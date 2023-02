Πόπη Τσαπανίδου: Το «έλα με φόρα» μου βγήκε από τον ενθουσιασμό της στιγμής, μου έφτιαξε τη μέρα η σάτιρα «Εναι ενδιαφέρον που ακόμα στη χώρα μας ,στον δημόσιο λόγο μας νιώθουμε ενοχές και συζητάμε για αθώες εκφράσεις που χρησιμοποιούνται κάτα κόρον από τους πολίτες» Εξηγήσεις για τη viral προσφώνησή της «έλα με φόρα» προς τον Αλέξη Τσίπρα στην ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη δίνει η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Πόπη Τσαπανίδου. «Η συγκέκριμενη αποστροφή μου βγήκε μέσα από τον ενθουσιασμό της στιγμής και ήταν κάτι αυθόρμητο» δηλώνει αρχικά στα ΝΕΑ η Πόπη Τσαπανίδου και συμπληρώνει: «Και μου έφτιαξαν τη μέρα οι σατιρικοί καλλιτέχνες του luben.tv που το σχολίασαν. Πέρα, όμως, από το σατιρικό κομμάτι, είναι ενδιαφέρον που ακόμα στη χώρα μας ,στον δημόσιο λόγο μας νιώθουμε ενοχές και συζητάμε για αθώες εκφράσεις που χρησιμοποιούνται κάτα κόρον από τους πολίτες». «Από τη μια μας ξινίζουν οι αυθόρμητες στιγμές των δημοσίων προσώπων και από την άλλη παραπονιόμαστε για τον ξύλινο λόγο τους. Κυριαρχεί ο καθωσπρεπισμός που ναρκοθετεί την οικειότητα πάνω στην οποία πρέπει να χτίζουμε τις σχέσεις μας με τους πολίτες. Γινόμαστε βαρετοί και αδιάφοροι» συνεχίζει στο ίδιο μήκος κύματος η Πόπη Τσαπανίδου. «Προσωπικά δεν πρόκειται να υποκριθώ επειδή μπήκα στην ενεργό πολιτική» καταλήγει στην αναφορά της στη φράση «έλα με φόρα» η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στη συνέντευξή της στα ΝΕΑ της Δευτέρας (13/2). Η Πόπη Τσαπανίδου ερωτάται και για το πώς πήρε την απόφαση να «διαβεί τον Ρουβίκωνα» και να περάσει από τον χώρο των ΜΜΕ, στον κόσμο της πολιτικής και απαντά ότι «η απόφαση ήρθε μετά την ξαφνική πρόταση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχω στην προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ για πολιτική αλλαγή στον τόπο». «Πριν από την πρόταση έβλεπα από τη θέση που ήμουν ως δημοσιογράφος ότι αυτή η κυβέρνηση οδηγεί τη χώρα σε μια σκοτεινή περίοδο όπου κυριαρχούν οι αδικίες, οι ανισότητες και η φτώχεια. Όταν ήρθε η πρόταση μετά τον αρχικό αιφνιδιασμό είπα: ή τώρα ή ποτέ. Και απάντησα: τώρα» καταλήγει η Πόπη Τσαπανίδου για την επιλογή της να γίνει η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ειδήσεις σήμερα: Μπαλόνια – κατάσκοποι ή «ούφο»; Υστερία αιθέρων για ΗΠΑ, Καναδά και Κίνα Εκλογές 2023: Όλα τα ονόματα στα ψηφοδέλτια της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη – Ο Μητσοτάκης στη Δυτική Μακεδονία Εφιαλτικές προβλέψεις για τους νεκρούς στην Τουρκία – Στο «κόκκινο» η οργή των πολιτών BEST OF NETWORK 12.02.2023, 15:30 13.02.2023, 07:21 07.02.2023, 10:57 12.02.2023, 19:10 12.02.2023, 19:14 12.02.2023, 13:09

