Ειδικό Δικαστήριο: Την απαλλαγή Παπαγγελόπουλου και Τουλουπάκη από όλες τις κατηγορίες πρότεινε η εισαγγελέας

Την απαλλαγή τόσο του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, όσο και πρώην επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη, από όλες τις κατηγορίες πρότεινε η Όλγα Σμυρλή εισαγγελέας της έδρας του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών. Η εισαγγελική λειτουργός της έδρας πρότεινε την απαλλαγή των δυο κατηγορουμένων από όλα τα αδικήματα που τους αποδόθηκαν με το παραπεμπτικό βούλευμα του αρμοδίου δικαστικού συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου. Συγκεκριμένα, η Όλγα Σμυρλή πρότεινε την απαλλαγή του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης κ. Παπαγγελόπουλου από την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος και σύμφωνα με την εισαγγελέα της έδρας οι καταγγελίες κατά του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, από τρεις εισαγγελικούς λειτουργούς (Ελένη Ράικου, Παναγιώτη Αθανασίου και Γεωργία Τσατάνη) δεν επιβεβαιώθηκαν από άλλα στοιχεία, ενώ οι μαρτυρίες τους κατά την εισαγγελέα, υπήρξαν αναξιόπιστες, αντιφατικές και αναληθείς. Την ίδια στιγμή, η κυρία Σμυρλή, πρότεινε την απαλλαγή της πρώην Εισαγγελέως Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη η οποία δικάζεται για κατάχρηση εξουσίας σχετικά με την παράλειψη της να στείλει στη Βουλή αναφορές του ΚΙΝΑΛ για δύο πρώην υπουργούς Υγείας επί κυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ για θέματα τιμολόγησης φαρμάκων. Παράλληλα, η κυρία Σμυρλή με την πρότασή της αποδήμησε σχεδόν όλες τις καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας. Πάντως, τα βέλη της επικέντρωσε η κυρία Σμυρλή στην πρώην εισαγγελέα Διαφθοράς Ελένη Ράϊκου, η οποία διαδέχθηκε την κυρία Τουλουπάκη και όπως ανέφερε η πρώτη κλονίστηκε η αξιοπιστία της κυρίας Ράϊκου ως μάρτυρος. Όπως, χαρακτηριστικά ανέφερε η κυρία Σμυρλή, με την κατάθεση της ως μάρτυρος στο Ειδικό Δικαστήριο, αλλά και τις προηγούμενες καταθέσεις η κυρία Ράϊκου, «ακύρωσε το όλο εισαγγελικό της έργο». Ακόμη, η κυρία Σμυρλή αντέκρουσε, μεταξύ των άλλων, την κατάθεση του πρώην οικονομικού εισαγγελέα Παναγιώτη Αθανασίου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι καταρρίπτεται η μαρτυρία του και σε πολλά σημεία η κατάθεσή κατά την ακροαματική διαδικασία στο Ειδικό Δικαστήριο δεν είναι αληθή. Ειδικότερα, σχετικά τη κατάθεση του πρώην εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος Παναγιώτη Αθανασίου, η κυρία Σμυρλή και συγκεκριμένα τις καταγγελίες σε βάρος του κ. Παππαγγελόπουλου, η εισαγγελέας της έδρας έκανε λόγο για αναξιόπιστη μαρτυρία, καθώς υποστήριξε, ότι ο μάρτυρας έπεσε σε αντιφάσεις, ενώ απέδωσε σε αυτόν «εμπάθεια σε βάρος του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου» εξ αφορμής της μη ανανέωσης της θητείας του στην Οικονομική Εισαγγελία. Ο Παναγιώτης Αθανασίου έχει καταγγείλει τον κ. Παπαγγελόπουλο για παρεμβάσεις στο έργο του σε χειρισμούς υποθέσεων, όπως φορολογικούς ελέγχους του ιδιοκτήτη του τηλεοπτικού σταθμού Σκαι Γιάννη Αλαφούζο, την υπόθεση του αποβιώσαντος επιχειρηματία Ανδρέα Βγενόπουλου αλλά και του δημοσιογράφου της εφημερίδας «Τα Νέα» Γιώργου Παπαχρήστου για τον οποίο -κατά την κατηγορία- του ζήτησε (σ.σ.: ο κ. Παπαγγελόπουλος) να κατασκευάσει σε βάρος του στοιχεία. Κατά την κυρία Σμυρλή κάτι τέτοιο (δηλαδή, να κατασκευαστούν στοιχεία κατά του κ. Παπαχρήστου) ήταν αδύνατον, γιατί για να γίνει κάτι τέτοιο, απαιτείται η συμμετοχή πολλών κρατικών υπηρεσιών και πολλών προσώπων. «Ο κ. Αθανασίου, τόνισε η κυρία Σμυρλή, επισκεπτόταν συχνά τον Παπαγγελόπουλο για θέματα που αφορούσαν την Οικονομική Εισαγγελία. Ο Αθανασίου είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για ανανέωση της θητείας του και το είχε εκφράσει στην τότε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου. Ωστόσο, δεν προχώρησε λόγω υπηρεσιακών προβλημάτων που ανέκυψαν στην πορεία». «Εκδηλώνει στοιχεία εμπάθειας κατά του Δημητρίου Παπαγγελόπουλου για τη μη ανανέωση της θητείας του», συμπέρανε η κυρία Σμυρλή, η οποία επικαλούμενη σειρά υπηρεσιακών ζητημάτων για τον εισαγγελέα κ. Αθανασίου και κατέληξε ότι «ελέγχεται η αξιοπιστία του μάρτυρα». Καταλήγοντας, ως προς το σκέλος αυτό, η κυρία Σμυρλή, στην πρόταση της τόνισε, ότι οι καταγγελίες του κ. Αθανασίου κατά Παπαγγελόπουλου δεν επαρκούν για να στηρίξουν την κατηγορία, διότι δεν επιβεβαιώνονται από άλλα στοιχεία, ενώ ο ίδιος ο μάρτυρας ελέγχεται ως μη αξιόπιστος. Καταγγελίες Ελένης Ράικου Η εισαγγελέας της έδρας στην αγόρευση της χαρακτήρισε αναξιόπιστη και τη μαρτυρία κατά του κ. Παπαγγελόπουλου από την εισαγγελέα Ελένη Ράικου που είχε διατελέσει επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς και παραιτήθηκε από τη θέση της, καταγγέλλοντας πιέσεις από τον δικαζόμενο υπουργό για κατασκευή στοιχείων σε βάρος πολιτικών για την υπόθεση της Novartis. «Η Ράϊκου, τόνισε η κυρία Σμυρλή, δεν είχε αναφέρει τίποτα για όσα εκ των υστέρων κατήγγειλε, ότι δέχθηκε πιέσεις για την υπόθεση της Novartis. από τον κ. Παππαγγελόπουλο ούτε στην τότε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κυρία Ξένη Δημητρίου, ούτε στον επόπτη της αντεισαγγελέα του ΑΠ Δημήτρη Παπαγεωργίου». Όπως, υπογράμμισε η κυρία Σμυρλή, «στη δήλωση παραίτησης της δεν έκανε καμία αναφορά για τηλεφωνήματα Παπαγγελόπουλου και δεν κατονόμασε κανέναν ως υπαίτιο για την παραίτησή της, αλλά αναφέρθηκε σε μεγάλα συμφέροντα στο χώρο του φαρμάκου και σε διεφθαρμένους αξιωματούχους». Σύμφωνα πάντα με την κυρία Σμυρλή, οι καταγγελίες Ράϊκου για παρεμβάσεις στο έργο της στην έρευνα για τις παράνομες πρακτικές της Novartis, από τον κ. Παπαγγελόπουλο, είναι αναξιόπιστες, μη αληθείς και αβάσιμες. Δεν παρέλειψε η κυρία Σμυρλή να αναφέρει ότι στο Ειδικό Δικαστήριο η εισαγγελέας Ελένη Ράϊκου, ανασκεύασε τα όσα είχε σε βάρος του κ. Παπαγγελόπουλου καταγγείλει, μιλώντας για «εκτίμηση της», επιχειρώντας, έτσι, να πάρει πίσω τις αρχικές καταγγελίες. Η κατηγορία για κατάχρηση εξουσίας Σχετικά με την κατηγορία για κατάχρηση εξουσίας που βαρύνει την Ελένη Τουλουπάκη αλλά και τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο ως ηθικό αυτουργό, η πρόταση της κυρίας Σμυρλή υπήρξε απαλλακτική. Η κατηγορία αφορούσε την παράλειψη της τέως εισαγγελέως Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη να στείλει στη Βουλή για τα περαιτέρω, αναφορές του ΚΙΝΑΛ κατά δύο πρώην υπουργών Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ (Παναγιώτη Κουρουμπλή και Ανδρέα Ξανθού) για θέματα που αφορούσαν την τιμολόγηση φαρμάκων. Κατά την εισαγγελέα της έδρας από την ακροαματική διαδικασία δεν προέκυψαν στοιχεία, που να συνηγορούν υπέρ της ενοχής της δικαζόμενης εισαγγελικής λειτουργού, αλλά ούτε για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Αναλυτικότερα, κατά την εισαγγελική πρόταση, η κυρία Τουλουπάκη δεν διέπραξε το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας, γιατί ότι οι αναφορές ΚΙΝΑΛ κατά Παναγιώτη Κουρουμπλή και Ανδρέου Ξανθού δεν είχαν αποτελέσει χωριστή δικογραφία και είχαν ενσωματωθεί ως έγγραφα στη μεγάλη δικογραφία για την υπόθεση της Novartis. Όπως επεσήμανε η κυρία Σμυρλή δεν διαβιβάστηκαν στη Βουλή, ούτε όταν παρελήφθησαν, πριν από την Ελένη Τουλουπάκη, από την προκάτοχο της Ελένη Ράικου που είχε διατελέσει επικεφαλής στην Εισαγγελία Διαφθοράς. Τέλος, κατά την κυρία Σμυρλή, οι αναφορές ΚΙΝΑΛ ήταν ασαφείς, χωρίς τεκμηρίωση και χωρίς στοιχεία, που να θεμελιώνουν τα καταγγελλόμεν ότι δηλαδή δεν έγινε επί υπουργίας Παναγιώτη Κουρουμπλή τιμολόγηση των φαρμάκων. Ακόμη, η εισαγγελέας της έδρας αντέκρουσε και την κατάθεση της εισαγγελέως Γεωργίας Τσατάνη και ειδικά ως προς τους χειρισμούς της στην υπόθεση του Ανδρέα Βγενόπουλου, αλλά και για επαφές που είχε με τον κ. Παπαγγελόπουλου (τηλεφωνικές και στο υπουργείο Δικαιοσύνης). Σύμφωνα, με την εισαγγελέα της έδρας κατερρίφθη η ύπαρξη παρέμβασης από την πλευρά του κ. Παπαγγελόπουλου, όπως έχει καταγγείλει η κυρία Τσατάνη και δεν προέκυψε καμία ευθύνη του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης. Η δίκη συνεχίζεται μεθαύριο με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των δυο κατηγορουμένων. Τι δήλωσαν οι συνήγοροι του Παπαγγελόπουλου Οι Ιπποκράτης Μυλωνάς, Δημήτρης Παπαγγελόπουλος και Μάνος Ροδουσάκης συνήγοροι υπεράσπισης του κ. Παπαγγελόπουλου δήλωσαν: «Η Εισαγγελέας του Ειδικού Δικαστηρίου κυρία Όλγα Σμυρλή με τη σημερινή, πλήρως απαλλακτική, εξαίρετη πρόταση της, άρτια νομικά και εμπεριστατωμένη ουσιαστικά, κονιορτιοποίησε την κατηγορία και επιβεβαίωσε τον κανόνα ότι οι Έλληνες Εισαγγελείς είναι ανεξάρτητοι, έντιμοι και θαρραλέοι. Η πρόταση της Εισαγγελέως κυρίας Σμυρλή αποκάλυψε και εξέθεσε ψεύδη και ψευδομάρτυρες που εκκινούμενοι από ταπεινά κίνητρα επιχείρησαν να πλήξουν το πρόσωπο του εντολέα μας». Ειδήσεις σήμερα: «Δεν είναι εξωγήινα» – Τέλος από τον Λευκό Οίκο στη συνωμοσιολογία για τα μπαλόνια Μητσοτάκης από Κοζάνη: Αύριο οι ανακοινώσεις για τους συνταξιούχους που δεν πήραν αύξηση Σεισμός στην Τουρκία: Βίντεο ντοκουμέντο από τη διάσωση μικρού παιδιού από την ΕΜΑΚ μέσα στα συντρίμμια

