και το ποσοστό του σε ένα κατάστημα επί της Βουκουρεστίου Το πρόβλημα είναι ότι οι εταιρικές οφειλές, μια απόλυτα λογική συνέπεια της κρίσης, περνάνε σύμφωνα με τον νόμο στους διευθύνοντες, δηλαδή στην περίπτωση της “City Press” που έκλεισε και της “Free Sunday” που συνεχίζει την προσπάθεια με άλλη ιδιοκτησία, σε εμένα», όπως έγραφε τότε. Βάσει νόμου «με την παροχή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής του χρέους κατά τις κείμενες διατάξεις αναστέλλεται η ποινική δίωξη για όσο χρόνο διαρκεί η ρύθμιση και ο οφειλέτης είναι συνεπής με τους όρους της ρύθμισης και τελικά εξαλείφεται το αξιόποινο σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης». Η συνέχεια από πλευράς Γ. Κύρτσου δόθηκε μέσω… Τwitter αναφέροντας «πληροφορώ εχθρούς & άσπονδους φίλους ότι ρύθμισα τα εκδοτικά μου χρέη σε 120 δόσεις εκποιώντας οικογενειακά ακίνητα». Σε δεύτερη ανάρτησή του που έγινε τον Αύγουστο του 2018 τόνιζε χαρακτηριστικά: «Ρυθμίζονται οφειλές μου με τον εκπλειστηριασμό 3 ακινήτων που κληρονόμησα από τον πατέρα μου το 1955, σε ηλικία 3 ετών. Χρέη κυρίως της δωρεάν διανεμόμενης “City Press” που έγραψε Ιστορία στον Τύπο αλλά έπεσε θύμα της κρίσης. Η δημιουργία πολλές φορές κοστίζει αλλά πάντα αξίζει!». Από τις εξελίξεις συνάγεται ότι είτε η ρύθμιση την οποία έκανε δεν τηρήθηκε, που είναι και το πιθανότερο, είτε η τωρινή αίτηση άρσης της ασυλίας του αφορά και άλλα χρέη προς το Δημόσιο. Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί Το σίγουρο είναι ότι ο Γιώργος Κύρτσος βρέθηκε αντιμέτωπος με ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και για χρέη του προς τις τράπεζες. Συγκεκριμένα, από τον Σεπτέμβριο του 2019 η Alpha Bank επιχειρούσε να βγάλει στο σφυρί δύο διαμερίσματά του σε πολυκατοικία στο Κολωνάκι, επί των Λουκιανού 25 και Χάριτος, καθώς και το ποσοστό του σε ένα κατάστημα επί της Βουκουρεστίου.Τα ακίνητα αυτά κατασχέθηκαν από την τράπεζα τον Δεκέμβριο του 2018 και τον Ιανουάριο του 2019. Τα δύο διαμερίσματα στη Λουκιανού ήταν να βγουν στο σφυρί αρχικά τον Σεπτέμβριο του 2019, αλλά κατόπιν ανακοπής που υπέβαλαν ο Γ. Κύρτσος και η Free Sunday Εκδοτική πέτυχαν την αναστολή του πλειστηριασμού και την αύξηση της τιμής πρώτης προσφοράς για το μεγαλύτερο εξ αυτών. Επρόκειτο για διαμέρισμα του ισογείου, επιφάνειας 85,40 τ.μ., και για τα 5/8 εξ αδιαιρέτου ενός ακόμη διαμερίσματος επίσης στο ισόγειο, επιφάνειας 56 τ.μ. Τελικά ο πλειστηριασμός έγινε τον Νοέμβριο του 2019 με τιμή εκκίνησης 280.000 ευρώ για το διαμέρισμα των 85,40 τ.μ. και 70.875 ευρώ για το δεύτερο των 56 τ.μ. Δεδομένου ότι κατέληξε άγονος, επαναλήφθηκε τον Ιανουάριο του 2020 και τον Οκτώβριο του 2020, όπου η τιμή εκκίνησης για το πρώτο διαμέρισμα είχε υποχωρήσει στα 214.000 ευρώ. Το δεύτερο περιουσιακό στοιχείο του Γ. Κύρτσου που κατασχέθηκε από την Alpha Bank ήταν το 37,50% εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας ισόγειου καταστήματος επί της διασταύρωσης των οδών Βουκουρεστίου και Βαλαωρίτου. Το κατάστημα, όπου λειτουργεί επιχείρηση με την επωνυμία «Soho-Soho», έχει