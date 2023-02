Κοζάνη: Επίσκεψη Μητσοτάκη στο «Μαμάτσειο» – Μεγάλο στοίχημα της δεύτερης τετραετίας η υγεία Ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της περιοδεία του στην Κοζάνη οδήγησε ως την έδρα της Περιφέρειας ένα αυτοκίνητο υδρογόνου Το «Μαμάτσειο» Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης και το εργοτάξιο της νέας πτέρυγας του νοσοκομείου επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών. «Χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα, ουσιαστικά, θεμελιώνουμε, παρότι οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει, ένα πολύ σημαντικό έργο για την πόλη της Κοζάνης, ουσιαστικά διπλασιάζουμε το νοσοκομείο ως προς τη δυναμικότητά του, προσθέτοντας μια υπερσύγχρονη πτέρυγα, η οποία θα συνδέεται με τα παλαιότερα κτίρια», είπε ο πρωθυπουργός. «Για εμένα προσωπικά η υγεία θα αποτελέσει ένα πολύ μεγάλο στοίχημα της δεύτερης τετραετίας μας, εφόσον μάς εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, είναι πολύ ψηλά στην προτεραιότητα τής κυβέρνησης. Έχουμε και το σχέδιο και τη δυνατότητα χρηματοδότησης, αλλά κυρίως έχουμε τους ανθρώπους, τους γιατρούς μας, τους νοσηλευτές μας, οι οποίοι υπηρετούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τους καινούριους φοιτητές μας, οι οποίοι θα έρθουν αύριο να στελεχώσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και πράγματι, αυτό το νέο ΕΣΥ το οποίο σχεδιάζουμε και υλοποιούμε, θα αποτελέσει μία πολύ μεγάλη πρόκληση, αλλά και μία πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα συνολικά», επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρθηκαν, η νέα πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης, περίπου 5.500 τετραγωνικών μέτρων, θα στεγάσει τη χειρουργική και παθολογική κλινική, δυναμικότητας 54 και 44 κλινών αντίστοιχα, μαζί με βοηθητικούς χώρους. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής της νέας πτέρυγας και την ανακαίνιση της παλαιάς, η Κοζάνη εντός της επόμενης πενταετίας αναμένεται να έχει ένα καινούργιο νοσοκομείο επιφάνειας περίπου 21.700 τμ, αναβαθμίζοντας σε πολλά επίπεδα τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής. Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν στον χώρο η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης και ο Διοικητής του Νοσοκομείου, Δημήτρης Σιόλιος. Αυτοκίνητο υδρογόνου στη Δυτική Μακεδονία Νωρίτερα, κατά την ξενάγηση στη νέα Πανεπιστημιούπολη, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Υδρογόνου (Hydrogen Europe), του οποίου η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι μέλος, παρουσίασαν στον πρωθυπουργό ένα αυτοκίνητο υδρογόνου, το οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης οδήγησε ως την έδρα της Περιφέρειας. Ο σύνδεσμος Hydrogen Europe εκπροσωπεί τον βιομηχανικό και ερευνητικό κλάδο για τεχνολογίες υδρογόνου και κυψέλες καυσίμου, προς υποστήριξη της ενεργειακής μετάβασης. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη στα εγκαίνια του νέου campus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη. Αναλυτικά η ομιλία του «Θέλω να σας πω, κύριε Πρύτανη, ότι είμαι πράγματι εντυπωσιασμένος από το έργο αυτό, το οποίο καταφέρατε να δρομολογήσετε σε συνεργασία με την κυβέρνηση και με την Περιφέρεια, δημιουργώντας εδώ στην Κοζάνη το πρόπλασμα ενός υπερσύγχρονου campus, με κτίρια τα οποία θα στεγάσουν τις υπηρεσίες του πανεπιστημίου, αλλά και τις τρεις πρώτες πολυτεχνικές σχολές και με ένα φιλόδοξο σχέδιο επέκτασης του πανεπιστημίου εντός της ζώνης ενεργού πολεοδομίας. Ίσως πράγματι εδώ στη Δυτική Μακεδονία να χτυπάει η καρδιά ενός από τα πιο δυναμικά πανεπιστήμια της πατρίδας μας. Κι αυτό δεν είναι σχήμα λόγου και ίσως εκπλήξει πολλούς οι οποίοι ταυτίζουν πολλές φορές τα περιφερειακά μας πανεπιστήμια με λύσεις ανάγκης και όχι λύσεις επιλογής και να