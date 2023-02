Τσίπρας: «Υπό δίωξη» ο πολιτισμός στην Ελλάδα Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για τη «μεγάλη απώλεια» του Νεκτάριου Σαντορινιού, προτού ξεκινήσει την παρέμβασή του σχετικά με το νομοσχέδιο για τα Μουσεία Στη «μεγάλη απώλεια» του Νεκτάριου Σαντορινιού αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της Βουλής, προτού ξεκινήσει την παρέμβασή του σχετικά με το νομοσχέδιο για τα Μουσεία. Ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για «δύσκολη μέρα» και εξέφρασε τη «βαθύτατη οδύνη» του εκ μέρους και της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι ο εκλιπών, αν και έφυγε πρόωρα, πρόλαβε να κάνει «σημαντικά πράγματα ως βουλευτής και ως υπουργός». Τόνισε πως πρόκειται για «μεγάλη απώλεια για τα Δωδεκάνησα, για τα νησιά και τους νησιώτες» για τους οποίους «αγωνιζόταν αλλά και για το ελληνικό κοινοβούλιο». Την άποψη ότι ο πολιτισμός στη χώρα είναι «υπό δίωξη» εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Ξεκινώντας την ομιλία του αναφέρθηκε στη Μελίντα Μερκούρη, επισημαίνοντας τη φράση που είχε πει ότι «χωρίς τον Πολιτισμό είμαστε ο κανείς». «Ο πολιτισμός είναι η ψυχή μας. Ο πολιτισμός είναι η Ελλάδα. Γι’ αυτό ο λαός μας, που έχει και ιστορία, και μνήμη και ταυτότητα και κουβαλάει πολιτιστικές παρακαταθήκες χιλιάδων χρόνων απαντούσε πάντα, σε συνθήκες φτώχειας, κατοχής, διώξεων, σωστά στο δίλημμα που πολλές φορές έβαζε η σκληρότητα της ζωής: Πολιτισμός ή βαρβαρότητα», είπε χαρακτηριστικά. Σχολίασε, επίσης, ότι «ο πολιτισμός και οι άνθρωποί του υπήρξαν για δεκαετίες στο τόπο μας διωκόμενοι, με τον πιο άγριο τρόπο», τονίζοντας πως ενώ περίμενε κανείς ότι αυτές οι μαύρες σελίδες ανήκουν στο παρελθόν, βλέπουμε δυστυχώς σήμερα την ιστορία να επαναλαμβάνεται. Και δυστυχώς όχι σαν φάρσα». «Για άλλη μια φορά είναι υπό δίωξη ο πολιτισμός και οι άνθρωποί του. Συστηματικά και σχεδιασμένα από μια κυβέρνηση που συμπεριφέρεται σαν καθεστώς και σε κάθε της βήμα προσπαθεί να επιβάλει τη βαρβαρότητα», υπογράμμισε ο Αλ. Τσίπρας και πρόσθεσε: «Στο δίλλημα λοιπόν, πολιτισμός η βαρβαρότητα, εσείς έχετε επιλέξει τη βαρβαρότητα. Και επιχειρείτε να την επιβάλετε και στον πολιτισμό. Υποτάσσοντας, απαξιώνοντας, εξουθενώνοντας τους ανθρώπους του». Ειδήσεις σήμερα: Αίτημα άρσης ασυλίας του Κύρτσου για χρέη €459.000 στο Δημόσιο Πέθανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριος Σαντορινιός Το «θαύμα» της Ερζίν – Η μόνη πόλη στο Χατάι που δεν έχει θρηνήσει ούτε έναν νεκρό BEST OF NETWORK 13.02.2023, 13:00 13.02.2023, 11:24 13.02.2023, 10:30 13.02.2023, 09:52 13.02.2023, 09:47 13.02.2023, 12:00

