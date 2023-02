Μητσοτάκης: Μέσα στην εβδομάδα οι ανακοινώσεις για τους συνταξιούχους που δεν πήραν αύξηση

Your browser does not support the audio element.

Μέσα στην εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες για τους συνταξιούχους που δεν πήραν αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς. Όπως διεμήνυσε, μάλιστα, ο πρωθυπουργός στους κατοίκους της Καστοριάς, η κυβέρνησή του θα είναι πάντα δίπλα στους πολίτες και ειδικά στους πιο αδύναμους. Απευθυνόμενος στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι “καμία ψήφος δεν πρέπει να πάει χαμένη” στις επόμενες εκλογές, διότι πρέπει να “απενεργοποιήσουν” τη “νάρκη” της απλής αναλογικής, λέγοντας πως οι πρώτες εκλογές είναι οι κρίσιμες. “Η πρώτη κάλπη θα είναι η κρίσιμη κάλπη, αυτή θα στείλει τελικά το μήνυμα ποιος πρέπει να κυβερνήσει την Ελλάδα την επόμενη τετραετία. Και καμία ψήφος δεν πρέπει να πάει χαμένη. Μπορώ να σας κοιτάξω στα μάτια και να σας πω ότι παρά τις μεγάλες δυσκολίες οι βασικές προεκλογικές μας εξαγγελίες υλοποιήθηκαν”, σημείωσε. Ειδικά για το νομό της Καστοριάς ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα ξεπεράσει το 50% στις ερχόμενες εκλογές. Ο πρωθυπουργός κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ότι επιλέγει το δρόμο του διχασμού και είπε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να τον ακολουθήσει. “Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση αυτή η προεκλογική περίοδος, ενόψει των εκλογών της άνοιξης, να αναλωθεί σε μία κοκορομαχία, σε ένα κρεσέντο λαϊκισμού και λάσπης που τελικά πιστεύω ότι δεν ενδιαφέρει τους πολίτες”, είπε και πρόσθεσε: “Εάν η αξιωματική αντιπολίτευση έχει επιλέξει αυτό το δρόμο θα την αφήσουμε μόνη της. Εμείς θα μιλάμε για το μέλλον, θα λέμε στους πολίτες ότι προσπαθήσαμε, πετύχαμε πολλά, αλλά μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα. Θα μιλάμε για το πώς οραματιζόμαστε την Ελλάδα του 2030 σε κάθε περιφέρεια. Θα αντιπαρατεθούμε και θα δούμε ποιος έχει πραγματικά σχέδιο για την Ελλάδα του αύριο και ποιος θέλει μόνιμα να μας επιστρέφει σε διχασμούς. Αυτοί οι οποίοι πολώνουν και διχάζουν είναι αυτοί που δεν έχουν να σας πουν απολύτως τίποτα για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε. Ούτε σχέδια για το μέλλον έχουν, ούτε όραμα για την Ελλάδα έχουν, ούτε μπορούν να φανταστούν μία Ελλάδα ισχυρή με αυτοπεποίθηση που θα στέκεται πρωταγωνίστρια σε όλες τις σημαντικές εξελίξεις οι οποίες λαμβάνουν σήμερα χώρα στην Ευρώπη. Τίποτε από αυτά τα οποία πετύχαμε δεν είναι δεδομένο. Μπορούμε πολύ εύκολα να φανταστούμε ότι άλλη κυβέρνηση όλα αυτά τα οποία πετύχαμε θα τα ανέτρεπε και θα γυρνούσαμε πίσω σε εποχές που θέλουμε να ξεχάσουμε μία και καλή. Δεν θα το επιτρέψουμε. Αυτοδύναμη Ελλάδα ισοδυναμεί με αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Αυτός είναι ο στόχος μας, θα τον πετύχουμε”. Αναφερόμενος στο νομό Καστοριάς, ο πρωθυπουργός είπε ότι ο νομός θα έχει σημαντικό μερίδιο στα αναπτυξιακά έργα στη Δυτική Μακεδονία και έκανε ειδική αναφορά στην σήραγγα Κλεισούρας (που ενώνει την Καστοριά με την Πτολεμαϊδα), που όπως είπε η