πρόσοψη επί της οδού Βουκουρεστίου. Ο Γ. Κύρτσος και σε αυτή την περίπτωση άσκησε ανακοπή όσον αφορά την τιμή εκτίμησης και πρώτης προσφοράς, πετυχαίνοντας την αύξησή της από τις 153.000 στις 256.000 ευρώ. Με αυτή την τιμή εκκίνησης βγήκε στο σφυρί στις 24 Ιουλίου 2019. Ο Γιώργος Κύρτσος με τον γιο του Χρήστο, ο οποίος εμφανίζεται ακόμη και σήμερα ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Free Press Εκδοτική, αλλά, παράλληλα, από τις αρχές της δεκαετίας του 2010 ασχολήθηκε και με τη νυχτερινή διασκέδαση Οι εφημερίδες και τα μπαρ Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Γιώργου Κύρτσου στον χώρο του Τύπου οδηγήθηκαν σε αποτυχία, με πρώτη τη δωρεάν διανεμόμενη εφημερίδα «City Press», η οποία έβαλε λουκέτο και στη συνέχεια με τη «Free Sunday», που ξεκίνησε την πορεία της τον Ιούνιο του 2009, δηλαδή την εποχή της αφετηρίας της μεγάλης οικονομικής κρίσης. Αρχικά το τιμόνι το κρατούσε ο ίδιος και, όπως έχει παραδεχθεί, «ξεκίνησα δυναμικά το 2003, όλα πήγαιναν σε γενικές γραμμές βάσει σχεδίου μέχρι το 2009 οπότε, λόγω της κρίσης, έφυγε το διαφημιστικό πάτωμα κάτω από τα πόδια μας». Παρ’ όλα αυτά επέλεξε να προχωρήσει σε αυτό το παράτολμο, όπως αποδείχθηκε, εκδοτικό εγχείρημα, το οποίο στην πορεία συσσώρευσε χρέη και ζημίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2011 ο κύκλος εργασιών της Free Sunday Εκδοτικής έφτανε τα 2,32 εκατ. ευρώ, με τελικό αποτέλεσμα ζημίες 160.645 ευρώ, αλλά την επόμενη χρονιά ο τζίρος έπεσε στα 1,8 εκατ. ευρώ, με τις ζημίες να διπλασιάζονται στις 382.684 ευρώ. Με βάση τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του 2016, ο κύκλος εργασιών είχε υποχωρήσει στις 655.911 ευρώ, με τις ζημίες εκείνης της χρονιάς στις 344.941 ευρώ και τις συσσωρευμένες (αποτελέσματα εις νέο) να ανέρχονται σε 1,33 εκατ. ευρώ. Εδώ και πολύ καιρό πλέον η διοίκηση της Free Press Εκδοτική είχε περάσει στα χέρια του γιου του Χρήστου, ο οποίος εμφανίζεται ακόμη και σήμερα ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Γιώργος και Χρήστος Κύρτσος, πέραν των εκδοτικών δραστηριοτήτων, είχαν επεκταθεί προ ετών και σε διαφορετικά μονοπάτια της αγοράς. Ετσι, από τις αρχές της δεκαετίας του 2010 ο Χρήστος Κύρτσος άρχισε να ασχολείται και με τη νυχτερινή διασκέδαση. Ετσι προέκυψαν το «Mouky Cocktail Bar» στη Ν. Ερυθραία, αλλά και η επιχείρηση διανομής τροφίμων και ποτών με τα 35 τότε ιδιόκτητα οχήματα που διένεμαν τις «City Press» και «Free Sunday». Ακολούθησαν και άλλα επιχειρηματικά ανοίγματα, όπως το cocktail bar «Blow» στη Γιάλοβα της Πύλου, αλλά και τα μαγαζιά «Boozer Cocktail Bar» και «Foodie» στη Μύκονο, καθώς και μία εταιρεία καυσόξυλων. Η τελευταία πάντως, κόντεψε να στοιχίσει τη ζωή του υιού Κύρτσου. Είναι μια εταιρεία ξυλείας με την οποία προμηθεύει καυσόξυλα διάφορα πρατήρια καυσίμων. Σε μία διαδρομή σε επαρχιακή οδό της Καρδίτσας που έκανε το φθινόπωρο του 2020 με ένα φορτηγό γεμάτο ξύλα, το όχημα ξέφυγε από την πορεία του πέφτοντας σε πλαγιά 50 μέτρων. Ευτυχώς, ο Χρήστος Κύρτσος σώθηκε, καθώς κατάφερε να απεγκλωβιστεί, αλλά