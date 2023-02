Συλλυπητήρια Μητσοτάκη για τον θάνατο Σαντορινιού – «Υπηρέτησε με ευπρέπεια τη δημόσια ζωή» «Ήταν ένας πολιτικός που υπηρέτησε με ευπρέπεια τον τόπο του», έγραψε ο πρωθυπουργός Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για την απώλεια του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριου Σαντορινιού εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. «Ήταν ένας πολιτικός που υπηρέτησε με ευπρέπεια τον τόπο του, την παράταξή του και τη δημόσια ζωή», έγραψε χαρακτηριστικά στα social media ο πρωθυπουργός. Αναλυτικά η ανάρτησή του: «Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριου Σαντορινιού. Ενός πολιτικού που υπηρέτησε με ευπρέπεια τον τόπο του, την παράταξή του και τη δημόσια ζωή, ιδίως στον τομέα της νησιωτικής πολιτικής. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του». Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριου Σαντορινιού. Ενός πολιτικού που υπηρέτησε με ευπρέπεια τον τόπο του, την παράταξή του και τη δημόσια ζωή, ιδίως στον τομέα της νησιωτικής πολιτικής. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του.— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 13, 2023 Ειδήσεις σήμερα Πέθανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριος Σαντορινιός Τα «θαύματα» κρατούν ζωντανή την ελπίδα στην Τουρκία – 40χρονη βρέθηκε μετά από 170 ώρες BEST OF NETWORK 13.02.2023, 09:10 13.02.2023, 07:21 13.02.2023, 09:13 13.02.2023, 09:52 13.02.2023, 09:47 12.02.2023, 19:00

