Βούλτεψη και Αμυράς: Μαζί στο Σχιστό για την προστασία του περιβάλλοντος

Το μήνυμα ότι η προστασία και η φροντίδα του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων έστειλαν από την δομή του Σχιστού οι υφυπουργοί Μετανάστευσης και Ασύλου και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σοφία Βούλτεψη και Γιώργος Αμυράς, καθώς και ο επικεφαλής του ΔΟΜ στην Ελλάδα, πρέσβης Τζιανλούκα Ρόκκο. Η πρώτη αυτή δράση ευαισθητοποίησης για την προστασία του περιβάλλοντος, ολοκληρώθηκε με την συμμετοχή 16 υπηκόων τρίτων χωρών(Συρία, Αφγανιστάν, Μαρόκο , Λίβανο, Υεμένη, Ουγκάντα, Σομαλία και Ιράκ), στο πλαίσιο ενταξιακών προγραμμάτων που υλοποιούνται με την χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0. Πολύτιμη βοήθεια στην υλοποίηση της δράσης πρόσφερε και η δωδεκαμελής ομάδα εθελοντών και υπαλλήλων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλίμου με επικεφαλής τον αντιδήμαρχο κ. Νικόλαο Αλβανό. Οι συμμετέχοντες στη δράση, προχώρησαν σε καθαρισμό των προαύλιων χώρων της δομής και των γύρω εξωτερικών χώρων. Σκοπός της δράσης είναι η ευαισθητοποίησή προσφύγων και μεταναστών μέσω της ενημέρωσης και εκπαίδευσής τους σε θέματα που αφορούν στην προστασία του Περιβάλλοντος, ενισχύοντας έτσι και τους δεσμούς τους με τις τοπικές κοινωνίες. Είχε προηγηθεί και εβδομάδα θεωρητικής εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια της οποίας οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν μαθήματα γλώσσας και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με την συμβολή του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Σημαντική υπήρξε και η συμβολή του Διοικητή της Δομής Θωμά Παπακωνσταντίνου. Μετά το πέρας της δράσης η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου αρμόδια για την Ένταξη κ. Σοφία Βούλτεψη δήλωσε: «Είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι αυτοί να γνωρίζουν τους κινδύνους και να αντιμετωπίζουν κάθε απειλή, προστατεύοντας τους εαυτούς τους και τις τοπικές κοινωνίες. Η εκπαίδευση αποτελεί το πρώτο βήμα για μια ομαλή ενταξιακή διαδικασία και η προστασία του περιβάλλοντος βρίσκεται στην κορυφή των σχεδίων μας. Και είναι ευχής έργο που το Ταμείο Ανάκαμψης μας προσφέρει αυτήν την μοναδική και πρωτοποριακή ευκαιρία». Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργος Αμυράς αναφέρθηκε για τη δράση: «Σήμερα, στο Σχιστό, πραγματοποιήσαμε μία πολύ ξεχωριστή εκδήλωση. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Εθελοντές από το Δήμο Αλίμου και μετανάστες, πραγματοποιήσαμε εκπαιδευτική δράση καθαρισμού του δάσους πλησίον της Δομής. Καθαρίζουμε τα δάση, συμβιώνουμε μαζί». Ο επικεφαλής του ΔΟΜ στην Ελλάδα , πρέσβης Τζιανλούκα Ρόκκο τόνισε: «Η σημερινή πρωτοβουλία φέρνει κοντά τους πρόσφυγες και την τοπική κοινωνία γύρω από ένα κρίσιμο ζήτημα, όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Οι κοινές αξίες είναι βασικό στοιχείο της ένταξης και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί σίγουρα κορυφαία αξία τόσο για την Ελλάδα όσο και την ΕΕ». «Με ιδιαίτερη χαρά βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να συνδράμουμε στην εξαιρετική αυτή δράση. Η ομάδα των εθελοντών Πολιτικής Προστασίας μαζί με τους υπαλλήλους του Δήμου Αλίμου, συμμετέχουμε με αισθήματα αγάπης και αλληλεγγύης, στο πρόγραμμα εκπαίδευσης αναγνωρισμένων προσφύγων στη δομή του Σχιστού, σε περιβαλλοντολογικά θέματα αλλά και θέματα πρόληψης δασικών πυρκαγιών .Τόσο εγώ όσο και ο Δήμαρχος Αλίμου κος Ανδρέας Κονδύλης, ευχαριστούμε θερμά την Υπουργό κα Σοφία Βούλτεψη για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μας έδωσε να διδάξουμε αλλά και να διδαχθούμε» επισήμανε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του δήμου Αλίμου κ. Νικόλαος Αλβανός. Όλα τα προγράμματα ένταξης του Ταμείου Ανάκαμψης υλοποιούνται μέσω της συνεργασίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Τομέας Ένταξης), με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και γενική συντονίστρια την Αρχιπύραρχο Δόκτορα Καλλιόπη Σαΐνη. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. Ειδήσεις σήμερα: Κέρκυρα: Βρέθηκε σε ποιον ανήκει το αυτοκίνητο με τα ανθρώπινα οστά – Εξαφανίστηκε πριν 10 χρόνια Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα – Πού θα βρέξει Μπλίνκεν: «Ανήσυχος» για την απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )