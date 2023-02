Μητσοτάκης: Έκτακτο βοήθημα €200 έως €300 σε συνταξιούχους που δεν είδαν αύξηση – Δείτε live

Την παροχή έκτακτου βοηθήματος ύψους από 200 έως 300 ευρώ στους συνταξιούχους που δεν είδαν αυξήσεις στις συντάξεις τους λόγω προσωπικής διαφοράς, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί αυτή την ώρα στην Κοζάνη. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε: «Πράγματι όταν υλοποιήσαμε την δέσμευσή μας για αύξηση των συντάξεων κατά 7,75% από το 2023 γνωρίζαμε ότι πραγματική αύξηση θα έβλεπαν οι συνταξιούχοι που δεν είχαν προσωπική διαφορά ήταν δημιούργημα του νόμου Κατρούγκαλου και να εκφράσω επιεικώς τον προβληματισμό μου για αυτούς που σήμερα διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους για την προσωπική διαφορά όταν είναι οι οποίοι την θεσμοθέτησαν. Είναι υποκριτικό να γίνεται αυτό σήμερα από το ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος πετσόκοψε τις συντάξεις, θέσπισε την προσωπική διαφορά και έρχεται τώρα και λέει με ένα νόμο και ένα άρθρο μπορεί αυτή να αντικατασταθεί. Οπότε, πράγματι υπήρχαν αδικίες, υπήρχαν συνταξιούχοι και δεν είδαν αύξηση. Είμαι σήμερα στην θέση να έχω μία καλύτερη εικόνα για την υλοποίηση του προϋπολογισμού του 2023, επειδή έχω πει πολλές φορές ότι η οικονομία μας αναπτύσσεται καλύτερα από το προσδοκώμενο, αυτό δημιουργεί και περισσότερα έσοδα οπότε είμαι σήμερα σε θέση να αναγγείλω ότι θα υπάρχει ένα έκτακτο βοήθημα για τους συνταξιούχους οι οποίοι δεν είδαν αύξηση στη σύνταξη λόγω της προσωπικής διαφοράς το οποίο θα είναι 200 με 300€ ανάλογα το ύψος των αποδοχών τους». Η συνέντευξη τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη Λεπτό προς λεπτό η συνέντευξη τύπου Όλες οι πολιτικές που έχουμε ανακοινώσει είναι για να μείνει ο κόσμος στη δυτική Μακεδονία. Ξέρω ότι υπάρχει καχυποψία και αυτό δεν αντιστρέφεται από τη μια στιγμή στην άλλη με στόχο το 2030 στην επόμενη απογραφή να αντιστρέψουμε την πορεία φυγής από περιοχές της δυτικής Μακεδονίας. Θέλουμε να δώσουμε μια ένεση συγκρατημένης αισιοδοξίας. Η σχέση πολιτείας-πολιτών χτίζονται μέσα από την αξιοπιστία και σε περίπτωση που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι να είμαστε ειλικρινείς όπως απάντησα για το θέμα των νοσοκομείων. Για τη συμφωνία των Πρεσπών είναι κάτι που δεν μπορεί να αλλάξει αλλά παρακολουθούμε την εφαρμογή της. Έχουμε και διαπραγματευτικά όπλα ώστε οι πρόνοιες της Συμφωνίας των Πρεσπών που είναι προς όφελος της χώρας θα υλοποιούνται – Για την φυγή από τη δυτική Μακεδονία και τη Συμφωνία των Πρεσπών η επόμενη ερώτηση Αναγνωρίζουμε ότι για τη διευθέτηση του ιδιωτικού χρέους υπάρχουν ακόμα προβλήματα. Θα γίνεται η αναβίωση των 72 δόσεων καταβάλοντας δύο δόσεις θα μπορούν να αναβιώσουν ρυθμίσεις που έχουν χάσει. Υπάρχουν και συμπολίτες που ήταν απολύτως συνεπείς και τώρα δυσκολεύονται μετά την πανδημία και θέλουμε να κάνουμε κάτι και για αυτούς για το αν μπορούμε να κάνουμε κάτι με 36 έως 72 δόσεις για νέες οφειλές και γι’ αυτό θα υπάρξουν αύριο σχετικές εξαγγελίες. Ο εξωδικαστικός έχει οδηγήσει σε ρυθμίσεις χρεών 1 δισ. ευρώ. Υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος – Ο συνεπής δανειολήπτης μπορεί να χάσει την πρώτη του κατοικία; Θέλουμε να ελπίζουμε ότι η διεθνής αρωγή θα βοηθήσει τους ανθρώπους να μείνουν στην περιοχή τους. Δεν εκτιμώ ότι θα υπάρξει νέα μεταναστευτική κρίση μετά τον σεισμό. Η τελευταία σύνοδος κορυφής για το μεταναστευτικό ήταν σημαντική καθώς αναγνωρίστηκε η σημασία που δίνεται στην προστασία των συνόρων την οποία δεν είχαμε δει ποτέ σε αυτή την ένταση. Κατανοούμε στην Ευρώπη ότι πρέπει να φυλάμε τα σύνορά μας και αυτή η πολιτική κατακρίθηκε και δεν αναφέρομαι μόνο στα Fake news για τη μικρή Μαρία που υιοθετήθηκαν από πολιτικές δυνάμεις που δεν έχουν ζητήσει ακόμα συγγνώμη. – Υπάρχει φόβος για μεγαλύτερες μεταναστευτικές ροές μετά τον σεισμό στην Τουρκία; Εκφράζω την οδύνη μου και την οδύνη του ελληνικού λαού για την καταστροφή σε Τουρκία και Συρία. Εκφράζω την υπερηφάνειά μου που οι διασώστες της ΕΜΑΚ βρέθηκαν πρώτοι στην Τουρκία, έσωσαν ζωές και αυτό αναγνωρίστηκε από την τουρκική κυβέρνηση. Αγωνίζομαι να μην ρίχνω λάδι στη φωτιά και να μην δηλητηριάζω τον λαό. Στον ΟΗΕ είπα ότι οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Έχουν διαφωνίες αλλά μπορούν να λυθούν με βάση το διεθνές δίκαιο. Πιστεύω ότι μέσα από αυτό το δράμα ίσως προκύψει κάτι καλύτερο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Κρατώ τη δήλωση Τσαβούσογλου ότι τα πράγματα μπορεί να γίνουν καλύτερα. Καταλαβαίνω την επιφυλακτικότητα κάποιων ότι μπορεί να επιστρέψουμε στις κακές συνήθειες του παρελθόντος. Ποτέ δεν έκλεισα την πόρτα του διαλόγου, η Τουρκία γνωρίζει τις κόκκινες γραμμές μας και ποια θέματα συζητάμε. Η Τουρκία γνωρίζει ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ισχυρή. Εμείς θα παίξουμε τον ρόλο μας ως γειτονική χώρα στην Τουρκία για να μπορέσουμε να είμαστε πρωταγωνιστές και για την επόμενη ημέρα και την ανοικοδόμηση των περιοχών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι φυσικές καταστροφές έιναι μια πραγματικότητα που θα συντροφεύει και την πατρίδα μας. Η σημασία που έχουμε δώσει στην πολιτική προστασία είναι κομβικής σημασίας για την κυβέρνηση με ξεχωριστούς πόρους. Είμαστε μια σεισμογενής χώρα και οφείλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο – Για τον σεισμό στην Τουρκία και την ανταπόκριση που υπάρχει για την ελληνική βοήθεια. Το καλό κλίμα αυτό θα διατηρηθεί; Ελπίζετε ότι θα μας συνοδεύσει για τα επόμενα βήματα και δεν ξαναειπωθεί ποτέ το “θα έρθουμε ένα βράδυ”; Η Κοζάνη και η δυτική Μακεδονία θα έρθουν πιο κοντά στα κέντρα αποφάσεων με την ολοκλήρωση του Ε95. Κυβερνητικά στελέχη και κυρίως ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης έχουν βρεθεί στην περιοχή δεκάδες φορές για να καταλήξουμε στο σχέδιο που έχουμ καταλήξει και έχει την έγκριση της ΕΕ. Το σχέδιο αυτό δίνει στην Κοζάνη, στη Φλώρινα και σε έναν βαθμό στην Καστοριά τα υψηλότερα επίπεδα ωφελειών και κινήτρων. Γι’ αυτό και κοιτάνε πλέον επενδύσεις στη δυτική Μακεδονία πολύ σημαντικοί επενδυτικοί όμιλοι. Η συνεργασία και με την περιφέρεια είναι άψογη, έχουμε την τύχη εδώ στην Κοζάνη να έχουμε 4 εκλεκτούς βουλευτές της ΝΔ που εκπροσωπούν τα συμφέροντα της περιοχής στα κέντρα αποφάσεων. Σε σχέση με τι γίνεται σε άλλες περιοχες της Ευρώπης που έχουν το ίδιο πρόβλημα παραγωγής λιγνίτη, είμαστε πιο μπροστά για περιοχές που παίζουν άμυνα σε μια πραγματικότητα που είναι αναπόδραστη. – Για την απόσταση της περιφέρειας από τα κέντρα αποφάσεων η επόμενη ερώτηση Δεν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις για την μονάδα αυτή που χρησιμοποιεί τη βέλτιστη τεχνολογία για την αξιοποίηση του λιγνίτη με αποτέλεσμα να είναι η πιο φτηνή αφού παράγει λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα. Θα είναι σημαντική και στο μέλλον ως στρατηγική εφεδρεία. Δεν έχει ληφθεί απόφαση για μετατροπή της σε φυσικού αερίου και για το άμεσο μέλλον θα καίει λιγνίτη. Αν κάτι μάθαμε από τη ρωσική εισβολή είναι ότι δεν πρέπει να είμαστε εξαρτημένοι από έναν προμηθευτή και ότι οι φτηνότερες πηγές ενέργειας είναι οι ΑΠΕ ειδικά από τον ήλιο που τον έχουμε σε αφθονία. Όμως γνωρίζετε ότι η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ έχει ιδιατερότητες και όσο δεν έχουμε εξελιγμένες μονάδες αποθήκευσης δεν μπορεί να αφήσουμε τις μονάδες βάσεις. Πρέπει να έχουμε και τη στρατηγική των στρατηγικών εφεδρειών και αυτή τη λογική καλύπτει η μονάδα Πτολεμαΐδα V – Για την μονάδα Πτολεμαΐδα V η επόμενη ερώτηση Συνοδεύομαι από τη σύζυγο μου σε μια περιφέρεια που αγαπώ ιδιαίτερα και μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Οι ερωτευμένοι δεν γιορτάζουν μόνο μια ημέρα αλλιώς δεν θα υπήρχε ράδιο Καψούρα – Πόσο καψούρης είστε; η επόμενη ερώτηση Όταν υλοποιήσαμε τη δέσμευσή μας για αύξηση συντάξεων το 2023 γνωρίζαμε ότι πραγματική αύξηση θα έβλεπαν συνταξιούχοι που δεν είχαν προσωπική διαφορά. Να εκφράσω τον επιεικό προβληματισμό μου για τον υποκριτικό ΣΥΡΙΖΑ που θέσπισε την προσωπική διαφορά και τώρα λέει ότι με έναν νόμο και ένα άρθρο θα καταγραφεί. Υπήρχαν συνταξιούχοι με χαμηλές συντάξεις που δεν είδαν αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς. Επειδή η οικονομία αναπτύσσεται καλύτερα αναγγέλλω ΄΄ενα έκτακτο βοήθημα για τους συνταξιούχους αυτούς που θα είναι από 200 έως 300 ευρώ. Συγκεκριμένες εξαγγελίες αύριο από το οικονομικό επιτελείο. Η παροχή αυτή θα δοθεί εφάπαξ και εκτιμούμε ότι το δημοσιονομικό κόστος θα αγγίξει τα 300 εκατ. ευρώ στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Δεν πρόκειται να ξεφύγουμε από τον χώρο της δημοσιονομικής σταθερότητας. Οσο δημιουργείται τέτοιος χώρες θα διορθώνουμε αυτές τις αδικίες. – Για τους συνταξιούχους η τρίτη ερώτηση Το θέμα του νοσοκομείου για την έλλειψη προσωπικού σε συγκεκριμένες ειδικότητες ειδικά σε περιφερειακά νοσοκομεία είναι το σημαντικότερο που αντιμετωπίζει το ΕΣΥ. Τα κίνητρα που έχουμε θεσπίσει δεν φαίνεται να είναι αρκετά. Οφείλουμε, όμως, να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε περισσότερο προσωπικό, βοήθησε και η πανδημία, αλλα΄δεν είμαστε εκεί που θέλουμε. Συζητάμε με το υπ. Υγείας για το πώς θα στελεχώσουμε περιφερειακά νοσοκομεία σε συγκεκριμένες ειδικότητες και σύντομα θα κάνουμε ανακοινώσεις. Για εμάς το θέμα αυτό είναι πρώτη προτεραιότητα και θα αποτελέσει βασικό πυλώνα του σχεδίου για το ΕΣΥ αν οι πολίτες μας εμπιστευτούν για δεύτερη τετραετία. Πιστεύω ότι ανταποκριθήκαμε καλύτερα στην περίοδο της πανδημίας αλλά αναδείχθηκαν χρόνιες παθογένειες που πρέπει να διορθωθούν. Ο πιο αδύναμος κρίκος όμως παραμένουν τα νοσοκομεία σε στελέχωση γιατρών και νοσηλευτών. – Για νοσοκομείο Κοζάνης η δεύτερη ερώτηση στον πρωθυπουργό Είμαι πεπεισμένος ότι η περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας θα αποτελέσει πρότυπο πράσινης μετάβασης. Γι αυτό έχουμε δαπανήσει τόση ενέργεια για διαπραγματεύσεις με ευρωπαίους για περισσότερους πόρους. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές τι έρχεται μετά τον λιγνίτη. Γνωρίζετε ότι ο λιγνίτης είχε μειωμένη συμμετοχή στην ηλεκτροπαραγωγή από το 2010. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει δικαιολογημένος προγραμματισμός για μια περιφέρεια που είχε μεγάλη εξάρτηση από έναν ενεργειακό πορό. Αυτό που παρουσιάζουμε ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πλάνο που δίνει έμφαση όχι μόνο στα δίκτυα αλλά και στον ανθρώπινο παράγοντα. Δεν θέλω να βλέπω προβλήματα αλλά λύσεις και σας μεταφέρω την εμπειρία μου από την επίσκεψή μου σε ένα σύγχρονο οινοποιείο που δραστηριοποιείται στην περιοχή και αποτελεί παράδειγμα για το πώς όταν ο πρωτογενής τομέας είναι εξωστρεφής μπορεί να κάνει θαύματα. Η δυτική Μακεδονία θα έχει τα περισσότερα κατά κεφαλήν αρδευτικά έργα. Η τηλεθέρμανση δεν θα τεθεί σε κίνδυνο στην περιοχή. Η μονάδα της Πτολεμαΐδας V είναι η απόδειξη ότι ο λιγνιτής ως εφεδρεία είτε για να στηρίξει την τηλεθέρμανση θα έχει ρόλο στην περιοχή. Η μετάβαση στην πράσινη οικονομία είναι αδιαπραγμάτευτη για την κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ φεύγω πιο αισιόδοξος από τη δυτική Μακεδονία βλέποντας και την ανταπόκριση των πολιτών και ότι ένα μέρος της καχυποψίας έχει εξαφανιστεί. Τώρα που οι άνθρωποι βλέπουν ότι υπάρχει σχέδιο έχουν κάθε δικαιώμα να βλέπουν το μέλλον με καλύτερη αισιοδοξία. – Για τη δυτική Μακεδονία και την πράσινη μετάβαση η πρώτη ερώτηση Η εξαγγελιά για τις συντάξεις «Έχουμε πια τη βεβαιότητα του δημοσιονομικού χώρου, για να ανακουφίσουμε και όσους αδικούνται ακόμα από την προσωπική διαφορά Κατρούγκαλου» εξήγησε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ομιλία του το βράδυ της Δευτέρας προαναγγέλοντας τις σημερινές εξαγγελίες. Όπως είπε, δε, το πρωί της Τρίτης στη Φλώρινα «δεν θέλουμε να υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας». «Σας είχα πει ότι θα κάνω την Ελλάδα ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και θα δημιουρήσουμε θέσεις εργασίας και το πετύχαμε. Ειδικά για τη δυτική Μακεδονία έδωσα αγώνα στις Βρυξέλλες για να εξασφαλίσουμεπ πρόσθετους πόρους για να κάνουμε πράξη το σχέδιο δίκαιης μετάβασης» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός μιλώντας σε κατοίκους της πόλης. «Κάποιοι τώρα έρχονται και κλαίγονται και λένε ότι θα καταργήσουν τον νόμο τον οποίο οι ίδιοι ψήφισαν, όμως οι συνταξιούχοι δεν ξεχνούν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τσάκισαν τις συντάξεις τους, με ένα τρίτο αχρείαστο μνημόνιο, όπως δεν ξεχνούν, επίσης, ότι για πρώτη φορά είδαν αυξήσεις στις συντάξεις από αυτή την κυβέρνηση» είπε συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης για το θέμα της στήριξης των συνταξιούχων. Ειδήσεις σήμερα:Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου: Η λαμπερή και η… σκοτεινή πλευρά της γιορτής του έρωταΤι λένε οι ειδικοί για την εκδοχή του ντόμινο και την πιθανότητα μεγάλου σεισμού στην Ελλάδα Λήστεψε για τον… έρωτά του 19χρονος στη Λάρισα – Η 14χρονη Τουρκάλα και η φυλακή 14.02.2023, 13:14 UPD: 14.02.2023, 13:56 9 ΣΧΟΛΙΑ

