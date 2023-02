Καρατζαφέρης: Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι μια ισχυρή κυβέρνηση, δεν είναι χρήσιμα τα πειράματα

Με θέρμη μίλησε εκ νέου για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο Γιώργος Καρατζαφέρης το πρωί της Δευτέρας (13/2) ξεκαθαρίζοντας για άλλη μια φορά πως «ούτε ζήτησα από κανέναν, ούτε μου πρότεινε κανένα να γυρίσω στη Νέα Δημοκρατία». «Ο χρόνος έχει γυρίσματα και οι ανάγκες έχουν απαιτήσεις. Δεν μπορεί να μένουμε στο χθες, όταν η ζωή μας περιμένει. Εγώ υπερασπίζομαι τα κεκτημένα της χώρας που δεν θέλω να τα χάσουμε. Ούτε ζήτησα από κανέναν ούτε μου πρότεινε κανένας να γυρίσω στην ΝΔ. Εγώ κάνω την δουλειά μου όπως την πιστεύω. Προσπαθώ να παλλινοστήσω ανθρώπους που για κάποιους λόγους έφυγαν. Αυτό που χρειάζεται είναι μια ισχυρή κυβέρνηση για να συνεχίσει το σερί που έχουμε μέχρι τώρα» είπε αρχικά μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο Γιώργος Καρατζαφέρης «Μιλάω για την βάση, όχι για κανένα πρόσωπο. Είναι άλλου δουλειά η προσέγγιση προσώπων. Εγώ λέω για την βάση που για κάποιον λόγο ενοχλήθηκε και δεν είναι αυτοί που θα πάνε στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Εγώ θα τους πω να πάνε να ψηφίσουν και ας ψηφίσουν “τσουκνίδες”. Κανένας δεν με διόρισε, κανένας δεν μου το ζήτησε. Έχω μια διαδρομή δεκαετιών. Δεν θέλω να υπάρξει κάποιο στραμπούληγμα στον δρόμο που κάνει η Ελλάδα για να ανέβει. Δεν βλέπω κάποιον άλλον αυτή την στιγμή που να μπορεί, εκτός από τον Μητσοτάκη» συμπλήρωσε ο κ. Καρατζαφέρης. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cqh85bpn7qyh) «Είμαι ελεύθερος, δεν διεκδικώ τίποτα και μπορώ να λέω ότι θέλω. Ο Μητσοτάκης “έφυγε επάνω”. Όλοι θέλουν να ελέγχουν τον Πρωθυπουργό. Εγώ λέω ότι είναι πιο δυνατός ο Πρωθυπουργός και ό,τι ήθελε προκύψει» επέμεινε στα καλά λόγια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης δήλωσε σύμφωνος με τη στροφή Μητσοτάκη προς το κέντρο «γιατί είναι όλα τα καλά στελέχη που έχουν πάει στην ΝΔ. Μπορεί κάποιος να ψέξει τον κ. Πιερρακάκη, που έχει μπολιάσει την ΝΔ;». Την ίδια ώρα δηκτικό ήταν, ωστόσο, το σχόλιο του Γιώργου Καρατζαφέρη για τον Κυριάκο Βελόπουλο: «Υπάρχει μια κινέζικη φράση “αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν, έστω και αν είναι τσουκνίδες”. «Είναι μια περίοδος στην οποία πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί, δεν είναι χρήσιμα τα πειράματα αυτήν την ώρα», ανέφερε ακόμα ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Κληθείς, δε, να σχολιάσει το ενδεχόμενο να μην είναι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, ο Γιώργος Καρατζαφέρης είπε «Easy come, easy go. Αν θέλει να αποχωρήσει, ας αποχωρήσει. Εγώ θα τον ήθελα να υπάρχει, όπως υπάρχει στην Βουλή. Μπορεί να μην είναι λαλίστατος βουλευτής, αλλά η παρουσία του και ο όγκος του, είναι χρήσιμος». Αναφερόμενος στις συνεργασίες μετά τις εκλογές, ο Γιώργος Καρατζαφέρης είπε «ο πλησιέστερος στην ΝΔ είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει μονόδρομο την συνεργασία, γιατί θα έχει επιλογή ή να είναι αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ή να πάει σπίτι του, γιατί μετά από δύο ήττες στις εκλογές θα πρέπει να πάει σπίτι του. Δεν το εύχομαι ούτε για τον Ανδρουλάκη ούτε για το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, αλλά το ποσοστό του μάλλον θα είναι υψηλό μονοψήφιο, παρά χαμηλό διψήφιο». Ειδικά, τέλος, για τη διάταξη που προβλέπειε εκλογικό «μπλόκο» στο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη, ο Γιώργος Καρατζαφέρης είπε «η Δημοκρατία μπορεί να πληγεί από τον ιστορικό του μέλλοντος, αλλά ο Κασιδιάρης με την τακτική που επέδειξε όλα αυτά τα χρόνια, αυτοαπεκλείσθη» Ειδήσεις σήμερα: Αίτημα άρσης ασυλίας του Κύρτσου για χρέη €459.000 στο Δημόσιο Πέθανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριος Σαντορινιός Η τραγωδία μόλις άρχισε στην Τουρκία – Οργή κατά Ερντογάν για τους «φιλικούς εργολάβους»