υπέστη σοβαρό τραυματισμό στη λεκάνη. Πολιτικοί και εκδοτικοί ελιγμοί Αυτό, πάντως, που «σφραγίζει» τη διαδρομή του Γιώργου Κύρτσου είναι, αναμφίβολα, η ευκολία με την οποία μετακόμισε πολιτικά από την κομμουνιστική Αριστερά στις παρυφές της Ακροδεξιάς και στη συνέχεια στην Κεντροδεξιά, ενώ πλέον, μετά τη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία, είναι ορατή η πρόθεση «σύμπλευσής» του με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο 71χρονος πολιτικός (γεννήθηκε το 1952) αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών και σπούδασε Διοίκηση Βιομηχανικών Επιχειρήσεων στο Sloan School of Management του ΜΙΤ, στις ΗΠΑ. Ακολούθησαν μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics την περίοδο 1975-1977. Εκεί ο Γ. Κύρτσος ανακάλυψε τις… κόκκινες πολιτικές πεποιθήσεις του, στρατευόμενος στην οργάνωση της ΚΝΕ Αγγλίας. Η συγκεκριμένη οργάνωση της νεολαίας του ΚΚΕ φημιζόταν ως «μεγάλο σχολείο» σε επίπεδο ιδεολογικής και πολιτικής συγκρότησης για όσους πέρασαν από εκεί. Ωστόσο, αυτή η πρώτη σχέση με την πολιτική δεν κράτησε πολύ, καθώς το 1977 ήρθε η διαγραφή του από τις τάξεις του ΚΚΕ. Οπως έχει αφηγηθεί ο ίδιος, ο Περισσός έστειλε σε ειδική αποστολή στο Λονδίνο το ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ Αντώνη Αμπατιέλο προκειμένου να του παρουσιάσει το σκεπτικό της διαγραφής. Το 1980 ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του LSE και επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του καριέρα στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο», υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Μαρίνου. Εκεί διετέλεσε υπεύθυνος για την ανάλυση των διεθνών οικονομικών θεμάτων και μέλος της αρχισυνταξίας του περιοδικού. Παράλληλα, από το 1984 είχε ανοίξει και την «πόρτα» του «Ελεύθερου Τύπου» ως τακτικός αρθρογράφος και στη συνέχεια στενός συνεργάτης του εκδότη Αρη Βουδούρη. Σταδιακά αναδείχθηκε στη θέση του διευθυντή, αρχικά του κυριακάτικου φύλλου, του «Τύπου της Κυριακής», και από το 1997 μέχρι το 2002 και του καθημερινού. Με αυτήν του την ιδιότητα έπαιξε ρόλο στα ενδότερα της παράταξης, αλλά και οικοδόμησε προνομιακές σχέσεις με όλα σχεδόν τα κορυφαία στελέχη της. Εξαρχής, όμως, είχε φανεί ότι η «διευθυντική καρέκλα» ακόμη και σε ένα εμβληματικό για την κεντροδεξιά εκδοτικό συγκρότημα δεν ήταν αρκετή… Ετσι, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 εισήλθε στον κύκλο του τότε πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του οποίου διετέλεσε άτυπος σύμβουλος για περίπου μια διετία, μέχρι το 1993 που τον απομάκρυνε. Αργότερα είχε αναγνωρίσει ως «λάθος» αυτή τη θητεία του δίπλα στον Κ. Μητσοτάκη. Οταν στη συνέχεια ήρθε η ρήξη Μητσοτάκη – Εβερτ, υποστήριξε φανερά τον δεύτερο, για να τον… αδειάσει μετά, καθώς στις εσωκομματικές εκλογές του 1996 τάχθηκε υπέρ της υποψηφιότητας του Κώστα Καραμανλή για την αρχηγία της Ν.Δ. Ο Γ. Κύρτσος, ωστόσο, ήδη έβλεπε προς μια πολιτική καριέρα και επιδίωξε το πρώτο βήμα μέσα από τις τάξεις της Ν.