Νεκτάριος Σαντορινιός: Το «αντίο» πολιτικών και κομμάτων για τον θάνατο του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Σύσσωμη η πολιτική ηγεσία αποχαιρέτησε τον βουλευτή Δωδεκανήσου που έχασε την μάχη με τον καρκίνο – Την Τετάρτη στη Ρόδο η κηδεία του Σε ηλικία 52 ετών ο βουλευτής Δωδεκανήσων του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριος Σαντορινιός έφυγε από τη ζωή νικημένος από τον καρκίνο με σύσσωμη την πολιτική ηγεσία να τον αποχαιρετά. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο καθώς η υγεία του είχε παρουσιάσει επιδείνωση ενώ μόλις πριν μία εβδομάδα ξεκαθάριζε ότι παρά την μάχη που έδινε θα ήταν παρών στη μάχη των εκλογών. Παράλληλα από την αξιωματική αντιπολίτευση έγινε γνωστό ότι κηρύχθηκε τριήμερο πένθος και αναστολή όλων των κομματικών εκδηλώσεων, ενώ τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία για τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Tην ίδια ώρα όπως έγινε γνωστό από την οικογένειά του η κηδεία του θα τελεστεί την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου, στις 11:00 στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Ρόδο. Ακόμη η οικογένεια του Νεκτάριου Σαντορινιού επιθυμεί «αντί στεφάνων, επιθυμεί να στηριχθούν οι κοινωνικοί και αλληλέγγυοι Σύλλογοι: – Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα» (Εθνική Τράπεζα: GR 2501101920000019248000010) και – Δωδεκανησιακός Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών που χρήζουν Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών «Ροδαυγή» (Τράπεζα Πειραιώς: GR 7801727010005701060080972)». Τσίπρας: «Τα λόγια είναι φτωχά»«Τα λόγια είναι φτωχά όταν πρόκειται να αποχαιρετήσεις έναν δικό σου άνθρωπο που φεύγει τόσο νωρίς», έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. «Ο Νεκτάριος Σαντορινιός υπήρξε ένας από τους πιο αποτελεσματικούς υπουργούς Ναυτιλίας. Πάνω από όλα όμως υπήρξε ένας σπάνιος άνθρωπος», πρόσθεσε. Τα λόγια είναι φτωχά όταν πρόκειται να αποχαιρετήσεις έναν δικό σου άνθρωπο που φεύγει τόσο νωρίς.Ο Νεκτάριος Σαντορινιός υπήρξε ένας από τους πιο αποτελεσματικούς υπουργούς Ναυτιλίας.Πάνω από όλα όμως υπήρξε ένας σπάνιος άνθρωπος.Η απώλεια για όλους μας είναι μεγάλη. pic.twitter.com/iGzMx4nGgW— Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) February 13, 2023 Μητσοτάκης: Υπηρέτησε με ευπρέπεια τον τόπο του, την παράταξή του και τη δημόσια ζωή «Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριου Σαντορινιού. Ενός πολιτικού που υπηρέτησε με ευπρέπεια τον τόπο του, την παράταξή του και τη δημόσια ζωή, ιδίως στον τομέα της νησιωτικής πολιτικής. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του», έγραψε στο Twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριου Σαντορινιού. Ενός πολιτικού που υπηρέτησε με ευπρέπεια τον τόπο του, την παράταξή του και τη δημόσια ζωή, ιδίως στον τομέα της νησιωτικής πολιτικής. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του.— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 13, 2023 Τασούλας: Το Ελληνικό Κοινοβούλιο θα θυμάται πάντα την μαχητικότητα του Νεκτάριου Σαντορινιού Η Βουλή τίμησε σήμερα τη μνήμη του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργού Νεκτάριου Σαντορινιού που έφυγε πρόωρα από τη ζωή, με την τήρηση ενός λεπτού σιγής κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας. Ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, πληροφορηθείς τον θάνατο του Νεκτάριου Σαντορινιού, είχε επικοινωνία το πρωί με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία κ. Αλέξη Τσίπρα, στον οποίο εξέφρασε τα συλλυπητήρια του. Ο κ. Τασούλας μιλώντας στην Ολομέλεια τόνισε πως «το ελληνικό Κοινοβούλιο θα θυμάται πάντα τη μαχητικότητα, την πίστη του Νεκτάριου Σαντορινιού στις δυνατότητες της ιδιαίτερης πατρίδας του, την οποία εκπροσώπησε με πίστη και θάρρος». Όπως υπογράμμισε, πάνω απ’ όλα, ακόμη και από την προσωπική του μεγάλη δοκιμασία, έβαζε το καθήκον του, το χρέος του προς τον κοινοβουλευτισμό και προς την ιδιαίτερη πατρίδα του η οποία σήμερα υποκλίνεται στη μνήμη του. Ακολουθεί ολόκληρη η συλλυπητήρια ομιλία του Προέδρου της Βουλής στην Ολομέλεια. «Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν ακόμη μαραθούν τα χρυσάνθεμα τα οποία είχαμε αφιερώσει στον συνάδελφο από τα Χανιά, τον Μανούσο Βολουδάκη, έχουμε ένα δεύτερο γεγονός απανωτό, την απώλεια του άξιου και πολύ αγαπητού συναδέλφου, του Νεκτάριου Σαντορινιού, που εκπροσώπησε τα τελευταία χρόνια επάξια και αποτελεσματικά τα Δωδεκάνησα στο ελληνικό Κοινοβούλιο αλλά και εθήτευσε γόνιμα στην κυβέρνηση της χώρας, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η ανθρώπινη μοίρα, όπως είχα την ευκαιρία να ξαναπώ, δεν κάνει εξαιρέσεις, είναι ιδιαίτερα σκληρή, έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο μόλις 50 ετών, με δύο παιδιά, με μια σύζυγο τη Ματίνα, τους οποίους αφήνει πίσω του και τους οποίους συλλυπούμεθα. Το ελληνικό Κοινοβούλιο θα θυμάται πάντα τη μαχητικότητα, την πίστη του στις δυνατότητες της ιδιαίτερης πατρίδας του, την οποία επαναλαμβάνω κατ’ επανάληψη εκπροσώπησε εδώ και την εκπροσώπησε με πίστη, με θάρρος και με “ακαταδεξιά” έναντι της προσωπικής σοβαρής περιπέτειας που τον ταλαιπώρησε τα τελευταία τουλάχιστον 2,5 χρόνια. Είναι εντυπωσιακό πώς ο Νεκτάριος Σαντορινιός, πάνω απ’ όλα, ακόμη και από την προσωπική του μεγάλη δοκιμασία και τελικά ανυπέρβλητη δοκιμασία, έβαζε το καθήκον του, το χρέος του προς τον κοινοβουλευτισμό και προς την ιδιαίτερη πατρίδα του η οποία σήμερα υποκλίνεται στη μνήμη ενός νέου ανθρώπου που ενώ δεν συμπλήρωσε τον κύκλο της ζωής του όπως αναμενόταν, συμπλήρωσε το έργο και το καθήκον της ζωής του με τρόπο που όλοι μας να του το αναγνωρίζουμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνάδελφοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, θερμά συλλυπητήρια, είχα την ευκαιρία να τα εκφράσω πριν λίγο και στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Όσο και αν αυτή η δοκιμασία του Νεκτάριου Σαντορινιού σε σχέση με την δραματική επιδείνωση της υγείας του ήταν κάτι το οποίο στατιστικά θα μπορούσε να είχε αυτή την εξέλιξη που είχε σήμερα, ωστόσο η ώρα της ανακοίνωσης του θανάτου, μετά από μία σκληρή δοκιμασία, δεν παύει να είναι ασήκωτη. Να ξέρετε ότι αυτό το ασήκωτο το απαλύνει μια ανθρώπινη ανάμνηση ενός άξιου, ενός δημιουργικού συναδέλφου που τίμησε την ιδιότητα του βουλευτού, την ιδιότητα του υπουργού, την ιδιότητα του πατέρα, του συζύγου, του οικογενειάρχη και κυρίως του Δωδεκανήσιου. Αιωνία του η μνήμη». Νέα Δημοκρατία: Ο Νεκτάριος Σαντορινιός τίμησε τον κοινοβουλευτισμό με την ποιότητα, την ευπρέπεια και την πορεία του «Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά με θλίψη τον βουλευτή Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριο Σαντορινιό», αναφέρεται σε συλλυπητήρια ανακοίνωση του κυβερνώντος κόμματος για τον θάνατο του βουλευτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά με θλίψη τον βουλευτή Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριο Σαντορινιό», αναφέρεται σε συλλυπητήρια ανακοίνωση του κυβερνώντος κόμματος για τον θάνατο του βουλευτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η ΝΔ εξαίρει την κοινοβουλευτική παρουσία του Νεκτάριου Σαντορινιού και