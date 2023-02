ΣΥΡΙΖΑ: Τριήμερο πένθος για τον Νεκτάριο Σαντορινιό – Αναβλήθηκε η Πολιτική Γραμματεία

Τριήμερο πένθος για την απώλεια του βουλευτή Νεκτάριου Σαντορινιού και αναστολή όλων των κομματικών εκδηλώσεων και συνεδριάσεων ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η νέα ημερομηνία για την συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, ενώ σήμερα θα μιλήσει στη Βουλή ο Αλέξης Τσίπρας. Υπενθυμίζεται πως ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υφυπουργός Ναυτιλίας, Νεκτάριος Σαντορινιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 50 ετών, ύστερα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Ενός λεπτού σιγή στη Βουλή Η Ολομέλεια της Βουλής, το πρωί της Δευτέρας, τίμησε, τη μνήμη του βουλευτή με ενός λεπτού σιγή. Ο πρόεδρος της Βουλής, Κώστας Τασσούλας, αναφέρθηκε «στο ήθος, την πίστη, το θάρρος, τη μαχητικότητά του και το κοινοβουλευτικό του ήθος», τονίζοντας ότι «ο Νεκτάριος Σαντορινιός, παρά την προσωπική περιπέτεια που τον ταλαιπωρούσε, έβαζε πάνω από όλα το καθήκον του προς τον κοινοβουλευτισμό και προς την ιδιαίτερη πατρίδα του». «Υποκλινόμαστε στη μνήμη ενός νέου ανθρώπου, που ενώ δεν συμπλήρωσε τον κύκλο της ζωής του όπως αναμενόταν, συμπλήρωσε το έργο και το καθήκον της ζωής του με τρόπο που όλοι μας του το αναγνωρίζουμε. Θερμά συλλυπητήρια συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, είχα την ευκαιρία να μιλήσω και με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Και όσο και αν αυτή η δοκιμασία και η επιδείνωση της υγείας του ήταν κάτι το οποίο στατιστικά θα μπορούσε να έχει αυτήν την εξέλιξη που είχε σήμερα, ωστόσο η ώρα της ανακοίνωσης του θανάτου, μετά από μία σκληρή δοκιμασία, δεν παύει να είναι ασήκωτη. Αυτό το ασήκωτο, το απαλύνει μία τρυφερή, μία γλυκιά ανθρώπινη ανάμνηση ενός άξιου, δημιουργικού συναδέλφου που τίμησε την ιδιότητα του βουλευτού, του υπουργού, του πατέρα, του συζύγου, του οικογενειάρχη και κυρίως του Δωδεκανήσιου. Αιωνία του η μνήμη», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Βουλής. Το τελευταίο αντίο στον Νεκτάριο Σαντορινιό απηύθυνε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης, επισημαίνοντας ότι «ο θάνατός του ρίχνει βαριά τη σκιά σε όλο το Κοινοβούλιο». «Ο Νεκτάριος έδωσε μια άνιση μάχη τα τελευταία χρόνια. Παρ’ όλα αυτά την έδωσε με αξιοπρέπεια, ήθος και μόλις πριν λίγες μέρες, ενώ γνώριζε την κατάσταση της υγείας του, σε μια δημόσια τοποθέτησή του έδωσε το “παρών” στον δικό μας αγώνα, στον αγώνα της παράταξής του, έναν αγώνα που πάντοτε τον υπηρέτησε με πείσμα, αυταπάρνηση, ήθος και μαχητικότητα. Αγάπησε την πατρίδα του, τα Δωδεκάνησα, τη Ρόδο, έδωσε μάχες για τη νησιωτικότητα εδώ στη Βουλή, έδωσε το περίσσευμα της ζωής του και για αυτό τον αγάπησαν οι συμπατριώτες του. Όλοι μας υποκλινόμαστε μπροστά του και θα τον θυμόμαστε», τόνισε ο κ. Σκουρλέτης. Τη θέση του εκλιπόντος βουλευτή Δωδεκανήσου, Νεκτάριου Σαντορινιού, καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών Δημήτρης Γάκης. Ειδήσεις σήμερα: Αίτημα άρσης ασυλίας του Κύρτσου για χρέη €459.000 στο Δημόσιο Πέθανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριος Σαντορινιός Η τραγωδία μόλις άρχισε στην Τουρκία – Οργή κατά Ερντογάν για τους «φιλικούς εργολάβους»

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )