Σεισμός στην Τουρκία – Δένδιας: Όσο σοβαρές και αν είναι οι διαφορές μας, ο ανθρώπινος πόνος είναι κάτι μεγαλύτερο

«Ο ανθρώπινος πόνος είναι μεγαλύτερος από τις διαφορές Ελλάδας – Τουρκίας», είναι το μήνυμα που έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας αναφερόμενος στην επίσκεψή του την Κυριακή στην Αντιόχεια, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Star, ο Νίκος Δένδιας διαμήνυσε πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να βοηθάει και διμερώς την Τουρκία με όποιες δυνατότητες έχει, αλλά και στο πλαίσιο της δικής της συμμετοχής στην ΕΕ και στο πλαίσιο Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. «Είναι αυτονόητο ότι οι Τούρκοι συνάνθρωποί μας, όπως και οι Σύροι συνάνθρωποί μας στον βαθμό που μπορούμε, θα έχουν την πλήρη υποστήριξή μας» υπογράμμισε επιπροσθέτως και διευκρίνισε πως η Ελλάδα θα προσπαθήσει να βοηθήσει στην κάλυψη των τεράστιων αναγκών που προκύπτουν από την επαρκή εργασία που έχει κάνει ως προς αυτές η τουρκική κυβέρνηση. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο έργο και στη βοήθεια των ελληνικών σωστικών δυνάμεων που έφτασαν από τις πρώτες ώρες στις πληγείσες από τον σεισμό περιοχές της Τουρκίας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ένιωσα τεράστια υπερηφάνεια, διότι οι συμπατριώτες μου, η ΕΜΑΚ που πήγε εκεί να βοηθήσει από την πρώτη ημέρα μπόρεσε να διασώσει ανθρώπινες ζωές κάτω από τα ερείπια. Συνολικά, οι Ευρωπαίοι διασώστες διέσωσαν πάνω από 200 ανθρώπους – 205 είναι ο αριθμός που είχα εγώ υπόψη μου μέχρι χθες το μεσημέρι, μπορεί να έχει αυξηθεί κατά ένα, δύο σήμερα που συζητάμε. Ένα τμήμα από τους ανθρώπους αυτούς διασώθηκε από ελληνικά χέρια και είμαι εξαιρετικά περήφανος γι’ αυτό. Επίσης, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής, υπάρχει και μια πιο σιωπηρή συνεισφορά, των τριών σκύλων της ΕΜΑΚ οι οποίοι μπόρεσαν και βρήκαν ανθρώπους κάτω από τα ερείπια». Κληθείς να απαντήσει τι σημαίνει για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ο χθεσινός του εναγκαλισμός με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου και οι ύμνοι των τουρκικών μέσων ενημέρωσης για την Ελλάδα, ο Νίκος Δένδιας κρατάει το ανθρώπινο στοιχείο. «Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για οτιδήποτε άλλο. Θα κρατήσω το ανθρώπινο στοιχείο και τη δυνατότητα των ανθρώπων και από τις δύο χώρες και από τις δύο κοινωνίες να νιώσουν πάρα πολύ κοντά» είπε. Έσπευσε δε, να υπογραμμίζει πως το ότι χρειάστηκε ο πόνος μιας καταστροφής για να συμβεί αυτό, ίσως είναι δείγμα ότι όσο σοβαρές και να είναι οι διαφορές που μπορεί να έχουν οι οποιεσδήποτε χώρες σ’ αυτόν τον κόσμο, ο ανθρώπινος πόνος είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτές. Μάλιστα, εκτίμησε ότι «η δυνατότητά μας να ξεπεράσουμε τις διαφορές μας είναι πάντα υπαρκτή, αν και εφόσον έχουμε αίσθηση της ανθρώπινης μικρότητας μπροστά στη φυσική καταστροφή». Στην επισήμανση της δημοσιογράφου Μάρας Ζαχαρέα ότι «έσπασε ο πάγος» μεταξύ του κ.Μητσοτάκη και του κ.Ερντογάν, ο υπουργός Εξωτερικών διαπίστωσε πως σε επίπεδο κλίματος αυτή τη στιγμή υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα. «Εγώ δεν θα κάνω καμία αντιπαραβολή με το παρελθόν, δεν έχω κανένα λόγο να αντιπαραβάλω, ούτε δημοσιεύματα, ούτε συμπεριφορές σε σχέση με το παρελθόν. Εδώ είναι μια τραγωδία» συμπλήρωσε. Σκιαγραφώντας την αίσθηση που αποκόμισε από τη χθεσινή επίσκεψή του στις περιοχές της Τουρκίας που έχουν υποστεί καταστροφικές ζημιές από τους πρόσφατους σεισμούς, ο υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για