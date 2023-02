Κικίλιας: «Εκρηκτική άνοδος της τουριστικής κίνησης ήδη από τον Ιανουάριο»

Ο υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας μίλησε στο «MEGA» για τα έσοδα από τον τουρισμό, αλλά και για το ενδεχόμενο αλλαγής ατζέντας από πλευράς Τουρκίας με αφορμή τον φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ. Για τα έσοδα από τον τουρισμό ο κ. Κικίλιας σχολίασε αρχικά πως, «τα έσοδα των Ελλήνων συνεχίζουν να αυξάνονται. Δεκέμβριο του 2022, Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2023. Είναι η λαϊκή οικονομία της χώρας και πάει αδιαμεσολάβητα στην ελληνική οικογένεια και στην ελληνική επιχείρηση». Ο κ. Κικίλιας μίλησε για τα ελληνοτουρκικά, την βοήθεια της Ελλάδας για τον σεισμό που έπληξε την γειτονική χώρα αλλά και την Συρία, και για το ενδεχόμενο «αλλαγής ατζέντας» από πλευράς Τουρκίας αναφορικά με τις προκλήσεις στο Αιγαίο. «Τουλάχιστον για ένα εύλογο χρονικό διάστημα ναι, δεν τρέφουμε αυταπάτες όμως. Καταλαβαίνουμε την απειλή εξ Ανατολών και είναι κάτι που το βιώνουμε αιώνες άρα, ένα γεγονός, ένα τραγικό γεγονός αποδεικνύει ότι η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι πάνω από όλα. Οι στιγμές ήταν συγκινητικές, και η συμβολή των διασωστών, των εθελοντών σημαντική. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει στην γειτονική χώρα. Πλέον ο αριθμός των νέκρων ξεπερνά τις 40.000 και αλλάζει τη μοίρα ενός λαού. Και σίγουρα την πολιτική, η οποία έρχεται σε δεύτερη και τρίτη μοίρα», ανέφερε αρχικά. «Αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά ότι αλλιώς έρχονται τα πράγματα στη ζωή, είναι κάποια πράγματα που είναι πάνω από τον άνθρωπο κι γι’ αυτό αλλιώς πρέπει να έρχονται τα πράγματα στην πολιτική και την διπλωματία. Πρέπει να υπάρχει πάντα ένα μίνιμουμ συνεννόησης, το έχει επισημάνει πολλάκις ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και τα ευρωπαϊκά φόρα και στις διμερείς σχέσεις. Ο Ερντογάν ξεκίνησε ως ευρωπαϊστής, υπηρετούσε όμως την στρατηγική του όλα αυτά τα χρόνια. Το τελευταίο χρονικό διάστημα σύσσωμη η πολιτική ηγεσία της χώρας θεωρεί ότι με άλλο τρόπο θα αποκτήσει αυτά που θέλει. Όμως αξία της ανθρώπινης ζωής υπερβαίνουν όλη αυτή την κατάσταση», συμπλήρωσε ο κ. Κικίλιας. Ο υπουργός τοποθετήθηκε σχετικά με τα έσοδα από τον τουρισμό, και την πορεία της χώρας σε αυτό το επίπεδο. «Στο μεγάλο λιμάνι το 2023 θα έχουμε 807 κρουαζιερόπλοια, έχουμε 55% home porting, δηλαδή έρχονται εδώ μένουν, κοιμούνται, ξοδεύουν, τρώνε ψωνίζουν και τα λοιπά. Επιπλέον, 1,44 εκατ. επιβάτες στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», αύξηση 5% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019, και 8% αύξηση στο spending – στις δαπάνες των καταστημάτων. Για όλους τους καλοκαιρινούς μήνες μέχρι και το φθινόπωρο του 2023 φαίνεται πως είναι 20% πάνω, σε σχέση με το 2019», υπογράμμισε. Σε ό, τι αφορά στους Έλληνες ταξιδιώτες και συμπολίτες μας, έγινε κλήρωση 30 Ιανουαρίου για 125.000 ψηφιακά voucher για τον χειμερινό τουρισμό. 105 εκ. ευρώ έδωσε η ελληνική κυβέρνηση στο πρόγραμμα ”Τουρισμός για όλους”». Για την στελέχωση των επιχειρήσεων τουρισμού και την αδυναμία τους να βρουν προσωπικό, ο κ. Κικίλιας ανέφερε πως, «είναι η βαριά μας βιομηχανία και πρέπει να την στηρίξουμε. Γίνονται προσπάθειες από το υπουργείο Εργασίας και τον ΟΑΕΔ, προκειμένου να βρεθούν τρόποι να στηρίξουμε και άλλο τον τουρισμό μας. Πρέπει να χαιρετίσω την συμφωνία εργοδοτών και εργαζομένων για την αύξηση 10% στους μισθούς με τη συλλογική σύμβαση εργασίας τα επόμενα δύο χρόνια». Ειδήσεις σήμερα: Μουσεία: Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα πέντε μεγάλα δημόσια μουσεία της χώρας Εκλογές 2023: Όλα τα ονόματα στα ψηφοδέλτια της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη – Ο Μητσοτάκης στη Δυτική Μακεδονία Καιρός: Με κρύο και βροχές ξεκινάει η εβδομάδα – Έρχεται βελτίωση και άνοδος της θερμοκρασίας

