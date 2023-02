Μητσοτάκης: «Ποτέ δεν έκλεισα την πόρτα του διαλόγου με την Τουρκία» «Μακάρι να προκύψει κάτι θετικό», υποστηρίζει ο πρωθυπουργός «Ουδέποτε έκλεισα την πόρτα στο διάλογο» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Κοζάνη αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά. Πιο συγκεκριμένα απαντώντας στο ερώτημα για το εάν το καλό κλίμα των τελευταίων ημερών – μετά τον φονικό σεισμό – θα διατηρηθεί, ο κ. Μητσοτάκης έσπευσε να εκφράσει και πάλι τα συλλυπητήριά του στον τουρκικό και τον συριακό λαό. Ακόμη εξέφρασε για άλλη μία φορά τη χαρά και την υπερηφάνειά του για τους άνδρες της ΕΜΑΚ και τη συνδρομή τους στις έρευνες στη γειτονική χώρα. «Κρατώ τη δήλωση του Μεβλούτ Τσαβούσογλου ότι τα πράγματα, μπορεί να γίνουν καλύτερα, καταλαβαίνω, όμως και την επιφυλακτικότητα κάποιων ότι μπορεί να γυρίσουμε στις κακές συνήθειες του παρελθόντος, ελπίζω και εύχομαι να μην γίνει αυτό» είπε με νόημα ο πρωθυπουργός. «Εγώ ουδέποτε έκλεισα την πόρτα στο διάλογο. Στην Τουρκία γνωρίζουν πως η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει αποκτήσει πλέον βάθος και περιεχόμενο. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να ενισχύεται αποτρεπτικά, κάτι, που δε στρέφεται κατ’ ανάγκη κατά της Τουρκίας», συμπλήρωσε. «Μακάρι να προκύψει κάτι θετικό» επανέλαβε και πρόσθεσε ότι θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Τουρκία με βοήθεια, ξέρουμε ότι έχει ανάγκες ο λαός της. Θα είμαστε παρόντες και στην προσπάθεια ανοικοδόμησης την επόμενη ημέρα. Ειδήσεις σήμερα:O Πούτιν προετοιμάζεται για περισσότερο πόλεμο, προειδοποιεί ο Στόλτενμπεργκ Τσαβούσογλου: Μετά τον σεισμό ανοίξαμε νέα σελίδα με την ΕλλάδαO Ζεράρ Πικέ παραδέχεται είναι… «μαριονέτα» της Κλάρα Κία – «Η κοπέλα μου διαλέγει τα ρούχα μου» BEST OF NETWORK 14.02.2023, 11:55 14.02.2023, 07:12 14.02.2023, 10:36 14.02.2023, 14:31 14.02.2023, 14:32 14.02.2023, 11:00