Δ. Λόγω και της σχέσης με τον Κ. Καραμανλή φιλοδοξούσε να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στον στρατηγικό και επικοινωνιακό σχεδιασμό του κόμματος. Κάτι όμως που δεν επαληθεύτηκε, φέρνοντας την ανοιχτή σύγκρουσή του αρχικά με τον τότε εκπρόσωπο του κόμματος Αρη Σπηλιωτόπουλο και στη συνέχεια με τον ίδιο τον Κ. Καραμανλή. Μετά την ήττα στις εκλογές του 2000, η κριτική του κατά του Αρη Σπηλιωτόπουλου κλιμακώθηκε, με αποκορύφωμα τη δημοσίευση στον «Ελεύθερο Τύπο» της… αλησμόνητης συνέντευξης του Γιώργου Καρατζαφέρη στην οποία χαρακτήριζε τον Σπηλιωτόπουλο «Σαλώμη της Ν.Δ.». Το κλίμα ρήξης συνεχίστηκε ακόμη και μετά την απομάκρυνση του Α. Σπηλιωτόπουλου και την έλευση ως επικεφαλής του επικοινωνιακού επιτελείου του Θεόδωρου Ρουσόπουλου. Οι επιθέσεις που εξαπόλυε εκείνη την εποχή μέσω του «Ελεύθερου Τύπου» οδήγησαν τελικά στην απομάκρυνσή του από το εκδοτικό συγκρότημα έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη, με τον ίδιο να βάλλει κατά του Κ. Καραμανλή και του Μιλτιάδη Εβερτ. Λίγους μήνες μετά εξέδωσε και το βιβλίο «Ο μυστικός πόλεμος των εξουσιών», με διάφορες «αποκαλύψεις» και παρασκήνια που είχαν ως βασικό στόχο τον Κώστα Καραμανλή και δευτερευόντως τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Το 2009 στη διαδικασία εκλογής νέου αρχηγού της Ν.Δ. στήριξε ανοιχτά τον Αντώνη Σαμαρά, παλιό του γνώριμο από το Κολλέγιο Αθηνών, απέναντι στην Ντόρα Μπακογιάννη, με την οποία, άλλωστε, είχαν πάντα κακές σχέσεις. Στην «αγκαλιά» του ΛΑΟΣ Τρία χρόνια αργότερα, εν όψει των εκλογών του 2012, θεωρούσε ότι είχε έρθει επιτέλους η ώρα να εκπληρωθούν οι πολιτικές φιλοδοξίες του με την είσοδό του στη Βουλή. Και αυτή η προσπάθεια, όμως, απέτυχε, καθώς ενώ προετοιμαζόταν για την κάθοδό του στην Α’ Περιφέρεια Αθηνών, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πολυπόθητη θέση στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια. Ακολούθησε η καταγγελία και σε βάρος του Αντώνη Σαμαρά ότι «προτιμήθηκε ο Ανδρέας Ψυχάρης, γιος του εκδότη Σταύρου Ψυχάρη» αντί για εκείνον, γεγονός που του προκάλεσε μεγάλη πικρία, με αποτέλεσμα να περάσει στην «αγκαλιά» του Γιώργου Καρατζαφέρη που τον όρισε εκπρόσωπο Τύπου του ΛΑΟΣ, αλλά και τον έθεσε επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας του κόμματος. Κάτι που, επίσης, στη συνέχεια χαρακτήρισε «μεγάλο πολιτικό λάθος». Στην πολιτική βέβαια ισχύει το «ποτέ μη λες ποτέ»…Μέσω της αναγνώρισης του λάθους, ο δρόμος του συναντήθηκε ξανά με αυτόν του Αντώνη Σαμαρά, στον οποίο και οφείλει την εκλογή του στο Ευρωκοινοβούλιο το 2014, παρά τις αντιδράσεις της καραμανλικής πτέρυγας. Και… ξανά στη Ν.Δ. Με την εσωκομματική διαδικασία ανάδειξης αρχηγού της Ν.Δ. τον Δεκέμβριο του 2015 ήρθε και η… προτελευταία «μεταπήδηση» του Γιώργου Κύρτσου, που τάχθηκε υπέρ της υποψηφιότητας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Περιλαμβανόταν μάλιστα μεταξύ των 50 στελεχών που υπέγραφαν τη σχετική αίτηση υποψηφιότητας. Τον Μάιο του 2019 επανεξελέγη ευρωβουλευτής μέσα από τις τάξεις της Ν.