σημειώνει: «Ο Νεκτάριος Σαντορινιός τίμησε τον κοινοβουλευτισμό και τους συμπολίτες του με την ποιότητα, την ευπρέπεια και την πορεία του. Στην οικογένεια και τους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια». Ανδρουλάκης: Ο Νεκτάριος Σαντορινιός χάραξε μια πολιτική διαδρομή με ήθος και αξιοπρέπεια. «Ο Νεκτάριος Σαντορινιός χάραξε μια πολιτική διαδρομή με ήθος και αξιοπρέπεια», τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης. «Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά τουκαι στον ΣΥΡΙΖΑ», προσθέτει ακόμη ο κ. Ανδρουλάκης. ΜέΡΑ 25: Ειλικρινή συλλυπητήρια για την απώλεια του Νεκτάριου Σαντορινιού «Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια για την απώλεια του Βουλευτή Δωδεκανήσων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Νεκτάριου Σαντορινιού, στην οικογένεια, τους συντρόφους και τους οικείους του», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το ΜέΡΑ 25. Θεοδωρικάκος: Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τον ΣΥΡΙΖΑ για τον πρόωρο θάνατο «Εκφράζω την βαθειά λύπη μου για τον τόσο πρόωρο θάνατο του συναδέλφου Νεκτάριου Σαντορινιού. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στο ΣΥΡΙΖΑ», επισημαίνει σε ανάρτησή του στα social media o υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος. Εκφράζω την βαθειά λύπη μου για τον τόσο πρόωρο θάνατο του συναδέλφου Νεκτάριου Σαντορινιού. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στο ΣΥΡΙΖΑ.— Τάκης Θεοδωρικάκος (@theodorikakosp) February 13, 2023 Γεωργιάδης: Πάντοτε ευγενής και διαβασμένος, τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια «Ο συνάδελφος βουλευτής του @syriza_gr Νεκτάριος Σαντορινιός ήταν πάντοτε ευγενής και διαβασμένος. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στην παράταξή του», τονίζει από την πλευρά του ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης. Ο συνάδελφος βουλευτής του @syriza_gr Νεκτάριος Σαντορινιός ήταν πάντοτε ευγενής και διαβασμένος. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στην παράταξή του.— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 13, 2023 Πλεύρης: Έφυγε από τη ζωή δίνοντας τη μάχη του με αξιοπρέπεια Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Νεκτάριου Σαντορινιού μετέφερε με ανάρτησή του και ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης: «Έφυγε από τη ζωή δίνοντας τη μάχη του με αξιοπρέπεια ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριος Σαντορινιός. Συλλυπητήρια στην οικογένεια του», αναφέρει χαρακτηριστικά. Έφυγε από τη ζωή δίνοντας τη μαχη του με αξιοπρέπεια ο βουλευτης του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριος Σαντορινιός. Συλλυπητήρια στην οικογένεια του.— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) February 13, 2023 Διαμαντίδης (ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ): Αφιέρωσε τη ζωή του στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο«Η απώλειά του βύθισε τη ναυτιλιακή κοινότητα στο πένθος. Υπήρξε ένας άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Παρά τις διαφορετικές μας πολιτικές απόψεις, υπήρχε πάντοτε σεβασμός και αλληλοεκτίμηση ανάμεσά μας. Συζητούσαμε συχνά και ανταλλάσσαμε απόψεις για την επικαιρότητα, τα προβλήματα του τόπου, αλλά και ιδιαίτερα για τη ναυτιλία , που τόσο πολύ αγαπούσε. Έδινε τεράστια μάχη για την υγεία του εδώ και χρόνια με γενναιότητα. Εκ μέρους του τομέα Ναυτιλίας του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια σε όλη την οικογένειά του», σημειώνει σε δήλωσή του ο Τομεάρχης νησιωτικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Διαμαντίδης.

