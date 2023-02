Μητσοτάκης: Παράδειγμα δίκαιης μετάβασης η Δυτική Μακεδονία

«Η Δυτική Μακεδονία είναι παράδειγμα δίκαιης μετάβασης μακριά από το λιγνίτη, προς ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης, προς ένα πιο αισιόδοξο, πιο ελπιδοφόρο μέλλον», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για την παρουσίαση του αναπτυξιακού προγράμματος για την περιοχή, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από 380 έργα, συνολικού ύψους τεσσάρων δισ. ευρώ για τη Δ. Μακεδονία του 2030. «Η φυσιολογική πορεία των πραγμάτων δεν είναι άλλη από τη σημαντική μείωση του λιγνίτη στο ενεργειακό μας μείγμα», είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση πια να πιστεύουμε ότι έχουμε προδιαγράψει ένα μέλλον το οποίο είναι πράγματι πιο αισιόδοξο ότι θα οδηγήσει σε αυξημένα εισοδήματα, σε περισσότερες και καλύτερες δουλειές, σε καλύτερη ποιότητα ζωής, σε καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης, καλύτερο περιβάλλον, μακριά από τις επιπτώσεις του λιγνίτη». Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η Δυτική Μακεδονία θα είναι πρωταγωνίστρια και στην επόμενη φάση της ενεργειακής μετάβασης. Για το φυσικό αέριο που θα φτάσει στην περιοχή, υπενθύμισε ότι είναι μεταβατικό καύσιμο και πιο φθηνό από τον λιγνίτη (μόνο για κάποιους μήνες το φυσικό αέριο ήταν πιο ακριβό από το λιγνίτη, είπε) και τόνισε πως θα δώσει εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας σε ενέργεια σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην περιοχή. Παράλληλα, επέστησε την προσοχή πως «όποια υποδομή φυσικού αερίου δρομολογείται και χρηματοδοτείται σήμερα θα πρέπει να είναι έτοιμη να υποδεχτεί αύριο το υδρογόνο που είναι το καύσιμο του μέλλοντος, το οποίο η Δυτική Μακεδονία θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο». Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στον κλάδο της γούνας, ο πρωθυπουργός είπε ότι χρειάζεται ένα ξεχωριστό πρόγραμμα. Μάλιστα, ανακοίνωσε ότι οι αναστολές που αφορούν στους εργαζόμενους στη γούνα, για το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, έχουν ήδη πιστωθεί και αύριο θα τις δουν οι δικαιούχοι. Ο πρωθυπουργός τόνισε ακόμα πως η Δυτική Μακεδονία είναι η πιο ελκυστική περιοχή για επενδύσεις. Την εκδήλωση που έγινε στο αμφιθέατρο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συντόνισε ο υπουργός Επικρατείας ‘Ακης Σκέρτσος και πριν μιλήσει ο πρωθυπουργός, πήραν το λόγο αρκετοί υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί, οι οποίοι παρουσίασαν συγκεκριμένα στοιχεία για το έργο κάθε υπουργείου στην περιοχή. Ειδήσεις σήμερα:Νέο θαύμα στα συντρίμμια: 6χρονο κορίτσι και 70χρονη ανασύρθηκαν ζωντανές έπειτα από 178 ώρες! Το «αντίο» πολιτικών και κομμάτων στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριο Σαντορινιό Μυστήριο με τα «μπαλόνια» που κατέρριψαν οι ΗΠΑ – Δεν αποκλείεται ούτε να… είναι UFO