Δ. Σταδιακά, όμως, από το φθινόπωρο του 2020, άρχισε να διατυπώνει κριτική σε βάρος της κυβέρνησης για διάφορα θέματα, από το Ασφαλιστικό και το ενεργειακό κόστος μέχρι τους χειρισμούς σε σχέση με την πανδημία και την υπόθεση Novartis, φτάνοντας να συγκρίνει την Ελλάδα με την Ουγγαρία και την Πολωνία σε επίπεδο κράτους δικαίου, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση μέχρι και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ, που προανήγγειλε εσωτερική πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του. Την ίδια μέρα, στις 18 Φεβρουαρίου 2022, ανακοινώθηκε η διαγραφή του από τη Ν.Δ., με απόφαση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Παύλου Μαρινάκη. Στους λόγους αναφερόταν ότι «ο κ. Κύρτσος, ο οποίος εξελέγη με το ψηφοδέλτιο της Ν.Δ., με εντολή από τους ψηφοφόρους να προωθεί τις ελληνικές θέσεις στο Ευρωκοινοβούλιο, με τις αναρτήσεις του κάνει εντελώς το αντίθετο. Δυσφημεί διεθνώς τη χώρα, αμφισβητώντας την ανεξαρτησία της Ελληνικής Δικαιοσύνης και συγκρίνοντας την Ελλάδα με κράτη που παραβιάζουν τους κανόνες του κράτους δικαίου». Ο Γ. Κύρτσος «απάντησε», πάλι μέσω Twitter, συγκρίνοντας τις δύο διαγραφές που είχε στη ζωή του, το 1977 από το ΚΚΕ και το 2022 από τη Ν.Δ. «Το ΚΚΕ έψαξε το θέμα, έστειλε τον Αμπατιέλο στο Λονδίνο να συζητήσουμε, παρουσίασε σκεπτικό. Στη Ν.Δ. αποφάσισε ο Μητσοτάκης, δεν υπήρξε συζήτηση, ούτε σκεπτικό. Η φιλελεύθερη Ν.Δ., πιο αυταρχική από το ΚΚΕ της δεκαετίας του ’70», έγραφε χαρακτηριστικά. Για να λάβει τη σκωπτική απάντηση του ΚΚΕ που του ευχήθηκε… καλό ταξίδι. «Κατανοούμε την πικρία του κυρίου Κύρτσου για τη διαγραφή του από τη Ν.Δ. Πάντως η διαγραφή του από το ΚΚΕ, στην οποία αναφέρεται, δικαιώθηκε από τη μετέπειτα πορεία του. Του ευχόμαστε καλό ταξίδι!», ανέφερε το tweet του Γραφείου Τύπου της Κ.Ε. του ΚΚΕ. Στις αρχές Μαρτίου του 2022 αποφασίστηκε η αναστολή των δικαιωμάτων του ως μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και τον Μάιο αποχώρησε για να ενταχθεί στην ομάδα Ανανεώστε την Ευρώπη (Renew Europe). Μετά τη διαγραφή του από τη Ν.Δ. ο Γ. Κύρτσος σχεδόν σε καθημερινή βάση ξιφουλκεί κατά της κυβέρνησης, συμπλέοντας ουσιαστικά αρκετές φορές με τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Το αποκορύφωμα ήρθε με την υπόθεση των υποκλοπών, όπου εκτός από τις επιθέσεις προς το Μαξίμου, στις 17 Ιανουαρίου προχώρησε σε υποβολή αιτήματος προς την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα «για την υπεράσπιση της κοινοβουλευτικής μου ασυλίας μετά την αποκάλυψη της υποκλοπής μου από την ελληνική κυβέρνηση», όπως ανέφερε. Πέραν των όποιων άλλων πολιτικών του στοχεύσεων, το ερώτημα είναι αν θα υπερψηφίσει και το νέο αίτημα άρσης της ασυλίας του για τα χρέη προς το Δημόσιο… Ειδήσεις σήμερα: Μουσεία: Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα πέντε μεγάλα δημόσια μουσεία της χώρας Εκλογές 2023: Όλα τα ονόματα στα ψηφοδέλτια της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη – Ο Μητσοτάκης στη Δυτική Μακεδονία Καιρός: Με κρύο και βροχές ξεκινάει η εβδομάδα – Έρχεται βελτίωση και άνοδος της θερμοκρασίας

