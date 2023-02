Πέθανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριος Σαντορινιός Έδωσε σκληρή μάχη με τον καρκίνο – «Έφυγε» σε ηλικία 50 ετών – Διατέλεσε αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην κυβέρνηση Τσίπρα Έφυγε από τη ζωή, το πρωί της Δευτέρας, στο νοσοκομείο της Ρόδου όπου νοσηλεύονταν τις τελευταίες εβδομάδες, ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Νεκτάριος Σαντορινιός. Ο Νεκτάριος Σαντορινιός έδωσε σκληρή αλλά άνιση μάχη με τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ειδικότερα, ο καρκίνος εντοπίστηκε στο πάγκρεας, εντελώς τυχαία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήθελε να ξεκινήσει γυμναστική στο γυμναστήριο της Βουλής. Έκανε εξετάσεις για την εγγραφή, ωστόσο όταν τα αποτελέσματα βγήκαν, οι γιατροί τον κάλεσαν εσπευσμένα στην Αθηνα ενώ ήταν στη Ρόδο. Ποιος ήταν ο Νεκτάριος Σαντορινιός Ο Νεκτάριος Σαντορινιός γεννήθηκε το 1972 στη Ρόδο και κατάγεται από τη Σύμη. Ήταν παντρεμένος με τη Ματίνα Χατζημάρκου και πατέρας δύο παιδιών. Σπούδασε Χημικός Μηχανικός στο Ε.Μ.Π. και απέκτησε πολύχρονη εργασιακή εμπειρία, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, κυρίως στις περιβαλλοντικές μελέτες και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Από το 2000 εργάστηκε στο Γραφείο Προγραμματισμού του Δήμου Ρόδου με κύρια καθήκοντα τις μελέτες έργων/δράσεων και τις προτάσεις ένταξης δράσεων σε Ευρωπαϊκά (Β’ ΚΠΣ, Γ’ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ, Interreg, URBAN κ.α.) και Εθνικά (Θησέας, ΕΠΤΑ, Πράσινο Ταμείο κλπ.) συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος και Γραμματέας του Δ.Σ. της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών Δωδεκανήσου και ήταν μέλος της αντιπροσωπείας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας της ΕΜΔΥΔΑΣ. Από τα μαθητικά του χρόνια δραστηριοποιήθηκε ως ενεργός πολίτης στην Αριστερά, κατόπιν μέλος του ΣΥΝ ενώ από το 2008 ως και το 2014 ήταν Συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νότιας Δωδεκανήσου. Διετέλεσε Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου (2012-2014) με την παράταξη «Πολίτες Κόντρα στον Καιρό» και ήταν μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (2013-2014). Εξελέγη βουλευτής Δωδεκανήσου με τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Ιανουαρίου και του Σεπτεμβρίου του 2015.Στις 5 Νοεμβρίου του 2016 ανέλαβε υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Στις 29 Αυγούστου 2018 ορίστηκε αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, θέση που διατήρησε έως τις 9 Ιουλίου 2019. Στις εκλογές του 2019 επανεξελέγη βουλευτής. Πριν λίγες μέρες και ειδικότερα στις 7 Φεβρουαρίου, ο Νεκτάριος Σαντορινιός, είχε δηλώσει την πρόθεσή του να είναι ξανά υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ στις ερχόμενες εκλογές παρότι όπως είχε γνωστοποιήσει με ανάρτησή του στα social media, έδινε «μια παράλληλη και δύσκολη μάχη με τον καρκίνο». Δείτε την ανάρτησή του: Ειδήσεις σήμερα: Μουσεία: Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα πέντε μεγάλα δημόσια μουσεία της χώρας Εκλογές 2023: Όλα τα ονόματα στα ψηφοδέλτια της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη – Ο Μητσοτάκης στη Δυτική Μακεδονία Καιρός: Με κρύο και βροχές ξεκινάει η εβδομάδα – Έρχεται βελτίωση και άνοδος της θερμοκρασίας BEST OF NETWORK 13.02.2023, 09:10 13.02.2023, 07:21 07.02.2023, 10:57 12.02.2023, 19:10 12.02.2023, 19:14 12.02.2023, 19:00

