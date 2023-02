Μητσοτάκης: Έτοιμη ανά πάσα στιγμή η ΝΔ για εκλογές

Την άνοιξη θα γίνουν οι εκλογές, ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα, απευθυνόμενος σε πολίτες της Φλώρινα, ενώ δήλωσε ότι η «Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή για εκλογές». Ο πρωθυπουργός διευκρίνισε, επίσης, ότι το μεσημέρι θα ανακοινωθούν πρόσθετα μέτρα στήριξης και για τους αγρότες, αλλά και για τους συνταξιούχους, οι οποίοι δεν είδαν αύξηση λόγω της προσωπικής διαφοράς. «Κάποιοι τώρα έρχονται και κλαίγονται και λένε ότι θα καταργήσουν τον νόμο τον οποίο οι ίδιοι ψήφισαν, όμως οι συνταξιούχοι δεν ξεχνούν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τσάκισαν τις συντάξεις τους, με ένα τρίτο αχρείαστο μνημόνιο, όπως δεν ξεχνούν, επίσης, ότι για πρώτη φορά είδαν αυξήσεις στις συντάξεις από αυτή την κυβέρνηση», είπε ο πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι «η εκλογική αναμέτρηση της άνοιξης θα δώσει και πάλι στη Νέα Δημοκρατία τη δυνατότητα να συνεχίσει το σημαντικό έργο το οποίο έχουμε επιτελέσει». «Είμαι σίγουρος ότι οι πολίτες θα μας εμπιστευτούν και πάλι, διότι οι πολίτες βλέπουν, κρίνουν και συγκρίνουν», είπε και σημείωσε πως «η ΝΔ είναι η μεγάλη λαϊκή κοινωνική παράταξη της χώρας, είναι η παράταξη η οποία κάνει πράξη την κοινωνική δικαιοσύνη». Κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα,για «διχαστικό λόγο» και σημείωσε: «Εμείς έχουμε σχέδιο για την Ελλάδα του μέλλοντος. Κάποιοι άλλοι επιμένουν να διχάζουν να μιλούν για δήθεν κατάργηση της δημοκρατίας. Ποιοι; Αυτοί που θυμόμαστε τα έργα και τις ημέρες τους όταν κυβέρνησαν. Και ταυτόχρονα να επιμένουν να χωρίζουν τους Έλληνες. Εγώ δεν πρόκειται να το κάνω αυτό». Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως δεν πρόκειται να τάξει πράγματα που δεν πρόκειται να γίνουν και πρόσθεσε: «Τα αφήνω αυτά σε άλλους. Και αυτοί που σας τάζουν σήμερα λαγούς με πετραχήλια το κάνουν εκ του ασφαλούς. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι αποκλείεται να εκλεγούν, άρα δεν τους στοιχίζει και τίποτα να τάζουν τα πάντα στους πάντες». Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τους πολίτες της Φλώρινας που συγκεντρώθηκαν στις 9 το πρωί και με κρύο, στον πεζόδρομο δίπλα στον ποταμό Σακουλέβα για να τον ακούσουν. Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν ο αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας Σωτήρης Βόσδου και ο δήμαρχος Βασίλης Γιαννάκης, ενώ τον συνόδευαν ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ο υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης Σταύρος Καλαφάτης, ο βουλευτής Γιάννης Αντωνιάδης, ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ Παύλος Μαρινάκης. Ειδήσεις σήμερα:Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου: Η λαμπερή και η… σκοτεινή πλευρά της γιορτής του έρωταΤι λένε οι ειδικοί για την εκδοχή του ντόμινο και την πιθανότητα μεγάλου σεισμού στην Ελλάδα Λήστεψε για τον… έρωτά του 19χρονος στη Λάρισα – Η 14χρονη Τουρκάλα και η φυλακή

