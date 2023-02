Μενδώνη σε Τσίπρα: «Καθεστώς είναι αυτοί που έδωσαν όλα τα αρχαία στο υπερταμείο» Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση για καθεστωτική νοοτροπία στην ομιλία του για το νομοσχέδιο που αφορά τον εκσυγχρονισμό της Μουσειακής πολιτικής Χρήστος Μπόκας 13.02.2023, 14:53 Για καθεστωτική νοοτροπία κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας από την Βουλή, ενώ παράλληλα υποσχέθηκε ευνοϊκές αλλαγές για τους καλλιτέχνες. Μιλώντας στο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της Μουσειακής πολιτικής, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστήριξε πως η κυβέρνηση συμπεριφέρεται ως «καθεστώς» επαναφέροντας «μαύρες σελίδες» του παρελθόντος και οδηγώντας τον πολιτισμό και τους ανθρώπους της σε «δίωξη» και σε «εργασιακή ζούγκλα». «Καθεστώς είναι αυτοί που θέλουν να ελέγξουν τους αρμούς της εξουσίας και έδωσαν όλα τα αρχαία στο υπερταμείο» του απάντησε η παριστάμενη Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε πως «στο δίλημμα πολιτισμός ή βαρβαρότητα έχετε επιλέξει τη βαρβαρότητα, εξουθενώνοντας τους ανθρώπους για να εξυπηρετήσετε συμφέροντα αλλά για κάτι πιο σημαντικό: για να επιβάλετε την καθεστωτική σας αντίληψη πρέπει όλοι να γίνουμε ο «κανείς»». Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι η κυβέρνηση θέτει στο περιθώριο τις καλλιτεχνικές σπουδές προκειμένου να εξυπηρετήσει τα ιδιωτικά κολλέγια ενώ σημείωσε ότι στους δρόμους διαδηλώνουν οι νέοι διαμαρτυρόμενοι για την κυβερνητική βαρβαρότητα. «Είναι τα παιδιά και όχι οι Πάτσηδες που είχατε στα έδρανά σας ή τα παιδιά των αρχιδικαστών που σιτίζονται στο καθεστωτικό πρυτανείο και συνεργάζονται με τα funds που απεργάζονται τη μεγαλύτερη ληστεία της ιστορίας εναντίον της κοινωνίας. Ο Άρειος Πάγος δικάζει και καταδικάζει το μέλλον εκατοντάδων χιλιάδων σε πλειστηριασμούς. Αυτά τα παιδιά είναι το μέλλον και όχι αυτοί που ασπάζονταν πλαστικούς Παρθενώνες στα πόδια σας λέγοντας ότι είναι ήλιοι αλλά αποδείχθηκαν σκότος και έρεβος» ανέφερε σε άλλο σημείο. Ο ίδιος κάλεσε την κυβέρνηση, ενόψει και της συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί με τους εκπροσώπους των καλλιτεχνών να αποσύρει το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα ενώ πρόσθεσε πως η δική του κυβέρνηση θα φέρει ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση των πτυχίων των καλλιτεχνών σε επίπεδο όμως τεχνολογικής εκπαίδευσης και πως θα δημιουργήσει ανώτατες σχολές για τις παραστατικές τέχνες. Δεσμεύτηκε επίσης για συλλογικές συμβάσεις, διεκδίκηση μόνιμης επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα και ακύρωση των προωθούμενων διατάξεων για τα μουσειακή πολιτικής. Απαντώντας η κυρία Μενδώνη επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζοντας τα πεπραγμένα της δικής του διακυβέρνησης και σημείωσε με νόημα πως στην απεργιακή κινητοποίηση συμμετέχει μόνο το 15% των εργαζομένων του υπουργείου. «Υπάρχουν προκηρύξεις για προσλήψεις καλλιτεχνών στο δημόσιο στη κατηγορία αυτή επί ΣΥΡΙΖΑ που αναδεικνύουν την βαθιά υποκρισία της αντιπολίτευσης. Αυτό λοιπόν που έγινε με το προεδρικό διάταγμα είναι η κωδικοποίηση όσων παγίως ισχύουν για τη νομοθεσία», είπε σε άλλο σημείο. Ειδήσεις σήμερα:Νέο θαύμα στα συντρίμμια: 6χρονο κορίτσι και 70χρονη ανασύρθηκαν ζωντανές έπειτα από 178 ώρες! Το «αντίο» πολιτικών και κομμάτων στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριο Σαντορινιό Μυστήριο με τα «μπαλόνια» που κατέρριψαν οι ΗΠΑ – Δεν αποκλείεται ούτε να… είναι UFO Χρήστος Μπόκας 13.02.2023, 14:53 BEST OF NETWORK 13.02.2023, 13:30 13.02.2023, 11:24 13.02.2023, 13:00 13.02.2023, 09:52 13.02.2023, 09:47 13.02.2023, 12:00