μάθει κανείς πραγματικά τι γίνεται εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Όχι μόνο σε επίπεδο κτιριακών υποδομών, που αυτές νομίζω τις βλέπετε και τις εκτιμάτε όλοι, αλλά και σε επίπεδο πραγματικού ουσιαστικού διδακτικού και ερευνητικού έργου. Και νομίζω ότι τα στοιχεία τα οποία μάς παρουσιάσατε, κύριε Πρύτανη, είναι πράγματι εντυπωσιακά ως προς τον αριθμό των δημοσιεύσεων, ως προς τα εργαστήρια τα οποία λειτουργούν εδώ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ως προς τις spin off εταιρείες», σημείωσε σε μια σύντομη παρέμβασή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επενδύσουμε σε επαγγέλματα του μέλλοντος και συνδέοντας το Πανεπιστήμιο με το αναπτυξιακό μας όραμα για την περιοχή «Έχω ξέρετε, φίλες και φίλοι, μιλήσει με πολλούς επενδυτές, προσπαθώντας να τους κεντρίσω το ενδιαφέρον να έρθουν να επενδύσουν στη Δυτική Μακεδονία, για να μπορέσουμε να συνδιαμορφώσουμε από κοινού το μέλλον αυτής της δυναμικής Περιφέρειας. Και όταν τους μιλάμε για τα κίνητρα, το έχουμε κάνει συχνά με τον κύριο Παπαθανάση, κίνητρα υπάρχουν, υποδομές υπάρχουν, δίκτυα υπάρχουν. Αυτό που με ρωτάνε όλοι όμως είναι: άνθρωποι υπάρχουν; Θα βρω καταρτισμένο προσωπικό έτσι ώστε να μπορέσω να στελεχώσω ουσιαστικά τις νέες αυτές επενδυτικές δραστηριότητες τις οποίες θέλω να δρομολογήσω; Και ακριβώς αυτό το κενό ερχόμαστε να καλύψουμε επενδύοντας σε επαγγέλματα του μέλλοντος και συνδέοντας το αναπτυξιακό μας όραμα για την περιοχή, τις τεχνολογίες αιχμής τις οποίες θέλουμε να προσελκύσουμε. Είτε μιλάμε για υδρογόνο, είτε μιλάμε για μπαταρίες, είτε μιλάμε για τεχνολογίες αιχμής για μεγάλα δεδομένα, για δίκτυα analytics. Όλα αυτά είναι προκλήσεις αλλά και ταυτόχρονα ευκαιρίες για την Δυτική Μακεδονία» τόνισε ο Πρωθυπουργός. Τα κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια που μάς επισκέφθηκαν έμειναν εντυπωσιασμένα από τη δουλειά που γίνεται στα περιφερειακά πανεπιστήμια «Πρέπει να σας πω ότι όταν μας επισκέφτηκαν πριν από λίγους μήνες κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια έμειναν εντυπωσιασμένα όχι μόνο από την ποιότητα των μεγάλων, των ιστορικών ακαδημαϊκών μας ιδρυμάτων στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, αλλά κυρίως από τη δουλειά που γίνεται στα περιφερειακά μας πανεπιστήμια. Και γι’ αυτό και μπορέσατε ήδη να χτίσετε αυτές τις σχέσεις συνεργασίας. Στα νέα παιδιά, λοιπόν, τα οποία σκέφτονται που θα σπουδάσουν τους λέω ότι τα περιφερειακά μας πανεπιστήμια δεν πρέπει να είναι μια λύση ανάγκης. Δεν πρέπει να είναι τελευταία στην κατάταξή τους. Πρέπει να είναι μια λύση προτεραιότητας, μια λύση επιλογής και όχι μόνο για τα παιδιά της Δυτικής Μακεδονίας τα οποία μπορεί να έχουν μια φυσική προτίμηση να σπουδάσουν στον τόπο τους», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Ήδη βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα μίας νομοθεσίας η οποία ψηφίστηκε πριν από λίγο, άρπαξαν όμως τις ευκαιρίες οι διοικήσεις των πανεπιστημίων να κάνουν σπουδαία πράγματα. Και αυτός ήταν πάντα ο σκοπός μας. Η χειραφέτηση των πανεπιστημίων, η απελευθέρωσή τους από τον ασφυκτικό βραχνά του Υπουργείου Παιδείας, ώστε τα ίδια να μπορέσουν να τρέξουν, να διεκδικήσουν ερευνητικά προγράμματα, να φτιάξουν spin off εταιρείες, να συνεργαστούν με τον ιδιωτικό τομέα, να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία, να μπορούν να κινηθούν και να είναι ανταγωνιστικά σε αυτήν την αγορά εργασίας η οποία αλλάζει τόσο γρήγορα και να παίξουν ρόλοι στην επιμόρφωση και την κατάρτιση. Είναι σημαντικό ότι τα πανεπιστήμια μπαίνουν και σε αυτόν τον τομέα. Διότι τα επαγγέλματα του μέλλοντος δεν θα στελεχωθούν μόνο από τους φοιτητές, θα στελεχωθούν και από εργαζόμενους οι οποίοι θα πρέπει να αναζητήσουν ευκαιρίες επανακατάρτισης και βελτίωσης των δικών τους δεξιοτήτων προκειμένου να απορροφηθούν από την αγορά εργασίας», επεσήμανε ο Πρωθυπουργός.

