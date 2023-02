Με τη ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης ο δημοσιογράφος αδερφός του Κυριάκου Βελόπουλου

Μπορεί ο Κυριάκος Βελόπουλος να κάνει αγώνα, ώστε η Ελληνική Λύση να ενισχύσει την εκλογική της επιρροή, φαίνεται, όμως, ότι ο ετεροθαλής αδερφός του, Δημήτρης Βενιέρης, δεν θέλγεται, παραμένει στις τάξεις της ΝΔ και θα είναι ξανά υποψήφιος με το κόμμα στην Α’ Θεσσαλονίκης. Όπως πρώτο έγραψε τη Δευτέρα το thetimes|-.gr, ο κ. Βενιέρης έχει λάβει το «πράσινο φως» για να διεκδικήσει μια έδρα στη Θεσσαλονίκη, ενώ ο ίδιος όλα τα τελευταία χρόνια είναι στο τιμόνι του ραδιοφωνικού σταθμού Status Fm 107,7. Έχει μακρά δημοσιογραφική διαδρομή σε μέσα της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας και ειδικά στα ερτζιανά, ενώ θεωρείται από τις «δυνατές φωνές» της συμπρωτεύουσας. Το «Δημήτρης Βενιέρης» ήταν αρχικά ένα ψευδώνυμο, το οποίο κανονικοποιήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’90, με τον δημοσιογράφο να το προσθέτει στα επίσημα έγγραφα του τότε. Ο ίδιος γεννήθηκε ως «Βελόπουλος» και είναι ο μεγαλύτερος αδερφός του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, αν και πολιτικά οι δυο τους δεν συμπορεύονται. Κατά πληροφορίες, πάντως, η Ελληνική Λύση αυτήν την περίοδο υφίσταται δημοσκοπικές πιέσεις, καθώς η δυναμική που είχε αναπτύξει το τελευταίο διάστημα μοιάζει να ψαλιδίζεται, καθώς μπαίνουμε σε μια περίοδο σκληρότερων πολιτικών διλημμάτων και ισχυρότερης πόλωσης. Ειδήσεις σήμερα: Οι άνδρες της ΕΜΑΚ μιλούν για όσα βίωσαν στην Τουρκία: «Μας συγκλόνισαν οι φωνές των θαμμένων ζωντανών» Tέλος στα ΙΧ με βενζίνη και diesel από το 2035, ψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο Πατήσια: «Ο γιος μου την έκλεψε για να την παντρευτεί» λέει γυναίκα για την αρπαγή της 12χρονης

