Μητσοτάκης από Κοζάνη: Αύριο οι ανακοινώσεις για τους συνταξιούχους που δεν πήραν αύξηση Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό η κυβέρνηση σκοπεύει να ανακουφίσει όσους αδικούνται ακόμα από την προσωπική διαφορά Κατρούγκαλου – Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η ομιλία του σε κομματική εκδήλωση Με αναφορές στις προσπάθειες των Ελλήνων διασωστών της ΕΜΑΚ στις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σε κομματική εκδήλωση στην Κοζάνη. «Στρέφουμε τη σκέψη μας στους διασώστες και στους γιατρούς που έδωσαν μάχη στη δοκιμαζόμενη Τουρκία. Ήταν αυτοί που πήγαν νύχτα, όχι για να απειλήσουν, αλλά για να βοηθήσουν. Και έστειλαν το καλύτερο μήνυμα σε όσους θέλησαν να δηλητηριάσουν τον γειτονικό λαό με λόγια κατά της Ελλάδος. Δεν υπάρχει πιο ισχυρή εικόνα συμφιλίωσης ενός Έλληνα και ενός Τούρκου διασώστη να σώζουν μαζί ένα κορίτσι», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Οι δικές μας «επιθέσεις», είναι επιθέσεις ανθρωπιάς. Αλλά, όπως είμαστε μια ισχυρή δύναμη ειρήνης, είμαστε και μια ισχυρή δύναμη αποτροπής», τόνισε ακόμη ο πρωθυπουργός. Ακόμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «η ΝΔ είναι η μεγάλη δύναμη αυτοπεποίθησης που θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές», ενώ σε άλλο σημείο αναφέρθηκε και στον θάνατο των δύο πιλότων του F4-E Phantom II που κατέπεσε στην Ανδραβίδα. « Να υψώσω όμως το κεφάλι μου μπροστά σε όσους είναι ταγμένοι να υπερασπίζονται την εθνική μας ανεξαρτησία», είπε ο πρωθυπουργός. Δείτε live: Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων λέγοντας ότι βρίσκονται σε εκκρεμότητα σημαντικές αποφάσεις στήριξης τους καθώς και σημαντικές αποφάσεις για νέα εξοπλιστικά. Ακόμη επιτέθηκε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα σημειώνοντας ότι τώρα υπάρχουν θαλάσσια σύνορα που κάποιοι δεν έβλεπαν και επεκτείνεται ο φράχτης του Έβρου που κάποιοι δεν ήθελαν. «Κατατρεγμένοι άνθρωποι που μπαίνουν σε βάρκες που θα βουλιάξουν με το παραμικρό. Και η κυβέρνηση αυτή διαψεύδει ξένους και Έλληνες προπαγανδιστές. Ακόμα περιμένω τη συγγνώμη όσων διέλυσαν την πατρίδα μιλώντας για νεκρά παιδιά σε τάχα ελληνικό έδαφος. Με τη διαβόητη μικρή Μαρία να μην έχει υπάρξει και τον εγκέφαλο της σκευωρίας να έχει αποδειχθεί κοινός συκοφάντης», συμπλήρωσε. Συνεχίζοντας την επίθεσή του κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογράμμισε πως «λυπάμαι για τη στάση των ιδίων κύκλων εκτός Ελλάδος. Προ ημερών πετύχαμε να γίνει επίσημη ευρωπαϊκή πολιτική η φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων. Ο κ. Τσίπρας πήγε στις Βρυξέλλες και ταξίδεψε εκεί για να καταγγείλει ότι δεν υπάρχει δημοκρατία στη χώρα του. Ποιος, αυτό που επί των ημερών του ήταν 14 θέσεις κάτω στη κατάταξη της δημοκρατίας μας. Επικεφαλής μιας κυβέρνησης που προ ημερών καταδικάστηκε επειδή το 2015 απέλυσε με ωμά κομματικά κριτήρια την επικεφαλής της ΑΔΑΕ. Πρόκειται για πολιτικούς μονίμως διαμαρτυρόμενους, αδίκως περιφερόμενους, αλλά και μονίμως διαψευδόμενους». Αναφερόμενος στις συντάξεις και τους συνταξιούχους είπε πως «μειώσαμε 68 επιβαρύνσεις που επιβλήθηκαν στα μνημονιακά χρόνια και ειδικά στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ.Από ουραγοί στην ανάπτυξη, γίναμε πρωταγωνιστές στην Ευρώπη». Ακόμη αναφέρθηκε στην αύξηση 8% που ήδη εισπράττουν οι συνταξιούχοι και ανακοίνωσε ότι «αύριο θα έχω την ευκαιρία να εξαγγείλω μια ακόμα παρέμβαση, επειδή έχουμε πια τη βεβαιότητα του δημοσιονομικού χώρου, για να ανακουφίσουμε και όσους αδικούνται ακόμα από την προσωπική διαφορά Κατρούγκαλου». Ειδήσεις σήμερα:Νέο θαύμα στα συντρίμμια: 6χρονο κορίτσι και 70χρονη ανασύρθηκαν ζωντανές έπειτα από 178 ώρες! Το «αντίο» πολιτικών και κομμάτων στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριο Σαντορινιό Μυστήριο με τα «μπαλόνια» που κατέρριψαν οι ΗΠΑ – Δεν αποκλείεται ούτε να… είναι UFO BEST OF NETWORK 13.02.2023, 18:10 13.02.2023, 16:51 13.02.2023, 15:30 13.02.2023, 19:05 13.02.2023, 19:10 13.02.2023, 16:54

