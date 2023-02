Χριστοδουλίδης σε Τατάρ: Έτοιμοι για επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης κάλεσε τον Νίκο Χριστοδουλίδη για να τον συγχαρεί για την εκλογή του στην προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας Μανώλης Καλατζής 13.02.2023, 15:12 Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ είχε το μεσημέρι ο εκλελεγμένος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στον οποίο εξέφρασε την ετοιμότητά του για επανέναρξη των συνομιλιών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του πολιτικού γραφείου του κ. Χριστοδουλίδη, η επικοινωνία έγινε με πρωτοβουλία του κ. Τατάρ, ο οποίος τον συνεχάρη για την εκλογή του, ενώ ο κ. Χριστοδουλίδης εξέφρασε συλλυπητήρια προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα και τις οικογένειες των θυμάτων από τον φονικό σεισμό στην Τουρκία. Διαβίβασε επίσης στον κ. Τατάρ την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως άλλωστε έχει ήδη εκφραστεί για παροχή οποιασδήποτε βοήθειας χρειαστεί. Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε με έμφαση στον Τουρκοκύπριο ηγέτη, όπως προστίθεται, ότι η παρούσα κατάσταση πραγμάτων δεν είναι προς όφελος καμίας από τις δύο κοινότητες. Εξέφρασε ταυτόχρονα την ετοιμότητά του για επανέναρξη των συνομιλιών στη συμφωνημένη βάση λύσης του Κυπριακού. Ο εκλελεγμένος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, διαβίβασε την ετοιμότητά του για συνάντηση με τον κ. Τατάρ το συντομότερο δυνατό, είτε πριν, είτε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και τον ενημέρωσε ότι για αυτή την πρόθεσή του, θα ενημερώσει και επισήμως τα Ηνωμένα Έθνη. Από την πλευρά του, ο Ερσίν Τατάρ, επιφυλάχθηκε να απαντήσει, καταλήγει η ανακοίνωση. Ειδήσεις σήμερα:Νέο θαύμα στα συντρίμμια: 6χρονο κορίτσι και 70χρονη ανασύρθηκαν ζωντανές έπειτα από 178 ώρες! Το «αντίο» πολιτικών και κομμάτων στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριο Σαντορινιό Μυστήριο με τα «μπαλόνια» που κατέρριψαν οι ΗΠΑ – Δεν αποκλείεται ούτε να… είναι UFO Μανώλης Καλατζής 13.02.2023, 15:12 BEST OF NETWORK 13.02.2023, 13:30 13.02.2023, 11:24 13.02.2023, 13:00 13.02.2023, 09:52 13.02.2023, 09:47 13.02.2023, 12:00

