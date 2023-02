Εκλογές 2023: Αντίστροφη μέτρηση για την ψήφο των Αποδήμων – Οδηγίες και προθεσμίες

Δυνατότητα να ψηφίσουν για πρώτη φορά οι απόδημοι Έλληνες από τον τόπο κατοικίας τους δίνει το νέο νομοθετικό πλαίσιο, αρκεί οι ενδιαφερόμενοι να αδράξουν την ευκαιρία και να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες διαδικασίες, καθώς τα χρονικά περιθώρια προβλέπονται στενά. Με δεδομένο, δηλαδή, ότι απαιτείται η μεσολάβηση δώδεκα ημερών από την τελευταία εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού μέχρι την προκήρυξη των εκλογών, οι απόδημοι Έλληνες που επιθυμούν να κάνουν χρήση της νέας, αυτής, ευεργετικής δυνατότητας, θα πρέπει μάλλον να βιαστούν, καθώς εντείνονται τις τελευταίες ημέρες τα σενάρια που θέλουν το Μέγαρο Μαξίμου να μελετά έναν εκλογικό αιφνιδιασμό εντός της Άνοιξης. Σε μια τέτοια περίπτωση, αν για παράδειγμα οι εθνικές εκλογές διεξαχθούν στις 9 Απριλίου, ημερομηνία η οποία αποτελεί κατά πληροφορίες μια από αυτές που εξετάζονται ως κατάλληλες από κυβερνητικά στελέχη, τότε η προκήρυξή τους τοποθετείται στις 10 Μαρτίου. Σε αυτό το σενάριο, η διαδικασία εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού θα ολοκληρωθεί στις 27 Φεβρουαρίου, με το χρόνο να κυλά ήδη αντίστροφα για τους απόδημους. Οι προϋποθέσεις Σημειωτέον ότι χρήση της δυνατότητας άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος στον τόπο κατοικίας τους (μόνιμο ή προσωρινό) στο εξωτερικό έχουν οι Έλληνες πολίτες που: · Έχουν ενεργό το δικαίωμα του εκλέγειν · Είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους · Εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού Εγγραφή στην πλατφόρμα Ειδικότερα, για την εγγραφή των ενδιαφερόμενων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ψηφοφόρων εξωτερικού, αυτοί θα πρέπει: · να έχουν διαμείνει συνολικά 2 χρόνια στην Ελλάδα, τα τελευταία 35 χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης · να έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος · να έχουν πρόχειρους τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet. Για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού, η διαδικασία περνά μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα: apodimoi.gov.gr Σε περίπτωση αίτησης εγγραφής εξαρτώμενου μέλους α’ βαθμού, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επιλέξουν το πεδίο «Παροχή συναίνεσης», για την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων. Τα βήματα της εγγραφής Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών και το σχετικό εγχειρίδιο που έχει εκδοθεί (https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2021/11/EgcheiridioChrisisEklogeon%CE%95xoterikou-v2-4-20211111.pdf), προβλέπονται τα ακόλουθα βήματα: Βήμα 1ο: Ο εκλογέας εισάγει στην εφαρμογή apodimoi.gov.gr τους αντίστοιχους κωδικούς της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), πιστοποιείται ως χρήστης και εισέρχεται στην εφαρμογή. Βήμα 2ο: Aναζητεί την εγγραφή του στον βασικό εκλογικό κατάλογο και την επιλέγει, ώστε τα βασικά του στοιχεία να συμπληρωθούν αυτόματα στην αίτηση. Βήμα 3ο: Kαταχωρίζει τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, τηλεφωνικούς αριθμούς επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Επιλέγει χώρα και πόλη που επιθυμεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, από τις αντίστοιχες λίστες των συγκεκριμένων πεδίων. Βήμα 4ο: Ο εκλογέας αναρτά ηλεκτρονικά αντίγραφα των δικαιολογητικών των προϋποθέσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 4648/2019, δηλαδή δημόσια έγγραφα διαμονής δύο (2) ετών στην Ελληνική Επικράτεια επιλέγοντας το δημόσιο φορέα έκδοσης.». Εναλλακτικά, ο εκλογέας επιλέγει την κατηγορία του δικαιολογητικού, συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητούνται, και εξουσιοδοτεί το Υπουργείο Εσωτερικών για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του. Στην περίπτωση που ο εκλογέας εγγράφεται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού για την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος στις Ευρωεκλογές, σε εκλογικό τμήμα που θα συσταθεί σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ. Βήμα 5ο: Ο εκλογέας βεβαιώνει ότι τα στοιχεία της αίτησης του είναι αληθή, λαμβάνει γνώση ότι η αίτηση του υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και επιλέγει την οριστική υποβολή της. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης ο εκλογέας λαμβάνει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του αποδεικτικό επιτυχούς υποβολής της αίτησης με αριθμό πρωτοκόλλου και εκκινεί η διαδικασία ελέγχου και οριστικοποίησης της αίτησης. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, ο εκλογέας καταχωρείται στον ειδικό εκλογικό κατάλογο εξωτερικού για χρονικό διάστημα οκτώ (8) ετών. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο εκλογέας ενημερώνεται για το δικαίωμα προσφυγής. Οι εκλογείς, εφόσον αδυνατούν οι ίδιοι να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, μεταβολής και αναστολής ή διαγραφής εκλογέα, έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στις αρμόδιες προξενικές αρχές της χώρας. Με αυτοπρόσωπη παρουσία, το ΑΦΜ τους και με την αρωγή διαπιστευμένου υπαλλήλου των προξενικών αρχών συμπληρώνουν και υποβάλλουν την αίτηση τους στην εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 4648/2019, apodimoi.gov.gr. Σε περίπτωση, ωστόσο, που οι ενδιαφερόμενοι αναθεωρήσουν, επιλέγοντας να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στην Ελλάδα, τους δίνεται οι δυνατότητα μέχρι τρεις ημέρες πριν από την προκήρυξη των εθνικών εκλογών να αποσύρουν τη σχετική αίτησή τους, ασκώντας τελικά το εκλογικό τους δικαίωμα στο εκλογικό τμήμα, όπου ήταν αρχικά εγγεγραμμένοι εντός Ελλάδας. Ειδήσεις σήμερα Νέος πρόεδρος της Κύπρου ο Νίκος Χριστοδουλίδης Survivor All Star: Για 3η φορά ο Κρις Σταμούλης στον τάκο – Δείτε βίντεο Ουρουγουάη: Η Πολεμική Αεροπορία διερευνά φωτεινά άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα στον ουρανό – Δείτε βίντεο

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )