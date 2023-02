Τουρκία: Ο Τύπος για τον θερμό εναγκαλισμό Δένδια – Τσαβούσογλου στις σεισμόπληκτες περιοχές

Η επίσκεψη του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στις σεισμόπληκτες περιοχές στην Τουρκία, στο πλευρό του Τούρκου ομολόγου του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, προβάλλεται έντονα στον τουρκικό Tύπο. Τα δημοσιεύματα σημειώνουν πως ο θερμός εναγκαλισμός Δένδια – Τσαβούσογλου μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, δείχνουν μία πρόθεση των δύο πλευρών να αφήσου πίσω τους την πολύμηνη ένταση, μπροστά στην καταστροφή και την ανθρωπιστική κρίση που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή. «Μήνυμα υποστήριξης από την Ελλάδα στην Τουρκία: Να μην περιμένουμε άλλον σεισμό για να φτιάξουμε τις σχέσεις μας», είναι ο τίτλος δημοσιεύματος της εφημερίδας Sabah, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Δένδια και Τσαβούσογλου από τις σεισμόπληκτες περιοχές. «Λόγω των σεισμών στο Καχραμανμαράς, που προκάλεσαν καταστροφές σε δέκα επαρχίες, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε την περιοχή και συναντήθηκε με τον Νταβλούτ Τσαβούσογλου. Εκφράζοντας ευχαριστίες για το έργο των ελληνικών ομάδων έρευνας και διάσωσης που εργάζονται σκληρά, ο Τσαβούσογλου είπε: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις ελληνικές ομάδες έρευνας και διάσωσης. Από την ημέρα που έφτασαν η προσπάθειά ήταν συνεχής. Σε τέτοιες δύσκολες ημέρες φαίνονται οι καλοί γείτονες» σχολιάζει η εφημερίδα Yeni Safak. «Επίσκεψη αλληλεγγύης Έλληνα υπουργού», γράφει η Hurriyet, επισημαίνοντας: «η χθεσινή επίσκεψη του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στην Αντιόχεια, αξιολογήθηκε ως το πρώτο βήμα μιας νέας εποχής στις σχέσεις των δύο χωρών με τις ανθρωπιστικές διαστάσεις της καταστροφής να αφήνουν στην άκρη διαφωνίες και εντάσεις». Η Yeni Akit σχολιάζει για την επίσκεψη Δένδια στα Άδανα: «Ο Δένδιας πήγε στα Άδανα που επλήγη από τον σεισμό. Από την άλλη, ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου χαρακτήρισε «σημαντική» την επίσκεψη του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, που στόχο είχε να δείξει αλληλεγγύη προς την Τουρκία παρά την ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες». «Έλληνας ΥΠΕΞ Δένδιας: Να μην περιμένουμε άλλον σεισμό για να φτιάξουμε τη σχέση μας». γράφει η Sozcu, σημειώνοντας: «Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος επισκέφθηκε την Αντιόχεια μετά τους σεισμούς με επίκεντρο το Καχραμανμαράς, αξιολόγησε τους σεισμούς ως ‘‘εντελώς καταστροφικούς’’». Η εφημερίδα Τurkiye σημειώνει: «Επισκεπτόμενος την περιοχή του σεισμού, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας δήλωσε: ’’Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να ξεπεράσουμε δύσκολες στιγμές, τόσο σε διμερές όσο και σε επίπεδο ΕΕ’’». Ειδήσεις σήμερα: Μουσεία: Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα πέντε μεγάλα δημόσια μουσεία της χώρας Εκλογές 2023: Όλα τα ονόματα στα ψηφοδέλτια της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη – Ο Μητσοτάκης στη Δυτική Μακεδονία Καιρός: Με κρύο και βροχές ξεκινάει η εβδομάδα – Έρχεται βελτίωση και άνοδος της θερμοκρασίας

