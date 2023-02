Ασημακοπούλου: Να μετατραπούν τα δάνεια Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε επιχορηγήσεις Υπογράμμισε την έλλειψη δεξιοτήτων στην Ένωση, η οποία υποφέρει από στρατηγικές εξαρτήσεις και διέπεται από πολλούς κανόνες, σε σχέση με άλλα μέρη του κόσμου Την πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, περί αναπροσαρμογής του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για την αντιμετώπιση της κρίσης ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη, ανέδειξε, από το βήμα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κυρία Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου. Στο πλαίσιο της συζήτησης για τα κεφάλαια του REPowerEU στα Σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, παρουσία του Επιτρόπου, αρμόδιου για τη Διαχείριση Κρίσεων, κ. Janez Lenarčič η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εξήγησε ότι ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που προκάλεσε η πανδημία και σήμερα προσαρμόζεται για να συμβάλει στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Ως προς την αντιμετώπιση της επόμενης πρόκλησης στην Ευρώπη, που είναι εκείνη της ανταγωνιστικότητας, αφού ανέφερε ότι ορισμένοι πρότειναν ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Κυριαρχίας, τόνισε τη δυνατότητα εξεύρεσης μίας λύσης και πάλι διαμέσου του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στη συνέχεια, υπογράμμισε την έλλειψη δεξιοτήτων στην Ένωση, η οποία υποφέρει από στρατηγικές εξαρτήσεις και διέπεται από πολλούς κανόνες, σε σχέση με άλλα μέρη του κόσμου, αναφέροντας, παράλληλα, ότι ο νόμος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, για τη μείωση του πληθωρισμού, έχει αυξήσει περεταίρω την πίεση. Η Ευρωβουλευτής κατέστησε σαφές πως η χαλάρωση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, από μόνη της, θα είναι ανεπαρκής και άδικη για τα κράτη μέλη με μικρότερο διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Η Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξε την πρόταση του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών, λέγοντας ότι «αν δεν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε νέα χρηματοδότηση, θα πρέπει να προσαρμόσουμε τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας». Δήλωσε, μάλιστα, εμφατικά ότι μια βιώσιμη επιλογή θα ήταν η μετατροπή ορισμένων δανείων του Μηχανισμού σε επιχορηγήσεις, καταλήγοντας ότι «αυτή η ελληνική πρόταση μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην εξεύρεση μιας βιώσιμης και πρακτικής λύσης για την κρίση ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη». Ειδήσεις σήμερα:Τι λένε οι ειδικοί για την εκδοχή του ντόμινο και την πιθανότητα μεγάλου σεισμού στην Ελλάδα «Efharisto poli file» στο πρωτοσέλιδo της Hurriyet – Ύμνοι για την ΕΜΑΚ Θύμα ξυλοδαρμού από τον σύζυγό της η κόρη της άγρια δολοφονημένης Βάιας Γκανιά BEST OF NETWORK 14.02.2023, 11:55 14.02.2023, 07:12 14.02.2023, 10:36 14.02.2023, 09:26 14.02.2023, 09:28 1 14.02.2023, 10:20

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )