H 4χρονη Μιράι νίκησε τον θάνατο: Βγήκε ζωντανή από τα χαλάσματα 178 ώρες μετά τον σεισμό

Η θέληση για τη ζωή εξακολουθεί να θριαμβεύει μέσα από τα χαλάσματα. Οι διασώστες ανέσυραν από τα τα χαλάσματα ζωντανό ένα 4χρονο κορίτσι, τη Μιράι, 178 ώρες μετά τον φονικό σεισμό.

Σύμφωνα με το CNN Turk η διάσωση έγινε στην Αντιγιαμάν, όπου τα σωστικά συνεργεία συνεργεία συνεχίζουν το έργο τους. Το τουρκικό δίκτυο σημειώνει μάλιστα ότι οι διασώστες είναι πολύ κοντά στο να φτάσουν στη μεγαλύτερη αδελφή του κοριτσιού, με την ελπίδα να βγει και αυτή σώα από τα συντρίμμια.

Rescue operation Turkey and Syria is coming to an end, 4-year-old girl saved – #damascus #istanbul #rescue #turkey #ankara #syria #girl https://t.co/OkQpAwNUKt

— IdeallyaNews (@IdeallyaNews) February 13, 2023