Καραγιάννης: Νέες θέσεις εργασίας με τα έργα υποδομών στη Δ. Μακεδονία «Τα έργα αποτελούν επένδυση για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας» τόνισε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Στην ανάδειξη της στρατηγικής αξίας της Δυτικής Μακεδονίας μέσα από τα έργα που υλοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις υποδομές, κ. Γιώργος Καραγιάννης, συνοδεύοντας τον Πρωθυπουργό στο εργοτάξιο της σήραγγας της Κλεισούρας και μιλώντας στην παρουσίαση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με τον κ. Καραγιάννη: «Το σχέδιό μας έχει 4 βασικά χαρακτηριστικά: • Συνυπολογίζει τις ειδικές περιφερειακές και τοπικές ανάγκες αξιοποιώντας όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ευρύτερης περιοχής. • Πετυχαίνει το βέλτιστο συνδυασμό του οδικού- σιδηροδρομικού δικτύου και των αεροδρομίων. • Ενσωματώνει όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κάθε τομέα της οικονομίας. • Συμβάλλει έμπρακτα στη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής του κάθε πολίτη». «Με τον Ε65 ενισχύουμε την εξωστρέφεια της Δυτικής Μακεδονίας» Κάνοντας την αποτίμηση του έργου που έχει γίνει τα τελευταία 3,5 χρόνια, ο υφυπουργός Υποδομών ξεκίνησε από τα οδικά έργα με πρώτο τον αυτοκινητόδρομο Ε65 με τον οποίο, όπως είπε «ενώνουμε την Κεντρική Ελλάδα με τη Δυτική Μακεδονία και ενισχύουμε την εξωστρέφεια της ευρύτερης περιοχής» και πρόσθεσε ότι «αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2025. Παράλληλα, έχουμε δώσει εντολή στον Παραχωρησιούχο να ολοκληρώσει τις μελέτες για την σύνδεση με Δεσκάτη που ζητούσε η περιοχή». Παράλληλα, όπως τόνισε ο κ. Καραγιάννης «προχωρά η κατασκευή της Επαρχιακής Οδού Καστοριάς – Πτολεμαΐδας, Τμήμα ρέμα Κώτουρη – όρια Νομού Κοζάνης με σήραγγα στην Κλεισούρα όπου ολοκληρώνεται η εγκατάσταση του σχετικού εργοταξίου και ξεκίνησαν οι πρόδρομες εργασίες». Μάλιστα, χαρακτήρισε το συγκεκριμένο έργο ως «δείγμα των αποτελεσμάτων που έχει η στενή συνεργασία με την Περιφέρεια». Πώς προχωρά το οδικό τμήμα Φλώρινα – Πτολεμαΐδα Σε ό,τι αφορά τον Κάθετο Άξονα 50, ο κ. Καραγιάννης σημείωσε ότι «τον Δεκέμβριο του 2022 δημοπρατήθηκαν οι απαραίτητες μελέτες για το Τμήμα Πτολεμαΐδα – Ξινό Νερό, μήκους 30χλμ. και ολοκληρώνονται οι μελέτες για το τμήμα Ξινό Νερό – Αμμοχώρι, μήκους 15χλμ και αναμένεται να ανατεθούν το επόμενο διάστημα, μέσω των Συμφωνιών – Πλαίσιο που έχει ήδη η Εγνατία Οδός, οι μελέτες του τμήματος Αμμοχώρι – Φλώρινα, μήκους 5χλμ.». «Υπήρχε πολυδιάσπαση μελετών και ήταν πολιτική μας απόφαση όλο το έργο από Πτολεμαΐδα έως τη Φλώρινα να το υλοποιήσει η Εγνατία Οδός» επισήμανε. Αντίστοιχα, όπως σημείωσε ο κ. Καραγιάννης το τμήμα κάτω από την Εγνατία Οδό, από τον Α/Κ Κοίλων έως τα όρια του νομού Λάρισας/Κοζάνης και τελικά έως τον Τύρναβο «θα μελετηθεί ως ενοποιημένος οδικός άξονας από το Υπουργείο Υποδομών». Σε πλήρη εξέλιξη ο προγραμματισμός σιδηροδρομικών έργων Συνεχίζοντας, ο υφυπουργός Υποδομών αναφέρθηκε στα σιδηροδρομικά έργα που προχωρούν στην Δυτική Μακεδονία. «Ένα πραγματικά εμβληματικό έργο που θα ενισχύσει την εξωστρέφεια της περιοχής είναι η Νέα σιδηροδρομική σύνδεση Αεροδρόμιο Καστοριάς – Σύνορα με Αλβανία μέσω Καστοριάς- Ιεροπηγής – Πόγραδετς. Με αυτή τη νέα σύνδεση ενισχύεται η περιφερειακή και διακρατική συνδεσιμότητα των ελληνικών πόλεων μεταξύ τους και με τις γειτονικές χώρες. Η μελέτη σκοπιμότητας για την επιλογή της χάραξης ολοκληρώθηκε τέλος του 2022 και προτείνει τη σύνδεση μέσω Κοζάνης – Σιάτιστας- Καστοριάς» υπογράμμισε. Σύμφωνα με τον κ. Καραγιάννη «ένα άλλο σημαντικό έργο είναι η Αναβάθμιση / ανακαίνιση / συντήρηση τμήματος του Σιδηροδρομικού Δικτύου της Βορείου Ελλάδος στο τμήμα Πλατύ έως τα σύνορα και από Σ.Σ. Μεσονησίου έως Σ.Σ. Φλώρινας. Το έργο θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο του ΣΔΙΤ και θα είναι συνολικού προϋπολογισμού 180 εκατ. ευρώ». Ο κ. Καραγιάννης τόνισε ότι «ο ΟΣΕ θα προχωρήσει εντός του έτους στη συντήρηση της Γραμμής Αμύνταιο – Πτολεμαΐδα με στόχο την επαναλειτουργία της. Μέχρι τέλος του έτους θα δημοπρατηθεί και το έργο που αφορά στην κατασκευή παραλλαγής της σιδηροδρομικής γραμμής Πτολεμαίδας – Κοζάνης λόγω των ορυχείων της ΔΕΗ». Φράγμα Τριανταφυλλιάς και κτιριακά έργα Σημαντικές είναι και οι παρεμβάσεις για τα έργα ύδρευσης και άρδευσης με τον κ. Καραγιάννη να υπενθυμίζει ότι «το προηγούμενο καλοκαίρι υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή των απαραίτητων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων, ώστε να εξασφαλιστεί η άρδευση 18.000 στρεμμάτων από το Φράγμα Τριανταφυλλιάς. Επίσης, προκηρύξαμε στις 19 Ιανουαρίου την κατασκευή του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης Φλώρινας από το φράγμα Τριανταφυλλιάς, καθώς και την κατασκευή και θέση σε αποδοτική λειτουργία του Διυλιστηρίου κατάντη του φράγματος, για να διασφαλιστεί η ποιοτική και επαρκής ύδρευση για την πόλη της Φλώρινας». Ο υφυπουργός Υποδομών έκλεισε την παρουσίασή του με τα κτιριακά έργα και συγκεκριμένα το νέο κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καστοριάς, το οποίο όπως έκανε γνωστό «ολοκληρώθηκε και αναμένεται να παραδοθεί άμεσα», ενώ ολοκληρώνεται και ο διαγωνισμός ΣΔΙΤ για το Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας που θα ανεγερθεί στην Πτολεμαΐδα. «Τα έργα αποτελούν επένδυση για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας» «Τα έργα που έχουμε δρομολογήσει ή εκτελούμε αναδεικνύουν τον αναπτυξιακό χαρακτήρα του σχεδίου μας καθότι, επιφέρουν ορατά και μετρήσιμα αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα. Δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, τονώνουν την τοπική ανάπτυξη και προστατεύουν το περιβάλλον. Αποτελούν μία επένδυση για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας και ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και την αισιοδοξία των κατοίκων ακριτικών περιοχών. Και το κυριότερο, εμπεδώνουν μία νέα σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και της Πολιτείας, που πλέον αποδεικνύει ότι είναι συνεπής στις δεσμεύσεις της και κάνει πράξη την αποστολή της» τόνισε κλείνοντας ο κ. Καραγιάννης.