πρώτη υπογραφή για την κατασκευή της μπήκε πριν 30 χρόνια από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και θα υλοποιηθεί τώρα. Αναφερόμενος στην Τουρκία είπε ότι “απέναντι στη φίλη Τουρκία εμείς ήμασταν οι πρώτοι πού τείναμε χείρα φιλίας όταν χτυπήθηκε από τον καταστροφικό σεισμό, γιατί αυτό επιτάσσουν τελικά οι σχέσεις καλής γειτονίας”. Ο κ. Μητσοτάκης έφτασε στην Καστοριά συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα και στο κέντρο της πόλης τον υποδέχθηκαν μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας. “Εδώ σπάμε ρεκόρ στις εκλογές, αλλά τώρα θέλω να κάνουμε νέο ρεκόρ”, είπε ο πρωθυπουργός προς τους πολίτες. Αμέσως μετά κατευθύνθηκε το μνημείο των θυμάτων της Ποντιακής Γενοκτονίας όπου Πόντιοι τραγούδησαν το τραγούδι “την πατρίδα μ’ έχασα”. Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης περπάτησε στους κεντρικούς δρόμους, μπήκε σε καταστήματα συνομίλησε με καταστηματάρχες και καταναλωτές. Στη σήραγγα της Κλεισούρας Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα το πρωί την Καστοριά, τον πρώτο σταθμό στην περιοδεία που πραγματοποιεί στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. «Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση αυτή η προεκλογική περίοδος, ενόψει των εκλογών της άνοιξης, να αναλωθεί σε μια “κοκορομαχία”, σε ένα κρεσέντο λαϊκισμού και λάσπης, που τελικά πιστεύω ότι δεν ενδιαφέρουν τους πολίτες. Εάν η αξιωματική αντιπολίτευση έχει επιλέξει αυτό το δρόμο θα την αφήσουμε μόνη της. Εμείς θα μιλάμε για το μέλλον. Θα λέμε στους πολίτες ότι προσπαθήσαμε, πετύχαμε πολλά αλλά μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα. Θα μιλάμε για το πώς οραματιζόμαστε την Ελλάδα του 2030 σε κάθε Περιφέρεια. Για το πώς θα κάνουμε τις δικές σας ζωές καλύτερες, για το πώς θα βελτιώσουμε τους μισθούς, για το πώς θα κατοχυρώσουμε τις αυξήσεις των συντάξεων, για το πώς θα φτιάξουμε ένα καλύτερο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των Ελλήνων πολιτών, για το πώς θα ενισχύσουμε την Παιδεία μας», σημείωσε ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος σε πολίτες που τον υποδέχτηκαν στο κέντρο της πόλης. «Κάθε εκλογή έχει τις δικές της προκλήσεις. Και εδώ πραγματικά καμία ψήφος δεν πρέπει να πάει χαμένη, διότι έχουμε ένα χρέος, όλες και όλοι μαζί, να απενεργοποιήσουμε τη “νάρκη” της απλής αναλογικής. Η πρώτη κάλπη θα είναι η κρίσιμη κάλπη. Αυτή θα στείλει τελικά το μήνυμα ποιος πρέπει να κυβερνήσει την Ελλάδα την επόμενη τετραετία», πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. «Τίποτα από όσα πετύχαμε δεν είναι κεκτημένο, τίποτα από αυτά τα οποία πετύχαμε δεν είναι δεδομένο. Μπορούμε πολύ εύκολα να φανταστούμε πώς μία άλλη κυβέρνηση όλα αυτά τα οποία πετύχαμε θα τα ανέστρεφε και θα γυρνούσαμε πίσω σε εποχές που θέλουμε να ξεχάσουμε μια και καλή. Δεν θα το επιτρέψουμε. Αυτοδύναμη Ελλάδα ισοδυναμεί με αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Αυτός είναι ο στόχος μας, θα τον πετύχουμε με τη δική σας βοήθεια και τη δική σας στήριξη», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα κομβικό έργο υλοποιείται Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το εργοτάξιο της νέας Σήραγγας Κλεισούρας, στη Βέργα Καστοριάς, όπου ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών από τον Υφυπουργό Υποδομών Γιώργο Καραγιάννη και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της «ΑΚΤΩΡ» Γιώργο Συριανό. Το έργο, που ήταν ένα διαχρονικό αίτημα των κατοίκων της Καστοριάς, της Εορδαίας και του Αμύνταιου, αφορά στην κατασκευή της νέας Επαρχιακής Οδού Καστοριάς – Πτολεμαΐδας, μήκους 10,4 χιλιομέτρων, στο τμήμα από το ρέμα Κώτουρη έως τα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Το έργο περιλαμβάνει το κομβικό τμήμα της Σήραγγας Κλεισούρας, μήκους 1,36 χιλιομέτρων, τέσσερις ανισόπεδες διαβάσεις, μία γέφυρα και άλλες επιμέρους παρεμβάσεις. Ο νέος άξονας, συνολικού προϋπολογισμού 71 εκατομμυρίων ευρώ, θα αναβαθμίσει την οδική ασφάλεια και τις ενδοπεριφερειακές μετακινήσεις, βελτιώνοντας ουσιαστικά τις συνδέσεις ανάμεσα στις πόλεις της περιοχής και μειώνοντας τη διάρκεια και το κόστος των διαδρομών. Το τεχνικό έργο συμβασιοποιήθηκε τον Οκτώβριο και εκτιμάται ότι θα παραδοθεί στην κυκλοφορία προς τα τέλη του 2025. Τον Πρωθυπουργό συνόδευαν ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης Σταύρος Καλαφάτης, ο Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Μεταφορών και βουλευτής Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο Υφυπουργός αρμόδιος για τις Υποδομές Γιώργος Καραγιάννης, οι βουλευτές Κοζάνης της ΝΔ, Στάθης Κωνσταντινίδης, Παρασκευή Βρυζίδου και Γιώργος Αμανατίδης, ο βουλευτής Καστοριάς της ΝΔ Ζήσης Τζηκαλάγιας, ο βουλευτής Φλώρινας της ΝΔ Γιάννης Αντωνιάδης, η Γενική Γραμματέας Υποδομών Μαρία-Έλλη Γεράρδη, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης και η Διευθύντρια του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Μαρία Αντωνίου. Ο χαιρετισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη σε πολίτες στην Πτολεμαϊδα «Σας ευχαριστώ γι’ αυτή την πολύ θερμή υποδοχή εδώ στην Πτολεμαΐδα, Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες, σας ευχαριστώ για την αγάπη σας, για τη στήριξή σας στη μεγάλη μας πολιτική οικογένεια, στη Νέα Δημοκρατία, καθώς ετοιμαζόμαστε να δώσουμε τη μεγάλη μάχη για την αυτοδύναμη Ελλάδα. Χαίρομαι που σήμερα μου δίνεται η δυνατότητα να κάνω αυτήν την περιοδεία εδώ, στη Δυτική Μακεδονία. Ξεκινήσαμε από την Καστοριά, επιθεωρήσαμε τα έργα της Σήραγγας της Κλεισούρας η οποία ήδη υλοποιείται και θα συνδέσει την Καστοριά με την Πτολεμαΐδα, ένα αίτημα δεκαετιών για τις περιοχές σας. Και σε λίγο θα βρεθώ στην Κοζάνη, όπου θα έχω την ευκαιρία, επικεφαλής ενός μεγάλου κλιμακίου Υπουργών, να μιλήσουμε για το αναπτυξιακό μας όραμα για τη Δυτική Μακεδονία. Για μια σειρά έργων ύψους 4 δισεκατομμυρίων που θα αλλάξουν την όψη της περιοχής σας, που θα δρομολογήσουν πολλές νέες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και θα μπορέσουν να κάνουν πράξη αυτό για το οποίο έχουμε μιλήσει πολλές φορές: τη δίκαιη πράσινη μετάβαση. Θέλω να ξέρετε ότι έχουμε δώσει αγώνες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας να έχει την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση από πλευράς κρατικών και ευρωπαϊκών ενισχύσεων, για να μπορέσει να προσελκύσει σημαντικές επενδύσεις, που θα δημιουργήσουν πολλές νέες θέσεις