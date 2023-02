Τσίπρας: Ο Νεκτάριος Σαντορινιός υπήρξε πάνω από όλα ένας σπάνιος άνθρωπος «Η απώλεια για όλους μας είναι μεγάλη», έγραψε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ «Τα λόγια είναι φτωχά όταν πρόκειται να αποχαιρετήσεις έναν δικό σου άνθρωπο που φεύγει τόσο νωρίς», έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας μετά την απώλεια του βουλευτή του κόμματος Νεκτάριου Σαντορινιού. «Ο Νεκτάριος Σαντορινιός υπήρξε ένας από τους πιο αποτελεσματικούς υπουργούς Ναυτιλίας. Πάνω από όλα όμως υπήρξε ένας σπάνιος άνθρωπος», πρόσθεσε. «Η απώλεια για όλους μας είναι μεγάλη», κατέληξε. Τα λόγια είναι φτωχά όταν πρόκειται να αποχαιρετήσεις έναν δικό σου άνθρωπο που φεύγει τόσο νωρίς.Ο Νεκτάριος Σαντορινιός υπήρξε ένας από τους πιο αποτελεσματικούς υπουργούς Ναυτιλίας.Πάνω από όλα όμως υπήρξε ένας σπάνιος άνθρωπος.Η απώλεια για όλους μας είναι μεγάλη. pic.twitter.com/iGzMx4nGgW— Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) February 13, 2023 Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νεκτάριος Σαντορινιός ήταν προσωπικός φίλος του Αλέξη Τσίπρα, εκτός από πρωτοκλασάτο στέλεχος, όποτε στην Κουμουνδούρου το κλίμα είναι παρά πολύ βαρύ. Τώρα, σναμένεται να αποφασιστεί αν θα συνεδριάσει τελικά η Πολιτική Γραμματεία για τα ψηφοδέλτια του κόμματος, τα οποία θα δινόταν σήμερα στη δημοσιότητα. Ειδήσεις σήμερα Πέθανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριος Σαντορινιός Τα «θαύματα» κρατούν ζωντανή την ελπίδα στην Τουρκία – 40χρονη βρέθηκε μετά από 170 ώρες BEST OF NETWORK 13.02.2023, 09:10 13.02.2023, 07:21 13.02.2023, 09:13 13.02.2023, 09:52 13.02.2023, 09:47 12.02.2023, 19:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )