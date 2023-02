Εκλογές 2023: Όλα τα ονόματα στα ψηφοδέλτια της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη – Ο Μητσοτάκης στη Δυτική Μακεδονία

Οι κομματικές μηχανές της ΝΔ μπαίνουν πλέον στο φουλ με ορίζοντα τις εκλογές, κάτι που φαίνεται και από την ένταση των περιοδειών του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος χθες βρέθηκε στην κοπή της πίτας της νομαρχιακής οργάνωσης της ΝΔ στον Νότιο Τομέα της Β’ Αθηνών, ενώ σήμερα ξεκινά διήμερη περιοδεία στην Καστοριά και την Κοζάνη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όμως, «κλειδώνουν» και τα ψηφοδέλτια του κόμματος. Όπως έχει γράψει όλες τις προηγούμενες μέρες το thetimes|-.gr και το «ΘΕΜΑ», απομένει η τελική έγκριση του κ. Μητσοτάκη για λίγα ονόματα, περί τα 30, ώστε οι κομματικές λίστες να ολοκληρωθούν. Στις μεγάλες περιφέρειες, όμως, φαίνεται πως υπάρχει μια τελική εικόνα, μετά από συνεννόηση που έγινε τις προηγούμενες μέρες. Σήμερα, το thetimes|-.gr αποκαλύπτει τα ονόματα που έχουν «κλειδώσει» και έχουν εγκριθεί από τη ΝΔ για τις δύο περιφέρειες της Θεσσαλονίκης που είναι πάντα «βαρόμετρο», με δεδομένο ότι η Κεντρική Μακεδονία θεωρείται προπύργιο του κυβερνώντος κόμματος. Παράλληλα, με τη νέα απογραφή η Α’ Θεσσαλονίκης παίρνει μια ακόμη έδρα. Α’ Θεσσαλονίκης Εκτός από τους νυν βουλευτές που θα είναι ξανά υποψήφιοι (Σταύρος Καλαφάτης, Κώστας Γκιουλέκας, Έλενα Ράπτη, Δημήτρης Κούβελας, Στρατός Σιμόπουλος, Άννα Ευθυμίου), αλλά και τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή που σταθμίζει τις επιλογές του και προεκλογικά αναμένεται να έχει μια συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την οριστικοποίηση της απόφασής του, πλώρη για το ψηφοδέλτιο του 2023 βάζουν πρόσωπα που υπήρχαν και το 2019, ενώ υπάρχουν και νέες είσοδοι. Εκ νέου υποψήφιος θα είναι ο δημοσιογράφος Δημήτρης Βενιέρης, ιδιοκτήτης του ραδιοφωνικού σταθμού Status FM και αδερφός του Κυριάκου Βελόπουλου. Ο καρδιολόγος Διαμαντής Γκολιδάκης ενέγραψε υποθήκη το 2019 και προσπαθεί ξανά, ενώ εκ νέου υποψήφιοι είναι ο σταθερός πρώτος επιλαχών εφοριακός Παναγιώτης Κόκκορης και ο δικηγόρος Νίκος Καραγιαννακίδης. Δυναμική είσοδο κάνει στο ψηφοδέλτιο ο δήμαρχος Λαγκάδα Γιάννης Ταχμαζίδης, ενώ υποψήφιος θα είναι και ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Σωκράτης Δημητριάδης. Από την αυτοδιοίκηση προέρχεται και η αντιδήμαρχος Κορδελιού Φωτεινή Πεσματζόγλου-Δεβετζή, ενώ υποψήφια για πρώτη φορά θα είναι η δικηγόρος, μέλος του Δ.Σ. του ΔΣΘ, Αφροδίτη Νέστορα. Για πρώτη φορά θα δοκιμαστεί ο επιχειρηματίας Μάριος Δράμαλης που δραστηριοποιείται στο κομμάτι των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Υποψήφια θα είναι η γιατρός, αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Μαρία Χατζηδημητρίου, η Τάνια Κιουμουρτζίδου, ιατρική φαρμακευτική αντιπρόσωπος και η επιχειρηματίας Σμάρω Μανιάτη. Στα δημοτικά της πόλης θα παραμείνει ο πρώην υπουργός Γιώργος Ορφανός που δεν θα πολιτευτεί, ενώ ο παραολυμπιονίκης Αντώνης Τσαπατάκης που δέχθηκε κρούση προ ημερών μπορεί να μην είναι στο ψηφοδέλτιο της Α’ Θεσσαλονίκης, αλλά δεν πρέπει να αποκλειστεί η συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Β’ Θεσσαλονίκης Στη δεύτερη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα για τα νεότερα στελέχη, μιας και η ΝΔ διαθέτει τρεις βουλευτές (Θεόδωρος Καράογλου, Σάββας Αναστασιάδης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος). Δυνατή είναι η εκ νέου υποψηφιότητα του Φανή Παππά, ο οποίος ήταν ο πρώτος επιλαχών του 2019 και είχε πάρει πάνω από 21.000 σταυρούς. Εκ νέου υποψήφιες θα είναι οι πολιτεύτριες του 2019, η προϊσταμένη της διεύθυνσης παροχών του ΕΦΚΑ Κατερίνα Ζιούτα και η επιχειρηματίας Χριστίνα Ανατολίτη-Πλάρα. Νέα υποψήφια η δημοτικής σύμβουλος Πυλαίας-Χορτιάτη Άρτεμις Αγαθοκλέους, ενώ επίσης για πρώτη φορά πολιτεύεται η καθηγήτρια Αγγλικών Μαρία Γιαννοπούλου. Στο ψηφοδέλτιο μπαίνουν, επίσης, ο επιχειρηματίας Νίκος Βιδάλης και οι πολιτικοί μηχανικοί, η Σοφία Λαβασά και ο Παναγιώτης Θεοδώρου. «Κλειδώνουν» οι περιφέρειες Την ίδια ώρα, όπως προαναφέρθηκε, «κλειδώνουν» τα ψηφοδέλτια σε όλη την επικράτεια. Με προσωπική του απόφαση, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε προ καιρού δεύτερη ευκαιρία σε δύο πρώην βουλευτές να διεκδικήσουν ξανά την έδρα τους, τον Δημήτρη Κυριαζίδη στη Δράμα και τον εκ του ΠΑΣΟΚ προερχόμενο Δημήτρη Σαλτούρο στην Ξάνθη. Παράλληλα, η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του βουλευτή Χανίων Μανούσου Βολουδάκη, φέρνει ανακατατάξεις στο τοπικό ψηφοδέλτιο. Πέραν του υποψήφιου περιφερειάρχη το 2019 Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη, υποψήφιος θα είναι και ο γιατρός Γιάννης Κασσελάκης που θα καταλάβει την έδρα του εκλιπόντος βουλευτή, μιας και ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης που ήταν ο πρώτος επιλαχών έχει αποφασίσει να μην πολιτευτεί. Ο στιχουργός και ραδιοφωνικός Ποσειδώνας Γιαννόπουλος αναμένεται να κατευθυνθεί προς τον Νότιο Τομέα της Β’ Αθηνών, ενώ εκεί θα είναι υποψήφιος και ο ηθοποιός Σταύρος Νικολαϊδης. Στον Βόρειο Τομέα έχει ξεκινήσει την καμπάνια της η αθλητικογράφος Άρια Αγάτσα, φαίνεται πως «κλειδώνει» η εργατολόγος Όλια Νικολοπούλου, ενώ «πράσινο φως» έχουν πάρει η Φωτεινή Βρύνα, ο Μανώλης Κουτσογιαννάκης και ο Αυγουστίνος Γαλιάσσος. Στο ψηφοδέλτιο της Ηλείας προσανατολίζεται ο πρώην υπουργός και Επίτροπος στην Ε.Ε. Δημήτρης Αβραμόπουλος, εφόσον θελήσει να διεκδικήσει σταυρό. Στο Ηράκλειο Κρήτης επανακάμπτει ο πρώτος επιλαχών του 2019 Γρηγόρης Πασπάτης, ο οποίος εκλεγόταν ως τις 2 τα ξημερώματα, ενώ λογικά υποψήφιος θα είναι και το μέλος της Π.Ε. της ΝΔ Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης. Για την Κοζάνη ακούγεται η δραστήρια Καλλιόπη Σεμερτζίδου, ενώ στην Καρδίτσα «κλείδωσε» ο ΟΝΝΕΔίτης Φώτης Βρέκος. Νέα περιοδεία Μητσοτάκη Ο κ. Μητσοτάκης, πάντως, από το πρωί θα βρίσκεται εκ νέου σε περιοδεία, καθώς θα ταξιδέψει για Καστοριά, Πτολεμαϊδα, Φλώρινα και Κοζάνη. Ξεκινώντας από την πόλη των «γουναράδων», ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει βόλτα στην πόλη, ενώ το μεσημέρι θα παραστεί στην παρουσίαση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη. Για το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η ομιλία του στο ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης, ενώ το πρωί της Παρασκευής ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τη Φλώρινα και τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής «Πτολεμαΐδα 5». Το πρόγραμμα θα κλείσει το μεσημέρι της Τρίτης με συνέντευξη Τύπου. Στο «καλεντάρι» του κ. Μητσοτάκη έχει σημειωθεί για την επόμενη εβδομάδα έχει σημειωθεί η επίσκεψη στη Λάρισα, ενώ προγραμματίζεται και επίσκεψη στη Λαμία. Ειδήσεις σήμερα Νέος πρόεδρος της Κύπρου ο Νίκος Χριστοδουλίδης Survivor All Star: Για 3η φορά ο Κρις Σταμούλης στον τάκο – Δείτε βίντεο Ουρουγουάη: Η Πολεμική Αεροπορία διερευνά φωτεινά άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα στον ουρανό – Δείτε βίντεο