εργασίας. Θα έχουμε την ευκαιρία και το μεσημέρι και το βράδυ να μιλήσουμε πιο αναλυτικά γι’ αυτό το αναπτυξιακό μας όραμα. Αλλά θέλω σήμερα, εδώ από την Πτολεμαΐδα, να σας πω μία κουβέντα μόνο: να σας πω πόσο προσβλέπω στη δική σας στήριξη στη μεγάλη εκλογική μάχη την οποία έχουμε μπροστά μας. Πετύχαμε πολλά αυτά τα τέσσερα χρόνια, αλλά αντιμετωπίσαμε και πολύ μεγάλες δυσκολίες. Ποτέ καμία κυβέρνηση δεν χρειάστηκε να διαχειριστεί τόσες κρίσεις, όσες η δική μας. Όμως σήμερα, παρά τις δυσκολίες, η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή από ό,τι ήταν το 2019, όταν μας ανέθεσαν οι Έλληνες την ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου. Τηρήσαμε τις βασικές μας δεσμεύσεις: αυξήσαμε τους μισθούς, δημιουργήσαμε θέσεις απασχόλησης, κάναμε την Ελλάδα πιο ασφαλή και πιο ισχυρή γεωπολιτικά. Και, το πιο σημαντικό, όταν μας τύχαιναν δυσκολίες στηρίξαμε την κοινωνία. Την εποχή του κορονοϊού δώσαμε παραπάνω από 40 δισεκατομμύρια για να μπορέσουμε να κρατήσουμε όρθιες τις επιχειρήσεις και να στηρίξουμε τους εργαζόμενους. Και τώρα που αντιμετωπίζουμε μία πρωτοφανή κρίση ακρίβειας, πάλι το κράτος είναι εδώ για να στηρίξει κυρίως τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Τον επόμενο μήνα θα αρχίσει να εκταμιεύεται το “Market Pass”: 10% έκπτωση στις αγορές του σούπερ μάρκετ για πρακτικά όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Αυξήθηκαν για πρώτη φορά οι συντάξεις. Όσοι δεν πήρατε αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς, κάντε λίγο υπομονή, θα υπάρχουν ορισμένες καλές ανακοινώσεις για εσάς αυτή την εβδομάδα, γιατί γνωρίζω ότι υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα η οποία έρχεται βέβαια από το παρελθόν. Τώρα κάποιοι διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους αλλά ο νόμος Κατρούγκαλου δεν ψηφίστηκε από εμάς, από άλλους ψηφίστηκε. Εμείς, λοιπόν, στην τοξικότητα και στον λαϊκισμό θα αντιπαραβάλλουμε την υπευθυνότητα και τον σοβαρό πολιτικό λόγο. Δεν πρόκειται να μπούμε σε πλειοδοσία παροχών. Θα δεσμευτούμε μόνο γι’ αυτά τα οποία ξέρουμε ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε. Γιατί είμαστε υπεύθυνη και σοβαρή παράταξη. Γιατί οι Έλληνες μας εμπιστεύθηκαν μία φορά και παρά τις δυσκολίες υλοποιήσαμε τις βασικές μας δεσμεύσεις. Και θα μας εμπιστευτούν ακόμα μια φορά επειδή ξέρουν ότι η χώρα πρέπει να συνεχίσει αυτή την πορεία προόδου η οποία ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια. Και θα τη συνεχίσει, φίλες και φίλοι, μην έχετε καμία αμφιβολία. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στην ελληνική κοινωνία, έχω εμπιστοσύνη στους Έλληνες πολίτες. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι σήμερα, αυτή την εποχή των μεγάλων κρίσεων, αυτό το οποίο προέχει είναι να κρατάμε σταθερά το τιμόνι του σκάφους της Ελλάδος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε εξασφαλίσει, δίνοντας σιγουριά και ασφάλεια σε όλους τους Έλληνες και σε όλες τις Ελληνίδες. Να ξέρετε και κάτι ακόμα: τίποτα από όλα όσα πετύχαμε δεν είναι δεδομένο. Όλα μπορούν να ανατραπούν. Γι’ αυτό και οι εκλογές αυτές είναι τόσο κρίσιμες. Δεν θέλουμε να ξαναγυρίσουμε στις εποχές των κλειστών τραπεζών, στις εποχές της υπερφορολόγησης της μεσαίας τάξης, στις εποχές όπου το μόνο το οποίο ενδιέφερε κάποιους είναι να μοιράζουν επιδόματα αντί να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Και επιδόματα χρειάζονται -και έχουμε στηρίξει την κοινωνία- αλλά πρώτα και πάνω από όλα η μέριμνά μου εμένα, ειδικά στη Δυτική Μακεδονία, είναι πώς θα δημιουργήσουμε πολλές, καλές νέες θέσεις εργασίας, για να μείνουν τα νέα παιδιά εδώ και να μην αναγκαστούν να φύγουν. Σε λίγο θα επισκεφτώ το πανεπιστήμιό σας, το οποίο είναι ένα κόσμημα. Περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να πάω να το δω. Και να ξέρετε ότι δεν απέχει πολύ ο χρόνος που θα διαλέγουν τα νέα παιδιά από το να σπουδάζουν στα μεγάλα πανεπιστήμια της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας, να έρχονται σε πανεπιστήμια όπως το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Διότι θα έχουν άλλη ποιότητα σπουδών, πολύ καλύτερες υποδομές, διασύνδεση με την τοπική οικονομία και καλές θέσεις εργασίας οι οποίες θα ανοίξουν εδώ, στη Δυτική Μακεδονία. Για όλα αυτά λοιπόν θα μιλήσουμε, μαζί με τα μεγάλα έργα υποδομής τα οποία δρομολογούνται. Αύριο θα έχω την ευκαιρία να βρεθώ στα εγκαίνια της τελευταίας μεγάλης λιγνιτικής μονάδας, στην ”Πτολεμαΐδα 5”, διότι ο λιγνίτης θα είναι μια στρατηγική εφεδρεία για τη χώρα μας. Αλλά ταυτόχρονα η πράσινη μετάβαση, η οποία γνωρίζουμε όλοι νομοτελειακά ότι θα γίνει πράξη, θα γίνει πράξη με τρόπο δίκαιο. Με τρόπο δίκαιο και εξασφαλίζοντας -θα το ξαναπώ- ότι η Δυτική Μακεδονία θα έχει τη μερίδα του λέοντος ως προς τα κίνητρα εκείνα τα οποία θα σας επιτρέψουν να ατενίζετε το μέλλον με αισιοδοξία. Τελειώνοντας θα σας πω ότι δεν είμαι “καινούργιος” στην περιοχή σας. Έχω έρθει πάρα πολλές φορές, με πάρα πολλές ιδιότητες. Αγαπώ τον τόπο σας. Πιστεύω πραγματικά στις αναπτυξιακές του δυναμικές. Πιστεύω στις μεγάλες ευκαιρίες που μπορούν να δρομολογηθούν εδώ για την περιοχή σας. Και να μας έχετε εμπιστοσύνη, να μου έχετε εμπιστοσύνη, ότι όλα όσα θα ακούσετε σήμερα θα γίνουν πράξη. Και να ξέρετε ότι σε αυτόν τον μεγάλο αγώνα τον οποίον έχουμε μπροστά μας σας θέλω κοντά μου. Σας θέλω κοντά μου πρώτα και πάνω απ’ όλα στην πρώτη κάλπη για να απενεργοποιήσουμε την “βόμβα” της απλής αναλογικής. Να σταλεί το μήνυμα καθαρά, από την πρώτη κάλπη, ότι το ζητούμενο τελικά σε αυτήν την εκλογή είναι απλό: θα πάμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω; Και ποιος θα κυβερνά τελικά αυτόν τον τόπο; Η σοβαρή και υπεύθυνη Νέα Δημοκρατία ή ο ανεύθυνος και λαϊκιστής ΣΥΡΙΖΑ; Αυτό είναι το δίλημμα. Είναι πολύ απλό, είναι πολύ ξεκάθαρο. Είναι ποιον θέλετε να έχετε Πρωθυπουργό της χώρας, να σας εκπροσωπεί στο εξωτερικό και να αγωνίζεται για τα δικά σας συμφέροντα. Σε αυτά θα απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες, σε αυτά θα απαντήσουν πρώτα και πάνω απ' όλα οι αγωνιστές, παλιοί και νέοι φίλοι της παράταξης. Παλιοί αγωνιστές που έδωσαν αγώνες στα δύσκολα, αλλά και νέοι φίλοι οι οποίοι ήρθαν και προστέθηκαν στις δυνάμεις μας για μία μεγάλη προοδευτική, πατριωτική συμμαχία. Αυτήν εκφράζει η Νέα Δημοκρατία και με αυτήν τη συμμαχία θα οδηγήσουμε την Ελλάδα στο μέλλον με ασφάλεια, συνέπεια και σταθερότητα.

