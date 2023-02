Μητσοτάκης από την Καστοριά: Αυτοδύναμη Ελλάδα, ισοδυναμεί με αυτοδύναμη ΝΔ Ο πρωθυπουργός ζήτησε να βγει μήνυμα από την πρώτη κάλπη Μήνυμα για αυτοδύναμη κυβέρνηση την επομένη ημέρα των εκλογών, έστειλε από την Καστοριά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνομιλώντας με πολίτες και αρκετό κόσμο που τον υποδέχθηκε θερμά. Ο πρωθυπουργός ζήτησε να βγει μήνυμα από την πρώτη κάλπη, ζητώντας αυτοδυναμία για μια ισχυρή Ελλάδα, ενώ αναφέρθηκε και στην «επενδυτική επανάσταση» που έρχεται όπως είπε στη Δυτική Μακεδονία, τονίζοντας ότι πρώτη ωφελημένη θα είναι η Καστοριά, την οποία χαρακτήρισε ως «κάστρο» της ΝΔ. Η βόλτα και η ομιλία του πρωθυπουργού στην Καστοριά Επίσης, εκθείασε το πανεπιστήμιο, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο έργο της Σήραγγας της Κλεισούρας που δρομολογείται, στο Φράγμα Νεστορίου, αλλά και στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες σας ευχαριστώ για την τόσο θερμή υποδοχή από το Κάστρο της ΝΔ. Ξεκινάω την περιοδεία από μια πόλη που τόσο αγαπώ από μια πόλη που στάθηκε στο πλευρό της παράταξης. Θα ξεπεράσουμε κατά πολύ το 50% στην Καστοριά. Οι επόμενες εκλογές θα είναι κρίσιμες και θα κρίνουν αν η πολύ σημαντική δουλειά που έγινε θα συνεχιστεί ή αν θα γυρίσουμε πίσω. Η κυβέρνηση όχι μόνο κράτησε όρθια την Ελλάδα αλλά την έκανε πιο ισχυρή σε όλα τα επίπεδα. Πιο ισχυρή σε όλα τα επίπεδα. Όταν περιοδεύω σε όλη την Ελλάδα μου λένε τη στήριξη που παρείχαμε στους ΜΜΕ στα δύσκολα χρόνια της πανδημίας, όταν προστατέψαμε τις θέσεις εργασίας». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημείωσε πως «αυτή η κυβέρνηση θα στέκεται πάντα στους πολίτες και στους πιο αδύναμους. Γιατί η οικονομίας μας αναπτύσσεται πιο γρήγορα. Κάναμε ήδη σημαντικές κινήσεις., Οι πιο πολλοί συνταξιούχοι είχαν αύξηση μετά από 12 χρόνια. Για την προσωπική διαφορά θα υπάρξουν εξαγγελίες και για όσους δεν είδαν αύξηση». Για τη Δυτική Μακεδονία είπε «Στρέψαμε το βλέμμα μας στην αναπτυξιακή προοπτική της Δ. Μακεδονίας. Θα παρουσιάσω ένα μεγάλο πρόγραμμα δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων που θα αλλάξουν την μορφή της Δ. Μακεδονίας. Πρώτη ωφελημένη από την επενδυτική επανάσταση θα είναι η Καστοριά». Αναφέρθηκε, επίσης, στη Σήραγγα της Κλεισούρας, ενώ ανακοίνωσε ότι υπογράφηκε το Φράγμα Νεστορίου στον 3ο μειοδότη. Αναφέρθηκε στα έργα του Φ/Α, τονίζοντας ότι γνωρίζει τις ανάγκες θέρμανσης, σημειώνοντας ότι «νοιαζόμαστε για τις περιοχές της πατρίδας που αντιμετωπίζουν προβλήματα θέρμανσης». Τόνισε πως είναι μεγάλη πρόκληση η απολιγνιτοποίηση, λέγοντας ότι «θα προσελκύσουμε μεγάλα κεφάλαια στην περιφέρεια», σημειώνοντας ότι έχει εκπονηθεί ένα δυναμικό σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης, και πως υπάρχει όραμα για το μέλλον. Ζήτησε να μην αναλωθεί η περίοδος αυτή σε ένα κρεσέντο λαϊκισμού, λέγοντας ότι «προσπαθήσαμε, πετύχαμε πολλά και μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα». Για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, σημείωσε ότι «γίνεται μια κοσμογονία» αλλά και πως γίνεται προσπάθεια να μείνουν εδώ οι φοιτητές. «Θα αντιπαρατεθούμε στις εκλογές και θα δούμε ποιοι έχουν σχέδιο για το μέλλον, Δεν μπορούν να φανταστούν μια Ελλάδα ισχυρή που θα στέκεται ισχυρή στην Ευρώπη. Σε αυτή την προσπάθεια σας θέλω μαζί μας. Εδώ καμία ψήφος δεν μπορεί να πάει χαμένη. Να απενεργοποιήσουμε την κάλπη της απλής αναλογικής. Η πρώτη Κυριακή να στείλει το μήνυμα». Τόνισε ακόμη ότι δημιουργήθηκαν χιλιάδες θέσεις εργασίας, πως τα σύνορα έπαψαν να είναι «ξέφραγο αμπέλι», ότι ενισχύθηκαν οι Ένοπλες Δυνάμεις, και πως δόθηκε χείρα βοηθείας στην Τουρκία όταν χρειάστηκε, ζητώντας «να δώσουμε τον αγώνα για την Ελλάδα του Μέλλοντος. Τίποτα από όσα πετύχαμε δεν είναι δεδομένα. Μπορούν να αντιστραφούν, αλλά δεν θα το επιστρέψουμε Αυτοδύναμη Ελλάδα ισοδυναμεί με αυτοδύναμη ΝΔ. Αυτός είναι ο στόχος και να τον πετύχουμε με τη στήριξή σας». Η άφιξη του πρωθυπουργού στην Καστοριά - www.e-ptolemeos.gr Ειδήσεις σήμερα: Αίτημα άρσης ασυλίας του Κύρτσου για χρέη €459.000 στο ΔημόσιοΠέθανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριος ΣαντορινιόςΗ τραγωδία μόλις άρχισε στην Τουρκία – Οργή κατά Ερντογάν για τους «φιλικούς εργολάβους» BEST OF NETWORK 13.02.2023, 10:30 13.02.2023, 11:24 13.02.2023, 09:13 13.02.2023, 09:52 13.02.2023, 09:47 12.02.2023, 19:00