απέραντη τραγωδία, ανείπωτη καταστροφή και θλίψη. «Η πόλη, η συγκεκριμένη που επισκέφθηκα εγώ, το Χατάι, διότι δεν είναι η μόνη πόλη που έχει πληγεί, έχει υποστεί συντριπτικό πλήγμα. Όχι μόνον τα περισσότερα κτίρια ή έχουν πέσει, ή έχουν γείρει, ή έχουν τεράστιες ζημιές, αλλά και όλο το δίκτυο των υποδομών, αεροδρόμιο, δρόμοι, δίκτυο ηλεκτρισμού, δίκτυο υγραερίου, τα πάντα έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές» περιέγραψε. Σχετικά με την κατάσταση διαβίωσης και τους επιζώντες στις πληγείσες περιοχές, είπε πως είναι εξαιρετικά δύσκολη, διότι η θερμοκρασία το βράδυ πέφτει πάρα πολύ. «Είναι μια περιοχή που έχει θερμοκρασίες κάτω από μηδέν το βράδυ. Χρειάζονται τεράστια βοήθεια, σκηνές-χειμώνα το γρηγορότερο δυνατό. Έναν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό. Ο υπολογισμός είναι ότι χρειάζονται 65.000 σκηνές. Χρειάζονται κοντέινερς και δυνατότητα να στεγάσουν το πιο ευαίσθητο και ευάλωτο κομμάτι του πληθυσμού. Δεν υπάρχουν νοσοκομειακές κλίνες πλέον στην περιοχή, πρέπει να μεταφερθούν κινητά νοσοκομεία. Υπάρχει μια τεράστια ανάγκη υποστήριξης των συνανθρώπων μας σ’ αυτή την περιοχή του κόσμου» ανέφερε. Μάλιστα, έσπευσε να σημειώσει πως ό,τι λέει ισχύει και για τη Συρία. Με την επιπλέον δυσκολία, όπως προσέθεσε, «ότι στη Συρία έχουμε μια κυβέρνηση με την οποία δεν μπορούμε να συνομιλήσουμε». Επικαλούμενος τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, είπε πως έχουν υπάρξει 1.600 μετασεισμοί, ο ένας ήταν πάνω από 6 Ρίχτερ. Σημείωσε πως αν δεν σταματήσουν οι μετασεισμοί, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να πειστεί ο κόσμος να παραμείνει οπουδήποτε στην περιοχή. Σε ό,τι αφορά την επόμενη ημέρα, προέταξε την ανάγκη αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των κατοίκων. «Οι άνθρωποι, οι λίγοι κάτοικοι με τους οποίους ήρθα σε επαφή, είναι έντρομοι. Έντρομοι, δακρυσμένοι, έχουν θρηνήσει απώλεια δικών τους ανθρώπων. Η δυνατότητά τους να ζήσουν σε αυτόν τον χώρο, αμφισβητείται αυτή τη στιγμή. Η ουρά των αυτοκινήτων που εγκατέλειπαν την περιοχή είναι τεράστια. Ακόμη και τα Άδανα, μια πόλη η οποία απέχει αρκετά και οι ζημιές που έχει υποστεί δεν είναι τόσο σημαντικές, είναι σχεδόν μια πόλη φάντασμα. Την έχουν εγκαταλείψει οι δεκάδες χιλιάδες κάτοικοί της» εξήγησε. Αναφερθείς στον ρόλο των ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, σημείωσε πως ίσως θα είχε έννοια να υπάρχει μια συγκροτημένη πανελλήνια προσπάθεια, για να επιτευχθεί ένας στόχος που να δείξει την αλληλεγγύη των Ελλήνων απέναντι στους Τούρκους συνανθρώπους μας. «Ίσως μια διαδικτυακή πλατφόρμα» πρότεινε, και υπογράμμισε την ανάγκη συνολικά η ελληνική κοινωνία, πέραν από την κυβέρνηση, τους φορείς, τις ΜΚΟ, να δείξει τη στήριξη στους συνανθρώπους μας πέρα από το Αιγαίο, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε τεράστια δυσκολία. Τέλος, σε ερώτηση για πιθανή αλλαγή της ημερομηνίας των τουρκικών εκλογών, ο Ν. Δένδιας επισήμανε πως δεν νομίζει ότι το τουρκικό Σύνταγμα επιτρέπει αναβολή. «Βεβαίως θα υπάρχουν κάποιες δυσκολίες στις πληγείσες περιοχές για να εκφράσει η τουρκική κοινωνία την άποψή της. Αλλά οι τουρκικές εκλογές, νομίζω, θα γίνουν στην ώρα τους» εκτίμησε περαιτέρω. Ειδήσεις σήμερα: Σεισμός στην Τουρκία: Η αγορά της Αντιόχειας πριν και μετά το φονικό χτύπημα του Εγκέλαδου – Δείτε βίντεο Κατάσκοποι ή UFO τα «μπαλόνια»; Η CIA θα λύσει τον γρίφο Σεισμός στην Τουρκία: Αναγκαστική στροφή Ερντογάν προς τη Δύση – Τα σενάρια για τις εκλογές

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )