ΝΑΤΟ: Συμμετοχή Παναγιωτόπουλου στη συνεδρίαση της Ομάδας Επαφής για την Ουκρανία Ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι αναμένεται να γίνει συζήτηση σχετικά με την αποστολή τεθωρακισμένων ή αεροσκαφών προς την Ουκρανία Στην έκτακτη συνεδρίαση της Ομάδας Επαφής για την Ουκρανία, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 14 Φεβρουαρίου πριν από τη Σύνοδο των Υπουργών Αμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες (Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου), θα συμμετάσχει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικος Παναγιωτόπουλος. Ο κ. Παναγιωτόπουλος αναμένεται να τοποθετηθεί σχετικά με τις προκλήσεις ασφαλείας που διαπιστώνονται από τη συνεχιζόμενη επιθετική και αναθεωρητική στάση της Ρωσίας απέναντι στην Ουκρανία. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να γίνει συζήτηση για την περαιτέρω αύξηση του αμυντικού και του ανθρωπιστικού υλικού που θα αποστείλουν οι χώρες της δυτικής συμμαχίας προς τον ουκρανικό λαό. Ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές εκτιμούν, επίσης, ότι αναμένεται να γίνει συζήτηση σχετικά με την αποστολή τεθωρακισμένων ή αεροσκαφών προς την Ουκρανία, ωστόσο όλα θα εξαρτηθούν από τη στάση που θα τηρήσουν οι ΗΠΑ, η Γερμανία και η Βρετανία. Στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας της Συμμαχίας δεν αποκλείεται ο κ. Παναγιωτόπουλος να έχει κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του Χουλουσί Ακάρ, μία εβδομάδα μετά τους φονικούς σεισμούς που έπληξαν Τουρκία και Συρία. Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά το σεισμό ο Έλληνας υπουργός είχε απευθύνει συλλυπητήριο μήνυμα προς τον κ. Ακάρ, λέγοντας ότι οι σκέψεις όλων των Ελλήνων είναι με τις οικογένειες που θρηνούν, τους τραυματίες και τα σωστικά συνεργεία που παλεύουν να σώσουν ζωές. Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος ήταν από πρώτους Ευρωπαίους υπουργούς που δήλωσε ετοιμότητα για την παροχή άμεσης βοήθειας στις προσπάθειες ανεύρεσης επιζώντων.

