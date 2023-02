Μπακογιάννης: Να μην προχωρήσει το σχέδιο της ΠΥΡΚΑΛ εάν δεν προηγηθούν οι αναγκαίες μελέτες

«Η κεντρική διοίκηση δεν είναι ένας νοικάρης να φεύγει όποτε θέλει και κανείς μας δεν θέλει ένα κράτος το οποίο αποφασίζει χωρίς να συζητήσει. Σίγουρα, κανείς δεν θέλει μία πρωτεύουσα με 127 τσιμεντένια κουφάρια. Θα ήταν μια ιστορική καμπή για την Αθήνα. 200 χρόνια ιστορίας δεν αλλάζουν σε 20 λεπτά. Η Αθήνα θα άλλαζε χαρακτήρα. Αυτή η εξέλιξη, όπως προκύπτει από την εισήγηση, αντίκειται σε όλο το θεσμικό πλαίσιο, στο γενικό πολεοδομικό σχέδιο και πάνω απ όλα, αντίκειται στη σύγχρονη λογική της χωροταξίας και της πολεοδομίας. Όλοι οι χωροτάκτες προκρίνουν τη λύση των μικτών χρήσεων. Είναι “παλιακή” η άποψη μιας “κυβερνούπολης” με βάση τα δεδομένα της Ευρώπης και για αυτό ερχόμαστε και το συζητάμε.» Με τα λόγια αυτά, ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, εξέφρασε απόψε, απευθυνόμενος στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης, την αντίθεση της δημοτικής αρχής στο σχέδιο μεταφοράς υπηρεσιών εννέα υπουργείων από το κέντρο της πρωτεύουσας στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ, στον Υμηττό. Νωρίτερα, είχε περιγράψει την πραγματικότητα που διαμορφώνει για την Αθήνα του μέλλοντος, η ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου και η ταυτόχρονη – εφόσον υλοποιηθεί – δημιουργία του κυβερνητικού πάρκου στην ΠΥΡΚΑΛ. «Αν κάνουμε νοερά ένα ταξίδι στο χρόνο στην Αθήνα του 2030, τι θα δούμε; Θα δούμε πρώτα από όλα μία απολύτως ευπρόσδεκτη, εντυπωσιακή και θεαματική ,ελπίζω, ανάπτυξη στο παραλιακό μέτωπο. Πρώτη φορά που η Αθήνα που είχε δημιουργηθεί με πλάτη στην θάλασσα, θα στρέφει και θα ανοίγει την αγκαλιά της προς τη θάλασσα. Ταυτόχρονα, εάν και εφόσον υλοποιηθεί το σχέδιο της ΠΥΡΚΑΛ θα δούμε μία Αθήνα με 127 άδεια κτίρια. Με πολλές από τις διοικητικές τις λειτουργίες να μεταφέρονται εκτός των ορίων της πρωτεύουσας. Και αυτές δεν είναι εξελίξεις οι οποίες γίνονται στο κενό. Έχει προηγηθεί ένα κύμα αποκέντρωσης. Και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής, η Αθήνα είναι ενδεχομένως η μόνη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα η οποία χάνει πληθυσμό, η οποία συρρικνώνεται. Όλα αυτά, λοιπόν, είναι λογικό να μας βάζουν σε πολλές σκέψεις. Πόσο μάλλον που η δημόσια διαχείριση οφείλει να γίνεται με υπευθυνότητα και χωρίς βιασύνη.» Ο κ. Μπακογιάννης, επισήμανε την έλλειψη της αναγκαίας διαβούλευσης, την ύπαρξη μιας και μόνης περιβαλλοντικής μελέτης, η οποία με παράδοξο τρόπο δεν περιλαμβάνει την Αθήνα, αλλά και συγκεκριμένες αρνητικές επιπτώσεις στον πολεοδομικό ιστό της πόλης. «Είναι μια διπλή παρέμβαση η οποία όμως έχει μια και μόνο μελέτη. Πρακτικά δεν λαμβάνονται καθόλου υπόψη οι συνέπειες και οι επιπτώσεις για την Αθήνα. Γι’ αυτό υπάρχει το εξής παράδοξο, η περιβαλλοντική μελέτη να μην έχει καμία αναφορά στην Αθήνα. Ο μεγάλος μας φόβος είναι ότι θα βρεθούμε με πολλές μαύρες τρύπες εντός του αστικού ιστού, ενώ ήδη είμαστε αντιμέτωποι με πολλές μαύρες τρύπες σε ιδιοκτησίες του ευρύτερου δημοσίου. Είτε μιλάμε για το στενό δημόσιο τομέα, είτε για εταιρείες του δημοσίου. Εμείς ζητάμε να μην προχωρήσει αυτό το σχέδιο, εάν δεν γίνει μια ανοιχτή, δημόσια, διαβούλευση – να σημειώσω εδώ ότι σε αυτο το αίτημα ταυτιζόμαστε με το αίτημα πολλών φορέων της πόλης – και εάν δεν έχουν προηγηθεί οι σχετικές αναγκαίες μελέτες», ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων. Εξέφρασε την πρόθεσή του να προσέλθει σε μια ισότιμη συζήτηση για την Αθήνα του μέλλοντος, ενώ επισήμανε ότι έχουν ήδη κατατεθεί από πλευράς του Δήμου Αθηναίων συγκεκριμένες προτάσεις. «Είναι ευκαιρία η κυβέρνηση να μιλήσει ισότιμα με το δήμο της Αθήνας. Είναι ευκαιρία να σκεφτούμε ανοικτά την Αθήνα του μέλλοντος. Έχουμε καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Θα μπορούσαν να γίνουν χώροι πρασίνου, χώροι πολιτισμού, εργατικές ή κοινωνικές κατοικίες. Ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο σε μια πόλη που τα ενοίκια συνεχώς ανεβαίνουν. Δεν μπορεί να γίνει χωρίς σχέδιο και ικανούς πόρους. Δεν μπορεί να αφήνουμε την Αθήνα στον αυτόματο. Όταν, μάλιστα, αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον τρόπο που δουλεύει η δημοτική αρχή, με σχέδιο και στοχοθεσία. Ελπίζουμε να εισακουστούμε. Εμείς θα καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου με τα μυαλά και τα αυτιά μας ανοιχτά. Οι δημότες είναι και πολίτες». Ειδήσεις σήμερα: Politico: Η Εύα Καϊλή προσέλαβε τον δικηγόρο του μακελάρη του Μπατακλάν Πετρούπολη: Την βίαζαν στις τουαλέτες του μπαρ κι υπήρχε κόσμος που γελούσε – Νέα στοιχεία από την 28χρονη Παρέμβαση Θεοδωρικάκου για εικονικά σύμφωνα συμβίωσης από νέους συνοριοφύλακες

