Συγχαρητήρια Ανδρουλάκη στον Χριστοδουλίδη Η ανάρτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Τα συγχαρητήρια του δίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, στον νέο Πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη για την εκλογή του. Σε ανάρτησή του, ο Νίκος Ανδρουλάκης του εύχεται καλή επιτυχία στα καθήκοντα του και «ιδίως σε όλες τις προκλήσεις, που θα αντιμετωπίσει στην τρέχουσα κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία». Καταλήγει λέγοντας ότι «θα είμαστε αρωγοί στην κοινή προσπάθεια για την ευημερία και την προοπτική του κυπριακού λαού και θα αγωνιστούμε για την αναζωογόνηση των διαπραγματεύσεων με στόχο την επίτευξη δίκαιης και βιώσιμης λύσης για την επανένωση της Κύπρου στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ». Η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη Απευθύνω τα θερμότερα συγχαρητήριά μου στον νέο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, για την εκλογή του. Του εύχομαι καλή επιτυχία στα καθήκοντά του και ιδίως σε όλες τις προκλήσεις, που θα αντιμετωπίσει στην τρέχουσα κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία. Θα είμαστε αρωγοί στην κοινή προσπάθεια για την ευημερία και την προοπτική του κυπριακού λαού και θα αγωνιστούμε για την αναζωογόνηση των διαπραγματεύσεων με στόχο την επίτευξη δίκαιης και βιώσιμης λύσης για την επανένωση της Κύπρου στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ειδήσεις σήμερα Γκάλοπ της Marc: Αυτοδυναμία βγάζει η δεύτερη κάλπη Νέος πρόεδρος της Κύπρου ο Νίκος Χριστοδουλίδης «Άγνωστο αντικείμενο» εμφανίστηκε και στην Κίνα – Έτοιμο να το καταρρίψει το Πεκίνο BEST OF NETWORK 12.02.2023, 15:30 12.02.2023, 16:55 07.02.2023, 10:57 12.02.2023, 19:10 12.02.2023, 19:14 12.02.2023, 13:09

