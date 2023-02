Νίκος Ανδρουλάκης: «Χρέος μας να εμποδίσουμε τον αφελληνισμό της ελληνικής οικονομίας» Επικριτικός απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα – «Αποδείξατε ότι σας ενδιαφέρει πώς θα κλέψετε ψήφους» Στο πλαίσιο της πολιτικής του ομιλίας απόψε στις Αχαρνές ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ζήτησε άμεση λήψη μέτρων προστασίας της κύριας κατοικίας των αδύναμων δανειοληπτών από τους πλειστηριασμούς και τους εκβιασμούς των funds. Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε αναλυτική αναφορά στη νομοθετική πρωτοβουλία της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την επαναφορά του νόμου του ΠΑΣΟΚ του 2010 για την προστασία της κύριας κατοικίας με επικαιροποιημένα κριτήρια. «Διεκδικούμε την προστασία της αγροτικής γης για να μην αφελληνιστεί η ελληνική οικονομία» συμπλήρωσε και υπενθύμισε ότι «το ΠΑΣΟΚ την πιο κρίσιμη στιγμή το 2010, με την πιο σκληρή τρόικα απέναντι του, διαπραγματεύτηκε για να υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας. Ποιος παρέδωσε στα funds τα “κόκκινα δάνεια”; Μήπως ο κ. Τσίπρας; Μήπως αυτός που έλεγε στον ελληνικό λαό “σεισάχθεια, μην πληρώνετε”, ήταν αυτός που παρέδωσε τα “κόκκινα δάνεια” στα funds, που σήμερα εκβιάζουν Έλληνες πολίτες; Ας θυμηθούμε λοιπόν τα μεγάλα λόγια και πού οδήγησαν αυτοί που “έδιναν ελπίδα” στον ελληνικό λαό. Η ελπίδα έγινε απογοήτευση και αγανάκτηση» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης. Μάλιστα έκανε ειδική αναφορά στο χάσμα μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και επιτοκίων στεγαστικών δανείων, γεγονός που έχει τροφοδοτήσει με σχεδόν 1 δισεκατομμύριο επιπλέον κερδοφορία τις τράπεζες. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έθεσε στο επίκεντρο της πολιτικής του τη νέα γενιά μη προνομιούχων, που ζητάει ουσιαστική κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη. Τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, «που βλέπει την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και την ενεργειακή μετάβαση να προορίζονται για έναν κλειστό κύκλο ευνοούμενων του Μαξίμου», τα μεσοστρώματα, τους πιο αδύναμους, τους χαμηλόμισθους και τους χαμηλοσυνταξιούχους «που ο πληθωρισμός και η ενεργειακή κρίση συρρικνώνουν τα εισοδήματά τους» αλλά και τους νέους «που ζητούν καλές δουλειές και ευκαιρίες να ανοίξουν τα φτερά τους». «Δεν φτάνει ένα Ταμείο Ανάκαμψης. Πρέπει να γίνει ένα Ταμείο Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κυριαρχίας. Δεν μπορεί η παραγωγική βάση της Ευρώπης να είναι στα χέρια των Κινέζων και η ασφάλεια της στα χέρια των Αμερικανών. Για εμάς τους σοσιαλδημοκράτες, η αξία αυτών των ταμείων δεν είναι για να γίνονται ρουσφέτια στην Ελλάδα, αλλά για να προκύψει μία ανθεκτική κοινωνία και μια ανταγωνιστική οικονομία» ανέφερε. Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό επισημαίνοντας ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκλέχτηκε με την εντολή να επουλώσει το τραύμα ανυποληψίας στους θεσμούς, που άφησε πίσω της η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και αντ’ αυτού με αρχιτέκτονα τον ανιψιό του εξέθεσε τη χώρα μέσα από μια θεσμική εκτροπή. Διολισθαίνει σε έναν αλαζονικό καθεστωτισμό χωρίς καμία μεταρρυθμιστική πνοή». Ήταν επικριτικός απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και την ηγετική ομάδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα υπονοούμενα και τα fake news, που διακίνησαν. «Δυστυχώς, αποδείξατε περίτρανα ότι απέναντι σε αυτό το σοβαρό παράπτωμα της Νέας Δημοκρατίας, δεν σας ενδιαφέρει η Δημοκρατία και η ενίσχυση των θεσμών, αλλά το πώς θα κλέψετε μερικές ψήφους για να πάτε καλύτερα στις βουλευτικές εκλογές. Αυτή είναι άλλη μία αξιακή μας διαφορά». «Εμείς καλούμε τον ελληνικό λαό, ό,τι κόμμα και αν ψήφισε στις τελευταίες εκλογές, να έρθει μαζί μας. Έχουμε κοινές αγωνίες για τους θεσμούς, τη Δημοκρατία, τη δίκαιη ανάπτυξη και την προοπτική που του αξίζει. Αξίζουμε πολύ περισσότερα από αυτά, που προσέφεραν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια» απηύθυνε ως κάλεσμα προς τους ψηφοφόρους στην ευθεία προς τις εκλογές. «Για όσους πήραν απόφαση να γίνουν “χρυσές μεταγραφές αεροδρομίου”, το μόνο που έχω να τους πω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι γραφείο εύρεσης εργασίας. Αν θέλουν εργασία στη Νέα Δημοκρατία -όπως έγινε και πριν από μερικά χρόνια προς τον ΣΥΡΙΖΑ-, καλό τους ταξίδι!» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης σχολιάζοντας τη “μεταγραφολογία”. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κατέθεσε στον δημόσιο διάλογο προτάσεις για την αντισεισμική θωράκιση της χώρας, όπως μεταξύ άλλων: – Απαλλαγή από ΦΠΑ για τις δαπάνες στατικού ελέγχου – Χρήση των πόρων από τα πρόστιμα των αυθαιρέτων για δαπάνες στατικής ενίσχυσης παλιών δημόσιων κτιρίων – Προτεραιότητα στους ελέγχους σε νοσοκομεία και σχολεία – Ο έλεγχος στατικότητας να γίνεται υποχρεωτικά κάθε φορά, που εγκρίνεται ή χρηματοδοτείται ριζική ανακαίνιση για ένα κτίριο, δημόσιο ή μη. Ειδήσεις σήμερα: «Δεν είναι εξωγήινα» – Τέλος από τον Λευκό Οίκο στη συνωμοσιολογία για τα μπαλόνια Μητσοτάκης από Κοζάνη: Αύριο οι ανακοινώσεις για τους συνταξιούχους που δεν πήραν αύξηση Σεισμός στην Τουρκία: Βίντεο ντοκουμέντο από τη διάσωση μικρού παιδιού από την ΕΜΑΚ μέσα στα συντρίμμια BEST OF NETWORK 13.02.2023, 18:10 13.02.2023, 16:51 13.02.2023, 15:30 13.02.2023, 19:05 13.02.2023, 19:10 13.02.2023, 16:54

