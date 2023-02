Σεισμός στην Τουρκία: Ο Δένδιας «ο πρώτος ΥΠΕΞ χώρας της ΕΕ στις σεισμόπληκτες περιοχές», λέει η Rai «Είναι μια σημαντική παρουσία, αυτή του Έλληνα υπουργού εξωτερικών, Νίκου Δένδια, εδώ στην Τουρκία» ανέφερε η ανταποκρίτρια της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης στην Τουρκία Η Ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai αναφέρθηκε στην επίσκεψη του υπουργού εξωτερικών, Νίκου Δένδια, σε περιοχές της Τουρκίας που επλήγησαν από τον πρόσφατο, τραγικό σεισμό. «Είναι μια σημαντική παρουσία, αυτή του Έλληνα υπουργού εξωτερικών, Νίκου Δένδια, εδώ στην Τουρκία. Είναι ο πρώτος υπουργός εξωτερικών χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος επισκέπτεται τις περιοχές της Τουρκίας που επλήγησαν από τον σεισμό», μετέδωσε η ανταποκρίτρια της Rai από την Κωνσταντινούπολη. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «ο Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε περιοχές που υπέστησαν βαριές καταστροφές, μαζί με τον Τούρκο ομόλογό του» και ότι «η επίσκεψη αυτή δείχνει, με ουσιαστικό συμβολισμό, ότι απέναντι σε τραγωδίες τέτοιου είδους, μπαίνουν στην άκρη παλιές και νέες εχθρότητες». Και το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa, σε τηλεγράφημά του υπογράμμισε ότι η χώρα μας ήταν από τις πρώτες που εξέφρασαν συλλυπητήριά στην Τουρκία και που κινητοποιήθηκαν, με αποστολή βοήθειας. Ειδήσεις σήμερα:Νέο θαύμα στα συντρίμμια: 6χρονο κορίτσι και 70χρονη ανασύρθηκαν ζωντανές έπειτα από 178 ώρες! Το «αντίο» πολιτικών και κομμάτων στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριο Σαντορινιό Μυστήριο με τα «μπαλόνια» που κατέρριψαν οι ΗΠΑ – Δεν αποκλείεται ούτε να… είναι UFO BEST OF NETWORK 13.02.2023, 13:30 13.02.2023, 11:24 13.02.2023, 15:30 13.02.2023, 09:52 13.02.2023, 09:47 13.02.2023, 15:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )