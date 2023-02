Κυριάκος Μητσοτάκης: Η μάχη της αυτοδυναμίας περνά (και) από τα «γαλάζια κάστρα»

Η Δυτική Μακεδονία, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται από χθες και πραγματοποιεί διήμερη περιοδεία ανήκει στις περιοχές που ήταν «γαλάζιο κάστρο» στις εκλογές του 2019. Στην Καστοριά η ΝΔ πήρε πάνω από 50%, στα Γρεβενά περί το 43%, ενώ στη Φλώρινα και στην Κοζάνη κινήθηκε πέριξ του 40%. Από το 2019 ως σήμερα, όμως, στην εν λόγω περιοχή μεσολάβησαν πολλά, από το project της ενεργειακής μετάβασης που προκάλεσε μεγάλο προβληματισμό, έως την κρίση του κορονοϊού, με τις εν λόγω περιοχές να έχουν χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού. Υπό αυτό το πρίσμα, η χθεσινή περιοδεία του κ. Μητσοτάκη ήταν και ένα εκλογικό crash test, καθώς η αυτοδυναμία της ΝΔ περνά μέσα από τη διατήρηση δυνάμεων στις περιοχές, όπου έχει μεγάλη επιρροή. Όπως μεταδίδουν συνεργάτες του πρωθυπουργού, η υποδοχή που του επεφύλαξαν οι κάτοικοι ήταν πέραν του αναμενομένου, με κορωνίδα τον νομό Κοζάνης. Εκεί, όπου η ΝΔ εξέλεξε 4 βουλευτές το 2019, το πρόβλημα για το κυβερνών κόμμα είναι σημαντικό. Αρμόδιος συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη, πάντως, έλεγε χθες στο thetimes|-.gr ότι η προσέλευση στο ΔΗΠΕΘΕ της Κοζάνης ξεπέρασε τις προσδοκίες του γαλάζιου οργανωτικού, ενώ ακόμα και πολίτες που έχουν προβλήματα, όπως μηλοπαραγωγοί που σταμάτησαν τον κ. Μητσοτάκη, είχαν έναν ήπιο διάλογο μαζί του. Πηγή με γνώση της περιοχής εκτιμούσε στο thetimes|-.gr ότι η ΝΔ δεν θα έχει πρόβλημα στην Καστοριά (γίνεται μονοεδρική) και στη Φλώρινα, αλλά θα «ζοριστεί» περισσότερο στην Κοζάνη και στη μονοεδρική των Γρεβενών, λόγω της υπόθεσης Πάτση. Ο κ. Μητσοτάκης, πάντως, εμφανίστηκε αποφασισμένος να ανέβει ξανά στη Δυτική Μακεδονία τις επόμενες εβδομάδες, προ των εκλογών, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρέπει να χαθεί ούτε ψήφος στην πρώτη κάλπη που είναι και η πιο κρίσιμη για την τελική έκβαση της εκλογικής αναμέτρησης. Συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη, παράλληλα, εκτιμούν ότι η τάση της ΝΔ να «συμμαζέψει» τις απώλειές της, θα πιέσει εν τέλει την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, η οποία είχε αναπτύξει δυναμική στην περιοχή, αν και θα ήταν δύσκολο να εκλέξει βουλευτές λόγω του εκλογικού συστήματος. Και ο κ. Μητσοτάκης, όμως, πέρα από το ότι επισκέφθηκε μια σειρά έργων που είναι εξαιρετικά σημαντικά για την περιοχή, εξέπεμψε και σε πιο σκληρούς τόνους, ιδίως ως προς τα εθνικά θέματα, στην ομιλία του στο ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης. «Τθα γινόταν άραγε στον Έβρο και στο Αιγαίο αν στις μεταναστευτικές εισβολές έπρεπε να αμυνθεί ένας πρωθυπουργός που δεν ξεχώριζε τα σύνορα της πατρίδας μας; Και τι θα έκαναν οι υπουργοί του οι οποίοι θεωρούν σήμερα ακόμα ότι ο φράχτης στον Έβρο -τα λένε αυτά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ- παραβιάζει τη διεθνή νομιμότητα», διερωτήθηκε χθες ο κ. Μητσοτάκης. Εκ νέου, πάντως, απηύθυνε προσκλητήριο σε πολίτες που δεν προέρχονται από τη ΝΔ να συνταχθούν με το κυβερνών κόμμα στον δρόμο προς τις κάλπες, εκτιμώντας, παράλληλα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια τροχιά επανασυσπείρωσης ψηφοφόρων, χωρίς, όμως, να προσελκύει νέους. «Εμείς έχουμε δίπλα μας όλους εκείνους που ζητούν μια δεύτερη εντολή στην προκοπή. Είναι τα εκατομμύρια των Ελλήνων. Είναι εκατομμύρια των Ελλήνων που δεν χωρίζονται κατ’ ανάγκη πια σε δεξιούς και σε αριστερούς, αλλά σε αυτούς που διεκδικούν το αύριο και σε εκείνους που αναμασούν το χθες», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης, πάντως, θα εστιάσει και το επόμενο διάστημα σε εκτός των Αθηνών περιοχές. Την άλλη εβδομάδα προγραμματίζει επίσκεψη στη Λάρισα, ενώ θα μεταβεί και στα Γρεβενά που δεν συμπεριελήφθησαν στο πρόγραμμα της επίσκεψης του. Στο τέλος του μήνα, ο κ. Μητσοτάκης θα βρεθεί εκ νέου στη Θεσσαλονίκη, ενώ στις αρχές Μαρτίου προγραμματίζεται επίσκεψη στη Λαμία. Ειδήσεις σήμερα: Η τραγωδία μόλις άρχισε στην Τουρκία – Οργή κατά Ερντογάν για τους «φιλικούς εργολάβους»Πόσο ασφαλή είναι τα κτίρια στην Ελλάδα απέναντι σε έναν σεισμό σαν της Τουρκίας Survivor All Star: Στον τάκο Μελίνα και Ασημακόπουλος… βόμβα από τον Κόρο – Δείτε βίντεο

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )