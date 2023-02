Σεισμός στην Τουρκία – Διπλωματικές πηγές: Σημαντικό να μείνει όρθια η χώρα – Η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει

Την αμέριστη προθυμία της ελληνικής κυβέρνησης να συνεχίζει να στηρίζει τους σεισμόπληκτους σε Τουρκία και Συρία εξέφρασε ανώτατη διπλωματική πηγή του υπουργείου Εξωτερικών, στο περιθώριο της εκδήλωσης για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του υπουργείου. Όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μείνει όρθια η γειτονική μας χώρα, μετά από αυτή τη μεγάλη τραγωδία. Ανέφερε ακόμη ότι αυτή τη στιγμή οι κυριότερες ανάγκες της Τουρκίας είναι κοντέινερ και χειμερινές σκηνές, ενώ δε χρειάζεται να σταλεί καινούριο συνεργείο της ΕΜΑΚ. «Το κυριότερο αυτή τη στιγμή είναι να φανούμε χρήσιμοι στην τουρκική κοινωνία και με το διμερές και με το ευρωπαϊκό καπέλο», σημείωσε η ίδια πηγή. Τη Δευτέρα θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων το ζήτημα της Συρίας και το πώς θα οργανωθεί καλύτερα η αποστολή βοήθειας. Στην τελετή κοπής της πίτας, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά μετά την πανδημία, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ευχαρίστησε τον αναπληρωτή υπουργό, τους υφυπουργούς, τους γενικούς γραμματείς και όλα τα στελέχη του υπουργείου «για την τεράστια προσπάθεια που καταβλήθηκε υπό δύσκολες συνθήκες όλα αυτά τα χρόνια». «Επιτελέσαμε το καθήκον μας», ανέφερε ο κ. Δένδιας και τόνισε τις τεράστιες δυνατότητες και ευκαιρίες για μια εξωτερική πολιτική που μπορεί να ενεργεί και πέραν του δικού μας ορίζοντα. «Η Ελλάδα μεγάλωσε χάρη στις προσπάθειες όλων μας», αναφερόμενος στην επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο. Ειδήσεις σήμερα: Αίτημα άρσης ασυλίας του Κύρτσου για χρέη €459.000 στο Δημόσιο Πέθανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριος Σαντορινιός Το «θαύμα» της Ερζίν – Η μόνη πόλη στο Χατάι που δεν έχει θρηνήσει ούτε έναν νεκρό

