Μητσοτάκης για τα τρία χρόνια gov.gr: Γινόμαστε επιτέλους σοβαρό κράτος

«Γινόμαστε επιτέλους σοβαρό κράτος που σέβεται τον πολίτη και χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης. Το εγχείρημα της ψηφιακής διακυβέρνησης έχει τυχει πιστεύω καθολικής αναγνώρισης» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τα 3 χρόνια gov.gr. O πρωθυπουργός στον χαιρετισμός του σημείωσε επίσης πως όταν σχεδιάστηκε το μέλλον της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είπαμε ότι το πρώτο θα ήταν να δημιουργήσουμε υπουργείο ψηφιακής διακυβέρνησης και πρόσθεσε: «Οι συναρμόδιοι υπουργοί ήταν όλοι χαρούμενοι. Δεν είχαν πάρει χαμπάρι ότι είχαμε πάρει ένα κομμάτι των αρμοδιοτήτων τους». Ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας ανέφερε επίσης ότι μπορέσαμε και μετατρέψαμε τις αντιξοότητες σε ευκαιρίες. Προτάξαμε το ζήτημα του 112. Σήμερα το 112 είναι συλλογικό κτήμα και δεν είναι μόνο ψηφιακό εργαλείο, αλλά ολόκληρη κουλτούρα πολιτικής προστασίας. «Ακούστηκαν πολλά γαλλικά από εμένα για να καταφέρουμε να στείλουμε τα sms για το 112 και το καταφέραμε» είπε απευθυνόμενος στον Νίκο Χαρδαλιά που εκείνη την εποχή είχε την ευθύνη της Πολιτικής Προστασίας. Αυτή ήταν η πρώτη κατάκτηση και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ελλάδα έγινε ένα πρόπλασμα και για ευρωπαικές λύσεις όπως το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό με το οποίο αργότερα στηρίξαμε τον τουρισμό μας» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός. Και πρόσθεσε: «Μετά ήρθε η πανδημία η οποία μας υποχρέωσε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που είχαμε στη διάθεσή μας όπως τα sms. Μετά πειραματιστήκαμε με πιο προχωρημένες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη για να σχεδιάσουμε εργαλείο για να αξιοποιήσουμε τα λίγα τεστ που είχαμε το πρώτο καλοκαίρι στη διάθεση μας. Και μετά βέβαια ακολούθησε η διαδικασία του εμβολιασμού, στην οποία το κράτος πήγε στον πολίτη και όχι ο πολίτης στο κράτος Σας συνιστώ όσοι δεν έχετε κατεβάσει το myhealth να το κάνετε. Δημιουργούμε πρόπλασμα ενός ψηφιακού φακέλου υγείας. Η τεχνολογία δεν σταματά. Είτε θα μας ξεπεράσει, είτε θα την αξιοποιήσουμε. Είναι ήδη εδώ τεχνολογίες που απαιτούν μεγαλύτερη διασυνδεσιμότητα. Η χώρα μετατρέπεται σε πόλο υψηλής τεχνολογίας. Θέλω να αναδείξω ιδιαίτερα τον προοδευτικό χαρακτήρα αυτής της μεταρρύθμισης. Με ένα τρόπο ευνοεί τους λιγότερο προνομιούχους, όσους είναι σε απομακρυσμένα νησιά, τους ανάπηρους, την εργαζόμενη γυναίκα. Η τεχνολογία συνδέεται με τη μείωση της διαφθοράς, με τη διαφάνεια. Έχουμε πετύχει πολλά αυτά τα 3,5 χρόνια και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους δημόσιους λειτουργού που συνέβαλαν. Είμαστε μόνο στην αρχή. Να είστε σίγουροι ότι μπορούμε να τρέξουμε με την τεχνολογία. Η επόμενη τετραετία προδιαγράφεται ακόμα πιο συναρπαστική σε μια σειρά από πεδία. Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε. Μιλουσα πρόσφατα με την Εσθονή πρωθυπουργό. Στην Εσθονία οι μισοί πολίτες ψηφίζουν ηλεκτρονικά. Θα ήθελα να γίνει και εδώ. Τουλάχιστον όσοι ζουν εκτός Ελλάδος να έχουν αυτή τη δυνατότητα. Στην επίσκεψη μου πρόσφατα στον Κορυδαλλό συνάντησα μια ηλικιωμένη κυρία που μάθαινε τα μυστικά της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Την ρώτησα γιατί τα μαθαίνει και μου είπε «δεν θέλω να είμαι εξαρτημένη από τον εγγονό μου για να μπαίνω στο gov.gr». Η συζήτηση στην εκδηλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης Τι αλλάζει στις μεταφορές, τι ακριβώς κάνει το ΜΙΤΟΣ, ποιες επενδύσεις σε Cloud και τηλεπικοινωνιακές υποδομές έχουν γίνει, ποια μεγάλα έργα θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανακάμψης, αλλά και το σύστημα εμβολιασμού, συζήτηθηκαν εκτενώς στο πλαίσιο της εκδήλωσης στο Μέγαρο Μουσικής με θέμα «Ένα κράτος ψηφιακό, η Ελλάδα σε κίνηση» για την συμπλήρωση των τριών χρόνων λειτουργίας του gov.gr. Συγκεκριμένα: ΜΙΤΟΣ Ξεκινώντας την ομιλία του, ο Λεωνίδας Χριστόπουλος, γενικός γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, χαρακτήρισε διοικητική τομή το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ αναφέρθηκε εκτενώς στο έργο «Εθνική πολιτική διοικητών διαδικασιών» για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Συγκεκριμένα για το ΜΙΤΟΣ, ο κ. Χριστόπουλος επεσήμανε ότι πρόκειται για «το συνεργατικό εργαλείο όλων των δημόσιων φορέων, ώστε να αποτελεί σήμερα την εγκυκλοπαίδεια των διοικητικών διαδικασιών για κάθε πολίτη, για κάθε επιχειρηματία». Όπως είπε χαρακτηριστικά «ο Μίτος εξελίσσεται συνεχώς, εντάσσοντας και νέες υπηρεσίες τόσο για τους πολίτες, φέρνοντάς τους ακόμη πιο κοντά στους φορείς παρόχους των διαδικασιών». Όπως ανέφερε ο κ. Χριστόπουλος, μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί πλήρως πάνω από 2.500 διαδικασίες, ενώ μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου θα έχουν καταχωρηθεί και οι 4000 χιλιάδες διαδικασίες που είναι κατανεμημένες σε 11 κατηγορίες. Κατέληξε μάλιστα, ότι «αν το gov.gr είναι η μεταρρύθμιση που κάνει μια μικρή αλλαγή στην ζωή μας, ο ΜΙΤΟΣ είναι το θεμέλιο που αυτές οι μικρές αλλαγές θα μείνουν». Ψηφιακές μεταφορές Ο Ιωάννης Ξιφαράς, γενικός γραμματέας Μεταφορών, αναφέρθηκε στη διευκόλυνση που παράγουν οι ψηφιακές υπηρεσίες για οδηγούς οχημάτων και ιδιοκτήτες. Αρχικά στάθηκε στη διευκόλυνση που παρέχει η αποθήκευση του διπλώματος οδήγησης στο gov.gr και στη συνέχεια ανέλυσε τις υπόλοιπες ψηφιακές υπηρεσίες μεταφορών. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, μέσω της ψηφιοποίησης των διαδικασιών στις μεταφορές πετυχαίνουμε: * Διαφάνεια * Αξιοκρατία * Οδική ασφάλεια. Τέλος, έθεσε το 2027 ως ορίζοντα για την πλήρη ψηφιοποίηση στον τομέα των μεταφορών, με έργα όπως: – Ενιαίο εισιτήριο στα ΜΜΜ – Ταξινόμηση νέων/μεταχειρισμένων οχημάτων – Νέο σύστημα θεωρητικών εξετάσεων. Ο Κωνσταντίνος Κεπαπτσόγλου, αναπληρωτής καθηγητής Σχεδιασμού Μεταφορών ΕΜΠ, επικεντρώθηκε στις ψηφιακές υποδομές. Ξεκινώντας με το παράδειγμα του ενιαίου e-pass διοδίων, ανέλυσε τα οφέλη που προκύπτουν: Έλεγχος, λογοδοσία, αξιοκρατία, διαφάνεια μέσω της ψηφιοποίησης των διαδικασιών στις μεταφορές. Κατόπιν εξήγησε ότι τα ανοιχτά δεδομένα (Open data) παρέχουν κρίσιμες πληροφορίες που είναι χρήσιμες για τους πολίτες, καθώς αφορούν την καθημερινότητά τους. Τέλος, σημείωσε ότι η 4η Βιομηχανική Επανάσταση δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίες στις μεταφορές, καθώς οι έξυπνες γέφυρες, οι έξυπνοι αυτοκινητόδρομοι και τα έξυπνα φανάρια, θα αναβαθμίσουν σημαντικά τον κλάδο. Επενδύσεις σε Cloud υποδομές Για τις υποδομές Cloud, ο ‘Αρης Κοζύρης, κοσμήτορας της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ, εξήγησε ότι πολιτική Cloud first ήταν από τις πρώτες που εισήγαγε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δίνοντας προτεραιότητα στη χρήση cloud στις πλατφόρμες και στις υποδομές. Σημείωσε ότι η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που έκανε πράξη την φιλοσοφία cloud first. Όπως σημείωσε, έχει υλοποιηθεί ένα μείγμα αρχιτεκτονικών, το οποίο έχει περάσει και στη φιλοσοφία του gov.gr. Επιπλέον, εξήγησε τι σημαίνει το cloud για τον απλό πολίτη, καθώς επιτρέπει στις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου να αντέξουν την επισκεψιμότητα την περίοδο της πανδημίας. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «δεν είναι μόνο μία πολιτική, αλλά είναι μία πρόκληση, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε δυναμική διάθεση πόρων και να σχεδιάζουμε και να αναπτύσσουμε ένα μοντέλο που σημαίνει ότι ο Έλληνας που είναι developer, να έρθει εδώ με υψηλά αμειβόμενες θέσεις». Ο Αντώνης Οικονόμου, εκπρόσωπος της Microsoft, ανέφερε ότι η εταιρεία ανακοίνωσε την επένδυση data center τον Νοέμβριο του 2020, εξηγώντας πώς μια τέτοια επένδυση συμπαρασύρει άλλες επενδύσεις και συμβάλλει την πιστοληπτική ικανότητα μίας χώρας. Επεσήμανε στη συνέχεια τον πολύ σημαντικό ρόλο που έπαιξε για την επένδυση το cloud first policy, αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό που διέθετε η χώρα. Τέλος, εξήγησε ότι με το Cloud απελευθερώνεται ο χρόνος και κόστος, ενώ ενισχύεται η ασφάλεια και η διαθεσιμότητα υπηρεσιών. Η Βικτώρια Καλφάκη, εκπρόσωπος της Google, στάθηκε ιδιαίτερα στην επόμενη φάση των επενδύσεων Cloud. Τα cloud που έχουν δημιουργηθεί έχουν μεγάλο βαθμό ασφάλειας, γιατί εξ ορισμού μέσα στην αρχιτεκτονική αυτή, πρέπει να υπάρχει η ασφάλεια στον απόλυτο βαθμό. Γι’ αυτό και το Δημόσιο και ο ιδιωτικός τομέας, πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει όλη η χώρα να δημιουργήσει εκείνες τις δομές που θα αξιοποιήσουν στο έπακρο όλα τα ταλέντα που διαθέτουμε. Επενδύσεις σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές Γα τις επενδύσεις σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές, ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Θανάσης Στάβερης, αρχικά έκανε έναν απολογισμό της προόδου που έχει καταγράψει η χώρα από το καλοκαίρι του 2019. Ιδιαίτερα στάθηκε στην αναβάθμιση των υποδομών (ιδίως των κεραιοσυστημάτων, με το σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας και αναβάθμισής τους), στην εντός προθεσμίας ολοκλήρωση της δημοπρασίας για το 5G. Αυτή οδήγησε σε μεγαλύτερη κάλυψη δικτύων πέμπτης γενιάς από τον μέσο όρο της ΕΕ, στην προώθηση των δικτύων οπτικών ινών μέσα από τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, δηλαδή με τις επενδύσεις που έχουν ανακοινωθεί σε συνδυασμό με κρατικά προγράμματα όπως το Smart redness. Ως επόμενα βήματα, ο κ. Στάβερης σημείωσε ότι η μεγάλη πρόκληση είναι η περαιτέρω διεύρυνση των δικτύων 5g και των οπτικών ινών, αλλά και το Ενιαίο Μητρώο Υποδομών που θα διευκολύνει εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού και Παρόχων Ομίλου ΟΤΕ, αναφέρθηκε στην προώθηση των προγραμμάτων του ομίλου για οπτική ίνα στο σπίτι και στάθηκε στις επόμενες πρωτοβουλίες γύρω από την ψηφιακή μετάβαση των τηλεπικοινωνιών. Ο Μανώλης Γρηγοράκης, Chief Information Officer NOVA, αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα του δικτύου οπτικών ινών στο σπίτι, ώστε να ολοκληρωθεί η αντικατάσταση δικτύου χαλκού. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συνάρτηση της ψηφιοποίησης από τις ευρυζωνικές συνδέσεις και την ανάγκη η Ελλάδα να αυξήσει τις ταχύτητες, ενώ ο Νίκος Πλεύρης, διευθυντής Δικτύου Vodafone Ελλάδας, στάθηκε ιδιαίτερα στα υποβρύχια καλώδια οπτικών ινών για τη σύνδεση νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας, με την Κρήτη σε κομβικό ρόλο για την διασυνδεσιμότητα στην Ελλάδα του 5G. Μεγάλα έργα πληροφορικής και Ταμείο Ανάκαμψης Για τα μεγάλα έργα πληροφορικής και το Ταμείο Ανάκαμψης, ο Σταύρος Ασθενίδης, διευθύνων σύμβουλος στην “Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε” σημείωσε ότι «τα τελευταία 3 χρόνια ως ΚτΠ έχουμε τρέξει πάνω από 100 διαγωνισμούς που ξεπερνούν το 1 δισ.. Έχουμε στη συνέχεια άλλα 50 έργα, τα οποία αθροιστικά υπολογίζονται περίπου στο μισό δισ.». Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά σε έργα όπως το CRMS και το public cloud. Όπως σημείωσε, ένα από τα μεγάλα θέματα που αναδεικνύονται είναι η απονομή της δικαιοσύνης, «είναι το Νο 1 θέμα που μπαίνει σε θέματα ανάπτυξης και επενδύσεων. Για τον λόγο αυτό δίνουμε μεγάλη έμφαση ώστε να προωθήσουμε το e-justice». Τέλος, αναφέρθηκε σε έργα της ΚτΠ που αφορούν στην ψηφιοποίηση των τομέων – υγείας – δικαιοσύνης – ναυτιλίας – κτηματολόγιο – πολεοδομίες Η Γιώτα Παπαρίδου, πρόεδρος ΣΕΠΕ, τόνισε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει ωφελήσει και τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Όπως ανέφερε, «έγιναν πάρα πολλά πράγματα που αφορούν την πολιτεία, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Ως χώρα είχαμε μείνει τραγικά πίσω αναπτυξιακά, γι’ αυτό και είναι πολύ σημαντικό που ξεκίνησε η ολοκλήρωση του έργου ‘Ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων’». Επιχείρηση «Ελευθερία» ως case study Ο Θανάσης Κοντογιώργης, γενικός γραμματέας Συντονισμού, τόνισε ότι η πανδημία ήταν επιταχυντής ψηφιακού μετασχηματισμού, συγκροτήθηκε παρατηρητήριο για τη διαχείριση της πανδημίας και συμμετείχαν 8 υπουργεία σε αυτή τη διαδικασία. Όσο για το «τι μας δίδαξε: Πρέπει να υπάρχει εθνική αυτοπεποίθηση, συστήματα διοίκησης που να εξασφαλίζουν μια πρόσθετη αξία στη ελληνική δημόσια Διοίκηση, συνεργατικό σύστημα μακριά από συγκρούσεις, ανάγκη για έρευνα, για πρόληψη, για εμβολιασμό». Από την πλευρά του, ο Μάριος Θεμιστοκλέους, γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας επεσήμανε ότι το σύστημα εμβολιασμών καταγράφηκε ως αξιόπιστο στη συνείδηση των πολιτών, την στιγμή που το σύστημα εμβολιασμών σε Κύπρο, Γερμανία, Ιταλία, Αμερική, Αγγλία, αντιμετώπιζε προβλήματα. Όπως τόνισε «μπορεί να είμαστε και πρώτοι (όχι μόνο τελευταίοι στην ΕΕ ή στον κόσμο), πρέπει να υπάρχει απόλυτη ταύτιση και πειθαρχία προς έναν κοινό στόχο», ενώ έκανε λόγο για ασφάλεια, διαφάνεια και σεβασμό στον πολίτη. Ο Κώστας Χαμπίδης, διευθυντής του γραφείου υπουργού Επικρατείας αρμόδιου για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, υπογράμμισε ότι η επιτυχία της επιχείρησης «Ελευθερία» αποτελεί κληρονομιά για την προληπτική ιατρική που θα εφαρμοστεί και ήδη εφαρμόζεται, και πρόσθεσε ότι «διαφορετικοί φορείς μαζεύονταν στο κτήριο της Πολιτικής Προστασίας και έκαναν τον συντονισμό. Ό,τι και να πήγε στραβά τελικά σώθηκε» σημείωσε. Ειδήσεις σήμερα: Οι άνδρες της ΕΜΑΚ μιλούν για όσα βίωσαν στην Τουρκία: «Μας συγκλόνισαν οι φωνές των θαμμένων ζωντανών» Tέλος στα ΙΧ με βενζίνη και diesel από το 2035, ψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο Πατήσια: «Ο γιος μου την έκλεψε για να την παντρευτεί» λέει γυναίκα για την αρπαγή της 12χρονης

