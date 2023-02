Ευρωκοινοβούλιο: Η Μετσόλα ανακοίνωσε ότι έλαβε το αίτημα της Ελλάδας για άρση ασυλίας του Γιώργου Κύρτσου

Την άρση ασυλίας του ευρωβουλευτή Γιώργου Κύρτσου ζήτησε η Eισαγγελία του Αρείου Πάγου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το αίτημα άρσης ασυλίας αφορά χρέη ύψους 459.000 ευρώ προς το ελληνικό Δημόσιο. Επιβεβαιώνοντας πλήρως το «Πρώτο ΘΕΜΑ», που αποκάλυψε προχθές, Κυριακή, την ύπαρξη του σχετικού αιτήματος από τις 27 του περασμένου Ιανοαυρίου, η πρόεδρος της Ευρωβουλής, Ρομπέρτα Μετσόλα, ανέφερε: «Έλαβα αίτημα από τις αρμόδιες αρχές στην Ελλάδα για την άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Γιώργου Κύρτσου. Το αίτημα αφορά την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων». Υπενθυμίζεται ότι η άρση της ασυλίας ζητείται, προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στον ευρωβουλευτή. Η όλη υπόθεση αφορά χρέη ύψους 459.918,18 ευρώ προς το Δημόσιο, που προέρχονται από την εκδοτική επιχείρηση Free Sunday, την οποία ίδρυσε και διηύθυνε ο Γ. Κύρτσος και στη συνέχεια ο γιoς του, Χρήστος. Με το επίσημο αίτημα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, που υπογράφεται από τον αντιεισαγγελέα του Ανωτάτου δικαστηρίου Γεώργιο Σκιαδαρέση και υποβάλλεται με βάση τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διαβιβάζεται η ποινική δικογραφία από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών με την οποία ζητείται «η άρση της ασυλίας του Ελληνα βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Κύρτσου Γεωργίου του Χρήστου, προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο συνολικού ύψους 459.918,18 ευρώ κατά παράβαση του άρθρου 25 παρ. 1 εδάφιο β’ του νόμου 1882/90, πράξη που φέρεται τελεσθείσα στην Αθήνα, στις 15/4/2018, υπό την ιδιότητα του διευθύνοντος συμβούλου, προέδρου και νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία “Free Sunday Εκδοτική Ανώνυμη Εταιρεία” και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης περί άρσης ή μη της ασυλίας του ανωτέρω ευρωβουλευτή». Με βάση τις διατάξεις του νόμου πρόκειται, λόγω ποσού, περί ποινικής δίωξης κακουργηματικού χαρακτήρα, για την οποία μπορεί να επιβληθεί ποινή φυλάκισης τριών τουλάχιστον ετών, καθώς το χρέος υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. Ειδήσεις σήμερα: «Μας συγκλόνισαν οι φωνές των θαμμένων ζωντανών» – Οι άνδρες της ΕΜΑΚ μίλησαν για όσα βίωσαν Tέλος στα ΙΧ με βενζίνη και diesel από το 2035, ψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο «Ο γιος μου το έκανε» λέει γυναίκα για την αρπαγή της 12χρονης στα Πατήσια

